Kaleva: Vuosia kestänyt tyttären törkeä hyväksikäyttö johti useisiin raskauksiin

Mies käytti tytärtään seksuaalisesti hyväksi vuosia ja aiheutti tälle muun muassa lukuisia raskauksia, kertoo sanomalehti Kaleva.

Lehden tietojen mukaan kyseessä on Oulussa asuva ulkomaalaistaustainen mies, jolle vaaditaan Oulun käräjäoikeudessa tuomiota törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Tyttären kerrotaan synnyttäneen kerran. Lisäksi hänelle on tiettävästi tehty useita abortteja.

Kalevan haastattelema Lapin yliopiston rikosoikeuden professori Minna Kimpimäki pitää tapausta poikkeuksellisen törkeänä.

”Toiminta on ollut pitkäkestoista ja sisältänyt toistuvia sukupuoliyhteyksiä. Lisäksi väitetty tekijä on uhrin isä eli henkilö, johon lapsen pitäisi voida luottaa ja josta hän on erityisen riippuvainen.”

Lisäksi on syytä tutkia, ovatko lastensuojelun työntekijät syyllistyneet rikoksiin laiminlyötyään tapaukseen puuttumisen, arvioi Lapin yliopiston rikosoikeuden emeritaprofessori Terttu Utriainen Kalevalle.

”Raskauden keskeytyksiä on ollut niin paljon, että totta kai he ovat tienneet hyväksikäytöstä. Sitä ei ole vain haluttu nähdä.”

Lehden tavoittelema lastensuojelun palvelupäällikkö Teija Sulisalo ei kommentoinut tapausta ja vetosi salassapitosäädöksiin.