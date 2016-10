Seitsemän kilometrin ylinopeudesta tulee nyt rikesakko – yhä useampi saanee toistuvista rikkeistä myös ajokiellon

Fakta

Ylinopeussakkojen raja laski lokakuussa yhdellä kilometrillä tunnissa. Rikesakko tulee jatkossa, jos nopeutta on 7–20 kilometriä tunnissa yli sallitun nopeuden. Tätä suuremmasta ylinopeudesta saa päiväsakkoja.

Jos ylinopeus on 3–6 kilometriä tunnissa, poliisi jakaa huomautuksen.

Käytännössä peltipoliisien ja tutkien mittaamasta nopeudesta on tehtävä ”tekninen varmuusvähennys”, joka on 3 kilometriä tunnissa. Tällöin rikesakko tulisi siis uudella rajalla silloin, kun ylinopeutta on 10 kilometriä tunnissa.