Vegaanituotteiden kysyntä on nyt ennennäkemättömässä nousussa – lähtölaukauksena oli Docventuresin lihaton lokakuu

Se on kasvisbuumi nyt.

Lauantaina alkanut lihaton lokakuu sai alkunsa syksyllä 2013, kun Luonto-Liiton toiminnanjohtaja ja pitkän linjan vegaani Leo Stranius vieraili Docventures-kaksikko Riku Rantalan ja Tunna Milonoffin radio-ohjelmassa, ja haastoi Rantalan viettämään lihattoman kuukauden.

”Näin se meni. Riku otti haasteen vastaan, tutustui asiaan ja ryhtyi raavaana miehenä puhumaan kasvissyönnin puolesta.”

Tänä syksynä ei ole näkynyt hehkutusta lihattomasta lokakuusta. Vietetäänkö sitä edes enää?

”Kyllä vietetään. Vaikka Docventures ei ole asiaa tänä vuonna nostanut esiin, moni henkilö ja yhteisö viettää sitä omatoimisesti. Teemaan liittyen on monenlaista ruohonjuuritason toimintaa. Kuulin itsekin kotiäitien porukasta, joka on päättänyt keskuudessaan järjestää lihattoman lokakuun.”

Docventures toi syksyllä 2013 lihattomuutta esiin suurella äänellä. Lihaton lokakuu -Facebook-tapahtumaan osallistui yli 30 000 ihmistä, ja asia poiki muun muassa ruokafestivaalin ja kirjan. Stranius näkee, että juuri Docventuresin julkisuuteen tuoma lihaton lokakuu -kampanja käynnisti ruokakulttuurissamme uuden ajanjakson.

”Kasvissyönnistä ja etenkin veganismista on tullut iso ja innostava muoti-ilmiö. Vuoden 2013 syksyn jälkeen meille on tullut esimerkiksi Kallion Vegekauppa, vegaanikioski Jänö, nyhtökaura, härkis, vihikset ja useimpien tuntema Sipsikaljavegaanit-ryhmä.”

Iso ja innostava muoti-ilmiö on pantu merkille myös ruokakauppojen kassoilla ja suunnitteluosastoilla.

S-ryhmän valikoimajohtaja Antti Oksa kertoo, että kasvistuotteiden hyvä menekki on kuluttajien asennemaailmassa tapahtuneen kehityksen ja uusien tuotteiden helppokäyttöisyyden ansiota.

”Punaisen lihan syömiseen suhtaudutaan nyt kriittisemmin kuin aiemmin, ja tilalle etsitään muita vaihtoehtoja. Osa kuluttajista tekee valintansa terveydellisin perustein, osa puolestaan ekologisista tai eettisistä syistä.”

Kasvistuotteiden keihäänkärkenä on Verso Food Oy:n valmistama härkäpapuvalmiste Härkis.

S-ryhmä kertoi keskiviikkona, että härkiksen myynti on ohittanut suosiossa esimerkiksi broilerin paistisuikaleiden ja porsaan sisäfileet.

”Härkiksen menestys on ollut todella silmiä avartavaa. Nyt härkis on myyntiluvuissa jo karjalanpaistin kannoilla. Sehän on ikonisessa asemassa oleva suomalainen ruoka, ja härkis on ollut markkinoilla vasta noin kuukauden.”

Myös Gold&Green Foods Oy:n valmistama nyhtökaura on osoittautunut päivittäistavarakauppojen suursuosikiksi. Ongelmana on kuluttajien näkökulmasta alusta asti ollut tuotteen saatavuus.

”Nyhtökauraa ei saada tarpeeksi myyntiin. Kun sitä tulee meidän kauppaan, hylly myydään tunnissa tyhjäksi.”

Keskon tuoretuotteiden ostojohtaja Jyrki Karlsson sanoo, että kasviproteiinituotteiden kohdalla voidaan puhua nyt jo buumista.

”Ehdottomasti voidaan. Asiakkaiden kiinnostus niitä kohtaan nousee voimakkaasti, ja valikoima muuttuu koko ajan monimuotoisemmaksi.”

Karlssonin mukaan kasvistuotteiden ostajien joukossa ei ole vain vegetaristeja, vaan runsaasti myös tavallisia sekasyöjiä, jotka ovat yhä kiinnostuneempia ruokavaliostaan. Karlsson uskoo vegeilyn olevan pysyvä trendi.

”Karppaus tuli ja meni, mutta uskon, että kasvistuotesuuntaus säilyy. Ihmiset etsivät koko ajan lautaselleen kevyempää ja terveellisempää.”

Nyt ruokakauppojen asiakkaat haluavat kasvistuotteidensa olevansa sataprosenttisen vegetaarisia, siis vegaanisia.

”Vegaanisia tuotteita kysellään nyt aivan uudessa, isommassa mittakaavassa. Sitä varmaan siivitti nyhtökauran saama suuri mediahuomio.”

Helsingin keskustan K-supermarket Postitalossa perjantaina asioinut Jaakko Liljanto pysähtyi pitkäksi toviksi tutkimaan vegetuotehyllyä. Lopulta ostoskoriin sujahti vegaaninen Pita Factoryn falafel kebab.

”Kotona syön nykyään itsekin melkein vegaanisesti. Kahvimaitokin on vaihtunut soija- ja kauramaitoihin. Kiinnostuin näistä asioista lasteni ruokavalion kautta.”

Liljannon lapset, 17-vuotias tytär ja 20-vuotias poika, ovat kummatkin vegaaneja.

Liljanto kehuu kasvissyönnin helppoutta, kun useimmat helsinkiläisravintolatkin huomioivat nykyään vegaanit. Kesällä Liljanto kävi Flow-festivaaleilla, ja pani sielläkin merkille vegeruokatarjonnan runsauden.

Perheenisän mukaan kasvissyöntiä voi lähestyä monesta eri näkökulmasta, joista eräs tärkeä seikka on oma terveys.

”Kun syö vegaanipainotteisesti, niin turvotus vähenee ja ruokavalio auttaa painonhallinnassa. Tiivistettynä voi sanoa, että kun syö terveellisesti, voi paremmin.”

Kasvistuotteiden huima suosio ei kuitenkaan ole vähentänyt lihankulutusta.

Luonnonvarakeskus kertoi kesäkuun lopussa, että suomalaisten lihankulutus on nousussa, ja sitä syötiin vuonna 2015 kolme prosenttia enemmän kuin 2014. Tuoreimpien tietojen mukaan suomalainen kuluttaa vuodessa noin 79 kiloa lihaa.

”Lihan kokonaiskulutuksessa ei ole näkynyt laskua. Koko väestöä ajatellessa kasviproteiinituotteet ovat kuitenkin vielä aika uusi asia. Mutta luultavasti jossain vaiheessa punaisen lihan kulutuksessa nähdään muutos”, Antti Oksa sanoo.