Tehdas haluaa siirtää punaisten joukkohaudan laajentumisen tieltä – silminnäkijä muistelee sisällissodan tapahtumia HSTV:n videolla

Sisällissodan loppuvaiheessa 20. huhtikuuta 1918 punaisten ja valkoisten joukot ottivat yhteen Heinolan Vierumäellä. Taistelussa kaatuneet punaiset haudattiin joukkohautaan, jonka siirrosta on nyt syntynyt iso kiista.

Hauta sijaitsee pienessä metsikössä keskellä Versowoodin sahaa. Hauta-alueen omistaa Heinolan kaupunki.

Saha on kasvanut ja rajat ovat tulleet vastaan, toimitusjohtaja Ville Kopra perustelee yhtiön ideaa haudan siirrosta. Yhtiö tarjoaa korvaavaa maa-aluetta hautaa varten. Se on myös valmis osallistumaan siirron kustannuksiin.

Joukkohaudan siirto kuohuttaa paikkakuntalaisia, ja paikallislehti Itä-Hämeen palstoilla käydään asiasta kiivasta keskustelua. Toiset vastustavat jyrkästi hautaan kajoamista, toiset ovat siirron puolesta. Muun muassa Mikkelin piispa Seppo Häkkinen kertoi lehdessä kannattavansa vainajien siirtoa.

Kopran mukaan hautapaikalla ei käy juuri ketään, koska sinne on kuljettava tukkirekkoja ja lautalastissa kiitäviä trukkeja vilisevän tehdasalueen kautta.

Sahayritys aikoo hakea Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ely) kajoamislupaa saatuaan tulokset tilaamistaan maatutkakuvauksista.

Hautapaikalla on myös muistomerkki, jonka paikalliset työväenjärjestöt pystyttivät vuonna 1949. Siinä lukee: ”Tämän muistokiven läheisyydessä lepää v:den 1918 kansalaissodassa vakaumuksensa puolesta kaatuneita ja teloitettuja, noin 300 Suomen kansalaista.”

Muistomerkin juurelle on tuotu hiljakkoin yksi punainen ruusu.

Lauri Rotko

Sisällissotaan perehtynyt sotahistorian dosentti Jukka Kulomaan ei ota kantaa itse siirtoon. Hänen mukaansa arviot vainajien määrästä vaihtelevat eri lähteissä alle sadasta yli kolmeensataan.

Syynä punaisten kaatuneiden suureen määrään oli Kulomaan mukaan sotatilanne ja paikka. Punaiset olivat vetäytymässä Heinolasta sekalaisena karavaanina kohti itää. Valkoiset tulivat lännestä Urajärven suunnasta, ja pyrkivät pysäyttämään punaiset.

”Nämä joukot törmäsivät yhteen Vierumäellä 20. huhtikuuta iltapäivällä, ja syntyi tosi raju kohtaamistaistelu”, Kulomaa kertoo. Taistelu jatkui myöhään yöhön. Punaisia kaatui paljon, valkoisia vain vajaat kymmenen.

Seuraavana päivänä valkoisten komentaja, eversti Georg Londén tuli paikalle ja käski laskea kaatuneet punaiset. Hän ilmoitti Mikkelin päämajaan, että kuolleita oli 208. Punaisten kaatuneista on myöhemmin esitetty suurempiakin lukuja. Heinolan seminaarin lehtori Juho Kinnunen merkitsi päiväkirjaansa luvun 248.

Suomen sotasurmat -tietokannassa mainitaan vain vajaat parikymmentä Vierumäellä kaatunutta. Kulomaa arvioi tietojen vajavaisuuden johtuvan siitä, että suurin osa haudatuista oli kotoisin muualta Suomesta.

”Kotiseurakunnissaan heidät on kirjattu ehkä kadonneiksi. Vierumäelle haudattujen todellinen määrä selviää vain kaivauksissa, sikäli kun hautapaikat pystytään kartoittamaan.”

Lauri Rotko

Aikalaisten mukaan vainajia olisi jopa satoja. Vierumäen kestikievarin isäntä Mauno Huvinen kertoi vuonna 1936 olleensa mukana hautaamassa vainajia Laukkalan pellolle. Hänen mukaansa kaatuneita oli vähän yli kolmesataa.

Heinolalainen Nestori Salminen oli tapahtumien aikaan kuudentoista ikäinen. Hänet komennettiin hautaamaan punaisten ruumiita. monien muiden kanssa. Hän kertoi tapahtumista vuonna 1977 nuorelle historianopiskelija Jukka Kulomaalle.

”Marssimme Vierumäkeen. Koko päivässä emme saaneet ruokaa, lapiota piti vain heiluttaa ja maa oli pirun kovaa. Ruumiit lyötiin monttuun kahteen riviin päällekkäin ja multaa päälle. Meitä oli siellä 30–40 miestä hautaamassa.”

Vierumäen Korkeen kylässä asunut Hemmi Peltola kertoi haastattelussa vuonna 1965, kuinka valkoiset pakottivat hänet, 16-vuotiaan pojan, hautaamaan ruumiita joukkohautaan.

