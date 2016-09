Salassapitopykälät rajoittavat Suomessa tehdyistä ohjustesteistä kertomista – Mitä ne ovat?

Erilaiset salassapitopykälät ovat tyypillisiä puolustusmateriaalin hankintasopimuksissa ja voivat suurestikin rajoittaa sitä, millaista tietoa kaupan kohteena olevasta järjestelmästä voidaan jakaa.

Juuri salassapitosäädöksillä presidentti Sauli Niinistö perusteli perjantaina pitämässään tiedotustilaisuudessa sitä, miksei tietojen jakaminen Buk-ohjusjärjestelmästä hollantilaisten tutkijoiden kanssa ole ollut ongelmatonta. Järjestelmä on ostettu 1990-luvulla Venäjältä, ja kaupan yhteydessä sovittiin, mitä tietoja järjestelmästä voi kertoa eteenpäin.

Hankintasopimusten sisältö vaihtelee tapauskohtaisesti suurestikin. Tämä pätee myös siihen, millaista salassapitoa ostajalta ja myyjältä vaaditaan, sanoo puolustusteknologiayhtiö Patrian liiketoimintajohtaja Mika Kari.

”Yleensä salassapitosopimukset on”, Kari sanoo.

Sanktiot sopimusehtojen rikkomisesta määritellään sopimuskohtaisesti.

Materiaalihankintoihin perehtynyt sotatalouden professori Juha-Matti Lehtonen Maanpuolustuskorkeakoulusta pitää itsestään selvänä, ettei salassapitopykälistä voida livetä. Hän ei tunne Buk-ohjusjärjestelmän hankintasopimusta, vaan kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

Venäjällä ja Yhdysvalloissa asejärjestelmien myyjänä toimii pääsääntöisesti valtiollinen taho, ei valmistava yritys. Tällöin hankintasopimus on valtiosopimus, jota koskee hyvin tiukka salassapito.

”Jos kyseessä on salassa pidettävä valtiosopimus, ja Suomi ostaessaan on sitoutunut pitämään tiedot salaisina, ei niistä voi hollantilaisille mitään kertoa. Se on sopimusteknisesti sama, kuin jos kertoisimme Horneteista yhtä sun toista venäläisille”, Lehtonen sanoo.

Niinistön mukaan Suomi harkitsee nyt, millaisia lisätietoja ohjusjärjestelmästä se on valmis antamaan kansainvälisen tutkijaryhmän käyttöön.

”Suomi tekee tässä aika rohkeita päätöksiä. Entäpä jos aletaan perään kysyä, onko meillä tukea silloin”, Niinistö sanoi.

”Presidentin lausunto pitää mielestäni asettaa sopimusjuridiseen kontekstiin, eikä miettiä sitä siitä näkökulmasta, että miksi emme nyt auta EU-kumppania”, Lehtonen sanoo.

Animaatio näyttää miten ohjuksen taistelukärki tuhosi koneen

Kansainvälisen lento-onnettomuustutkintalautakunnan julkaisemalla animaatiovideolla selitetään, mikä vakuutti tutkijat siitä, että kone pudotettiin juuri maasta ammutulla ohjuksella. Videolla kerrotaan myös, missä taistelukärki räjähti ja millaisia tuhoja se aiheutti. Kuva: Reuters, editointi: Jukka Hiiro

Presidentti Niinistö selitteli malesialaiskoneen ohjustestikohua

Katso tasavallan presidentti Sauli Niinistön pitämä infotilaisuus.