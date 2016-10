Tampereen iso liikennehanke puoli vuotta etuajassa – sunnuntaina Suomen pisimpään tunneliin pääsee tutustumaan

Tampere. Pian valmistuvaan Rantaväylän tunneliin Tampereella pääsee tänään sunnuntaina tutustumaan jalan tai vaikka polkupyörällä. Tunneli on auki aamuyhdeksästä iltaviiteen kaikelle yleisölle, mutta ei vielä autoille.

Tutustuminen on osa Tampere-päivän tilaisuuksia. Polkupyörällä tunneliin pääsee kello 14 alkaen. Luvassa on myös musiikkia ja muuta ohjelmaa.

Suomen pisin maantietunneli aukeaa näillä näkymin autoliikenteelle marraskuun puolivälissä, mikä on puoli vuotta alkuperäistä aikataulua edellä.

Jo nyt tunnelissa näkee ja aistii, että valmista on. Vihermiehetkin asettelevat jo istutuksia paikoilleen. Ensikertalainen saattaa hämmästyä sitä, miten jyrkässä kulmassa molempien päiden suuaukkojen jälkeen tie kulkee alaspäin. Ensin on jyrkkä alas, sitten tasainen pohja, sitten taas jyrkkä ylös.

”Ei ole näköpiirissä mitään esteitä liikenteelle ottoon. Koko hanke on nyt työmäärältään yli 90-prosenttisesti valmis”, sanoo tunneliallianssin projektipäällikkö Esko Mulari Lemminkäiseltä.

Naistenlahden eritasoliittymän pohjoisosaa päästään tekemään valmiiksi vasta sitten, kun liikenne kulkee jo tunnelissa.

Molempiin suuntiin on oma tunnelinsa, joissa on kaksi kaistaa sekä vielä turvakaista oikeassa reunassa. Tunneleita yhdistää yhdyskäytävät 150 metrin välein, mitkä on tarkoitettu myös pelastautumiseen. Jos yhdessä tunnelissa on vaaratilanne, ihmiset voivat poistua toista pitkin pois. Muuta reittiä maan pinnalle ei ole. Tunneliosuuden pituus on 2,4 kilometriä ja koko työn alla olevan rantaväylän 4,2 kilometriä.

Mularin mukaan turvallisuus tunnelissa on muutenkin parasta koko maassa. Siellä on muun muassa automaattinen sammutusjärjestelmä, kameroilla toimiva häiriönhallintajärjestelmä, koneellinen savunpoisto, paloilmoitinjärjestelmä ja kuulutusjärjestelmä. Tunnelia koko pituudeltaan voidaan valvoa liikennekeskuksesta kameroilla.

”Nyt tehdään vielä testauksia ja säätöjä, vaikka tunneli oli fyysisesti valmis jo alkukesästä.”

Tunnelissa on 60 kilometrin nopeusrajoitus. Tunneli on lämmitetty, joten asfaltin ei pitäisi jäätyä pakkasillakaan sen sisällä. Pakokaasut johdetaan ulos molemmissa päissä olevien piippujen kautta.

Sunnuntaina kolmelta tunnelissa järjestetään myös juoksukilpailu, Rantatunnelin Lenkki. Siinä tunneli juostaan päästä päähän ja takaisin.