”Täytyihän minun sitten lähteä korjaamaan niitä ruumiita tuosta kankahalta, niitähän minä sitten vedin hevosen kanssa. Kyllähän siell kaksi mahlottoman pitkää pinoa tehtiin, kolme miestä päällekkäin ja multaa päälle. Oliskohan ollut n. 25 metriä pitkät ne haudat ja siinä oli 3-4 miestä päällekkäin kun niitä painettiin sinne hautaan. Siihen ne haudat tuli Kollin sahan viereen.”

Kollin saha oli Versowoodin edeltäjä Heinolassa. Kopran perhe tuli sahan omistajaksi vuonna 1990.

Haudattujen joukossa on tiettävästi vain yksi nainen. Hän on punakaartiin kuulunut Vierumäen Härkälän kylästä kotoisin ollut 27-vuotias talollisen tytär Adèle Lehto. Hänet teloitettiin 25. huhtikuuta 1918 ja haudattiin perimätiedon mukaan erilliseen hautaan.

Kulomaa ja filosofian maisteri, toimittaja Leena Kekkonen kirjoittavat parhaillaan kirjaa Heinolan seudun tapahtumista sisällissodassa. Kirjan keskeisenä aineistona ovat 1970-luvulla nauhoitetut paikallisten ihmisten haastattelut.

Tausta: Suomi on joukkohautojen maa

Suomi on joukkohautojen maa. Tämä käy selväksi, kun selaa tamperelaisen Työväenmuseo Werstaan ylläpitämää Punamuisto-nimistä tietokantaa, johon on listattu lähes kaikki tiedossa olevat, sisällissodassa punaisten puolella kaatuneiden tai teloitettujen ihmisten joukkohaudat ja muistomerkit.

Niitä on sadoittain ja erityisen paljon niitä on Etelä- ja Keski-Suomessa ja varsinkin Hämeessä.

Kartta täyttyy punaisista pisteistä, suunnilleen jokaisella kylällä on oma hautansa ja muistomerkkinsä.

”Tieto hautapaikoista on hyvin hajanaista tai sitä ei ole. Me olemme pyrkineet siihen, että olisi yksi paikka, jossa tieto olisi kootusti. Ei tämä täydellinen vielä ole”, sanoo erikoissuunnittelija Kimmo Kestinen Werstaasta.

”Viime vuosituhannen loppupuolelta lähtien on seurattu entisen Jugoslavian alueella olevien joukkohautojen kaivamista, mutta meillä on niitä itsellämmekin. Se on hyvä pitää mielessä, jos lähtee muita tuomitsemaan”, Kestinen sanoo vuoden 1918 tapahtumista.

”Suomessa sivistyskansa ryhtyi pistämään toisiaan peltoihin ja soihin.”

Punaisia haudattiin monesti teloituspaikoilleen tai niiden lähistölle. Kirkkomaahan heitä ei usein haluttu ja 1920-luvulla hautamuistomerkkejä räjäyteltiin pois. Myöhempinä vuosina monilla paikkakunnilla omaiset tai työväenyhdistykset hakivat jäännökset haudoista ja hautasivat ne uudelleen oikealle hautausmaalle.

”Jo välirauhan aikana ja varsinkin, kun sodat oli sodittu ja vasemmisto noussut merkittävään asemaan, sisällissodan muistoja voitiin tuoda vapaammin esille. Niitä alettiin pystyttää varsinkin 1940–50-luvuilla, ja on niitä pystytelty edelleenkin.”

Maastosta löytyy silti vielä paljon joukkohautoja. Muutama poiminta Werstaan tietokannasta: Akaan Toijalassa on Riihiniemen vainio, jossa on yli 400 vainajaa, Halikon Märynummella 50–100, Riihimäen Tienhaarassa 174, Lavian Viinamoision mäellä 39, Hämeenlinnan Ahveniston mäissä ja rotkoissa useita satoja.

Yksi mieleenpainuvimmista haudoista on Hauhon Mustilassa, jossa murhattiin 36 nuorta naista, iältään 15–23 vuotta. He olivat muodostaneet Valkeakosken naiskomppanian, joka Tuuloksen taistelujen jälkeen jäi saksalaisten vangiksi ja luovutettiin valkoisille. Heidät pantiin kaivamaan omat hautansa pellon reunaan ja tapettiin aamulla 1. toukokuuta 1918.

”Heidät teloitettiin yhteen paikkaan, mutta paikka on hieman syrjässä ja sinne on vaikea päästä.”

Sisällissodassa kuoli eri tavoin kaikkiaan 36 640 ihmistä, käy ilmi Sotasurmat 1914–22-tutkimuksesta. Punaisia kuoli yli 27 000, valkoisia liki 5 200, loput noin 4 400 eivät kuuluneet kumpaankaan puoleen.

Taisteluissa uhreja oli kaikkiaan noin 9 400, punaisia eniten, mutta kaikkein eniten punaisia kuoli vankileireillä sodan jälkeen, yli 11 600.