Poliisi varoittaa Tampereella liikkuvista taskuvarkaista

Poliisi varoittaa Tampereella liikkuvista ulkomaisista varkaista, jotka iskevät tyypillisesti kaupungin keskustassa ja ruuhkaisissa paikoissa. Tampereen keskustassa on viime päivinä tapahtunut useita varkauksia, joissa ihmisiltä on viety lompakoita ja puhelimia. Poliisi epäilee, että useimmat varkauksista ovat ulkomaisten tekemiä.

Varkauksia on tehty eri tavoin. Joku varkaista on esimerkiksi lähestynyt ihmisiä pyytäen apua kartan kanssa, jolloin toinen varas on vienyt suunnan neuvojan lompakon. Useita varkauksia on tehty linja-autoon noustessa. Varkaat ovat muodostaneet auton ovelle pienen ruuhkaan, jonka turvin varkaudet on tehty.

Sisä-Suomen poliisilaitos kertoo, että rikoksesta epäiltyinä on otettu kiinni useita ulkomaalaisia henkilöitä, joiden osallisuutta varkauksiin selvitetään.

Poliisi uskoo, etteivät kaikki varkauden uhriksi joutuneet henkilöt ole vielä ilmoittautuneet poliisille, ja pyytää tekemään rikosilmoituksen mahdollisimman pian.