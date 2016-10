Suomi kiristää maahanmuuttolinjaansa vähitellen – tuleva kiristys toisi maahanmuuttajalle pienemmän työttömyysturvan kuin suomalaiselle

”Hallitus panee pala palalta toimeen yhdessä päätetyn turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman”, sanoi perussuomalaisten kansanedustaja Simon Elo viime keskiviikkona eduskunnassa.

Elo ei peitellyt tyytyväisyyttään, kun eduskunta käsitteli tuoreinta ulkomaalaislain muutosta, asumisvelvollisuutta. Turvapaikanhakija voidaan sen perusteella määrätä asumaan tietyssä vastaanottokeskuksessa ja ilmoittautumaan siellä yhdestä neljään kertaan vuorokaudessa.

Pala palalta – näin hallitus on tosiaan edennyt. Asumisvelvollisuus on vain yksi osa lakimuutosten sarjaa, jolla turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan jo saaneiden asemaa on Suomessa heikennetty kuluneen vuoden aikana.

Näissä muutoksissa hallitus ei ole ”jappassut” eikä ”vatuloinut”, ja ne ovat toistaiseksi läpäisseet myös eduskunnan perustuslakivaliokunnan seulan.

Asumisvelvollisuus kirvoitti keskiviikkona jo kipakan keskustelun eduskunnassa, koska Suomi muun muassa pitää voimassa alle 18-vuotiaiden säilöönoton mahdollisuuden, vaikka siitä piti kokonaan luopua.

Vielä kovempaa keskustelua lienee luvassa lähipäivinä, kun turvapaikkapoliittisen ohjelman kiistanalaisimpiin kuuluva kiristys tulee eduskunnan käsittelyyn.

Tulevassa kiristyksessä työttömät maahanmuuttajat joutuvat taloudellisesti heikompaan asemaan kuin suomalaiset. Oleskeluluvan Suomesta saaneet eivät saisi ensi vuoden alusta lähtien enää työmarkkinatukea, vaan erityistä kotoutumistukea. Se on tasoltaan 90 prosenttia suomalaisen työttömän peruspäivärahasta.

Suomalaisen työmarkkinatuki on nyt ilman lapsi- tai muita korotuksia noin 703 euroa kuukaudessa. Kotoutumistuki olisi siis 70 euroa heikompi.

Realismia on, että monet oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat työllistyvät heikosti. Valtio siis teoriassa säästäisi, jos turvapaikanhakijoille ei tarvitse maksaa yhtä hyvää työttömyysetuutta kuin suomalaisille.

Laskettu 22 miljoonan euron säästö kolmen vuoden aikana jää teoriaksi siksi, että entistä useampi maahanmuuttaja joutuu kääntymään toimeentuloluukun puoleen.

Miksi hallitus kaivaa verta nenästään ja tuo eduskuntaan lakiesityksen, jota muun muassa ihmisoikeusjärjestöt ja Punainen Risti pitävät perusoikeuksien eli siis perustuslain vastaisena?

Siksi – ja tämä kerrotaan myös lakiesityksen perusteluissa – että tarkoituksena on lieventää Suomen vetovoimaa turvapaikanhakijoiden maahanmuuton kohteena. Säästöt sinänsä ovat toissijaisia.

Lakiesitys perustuu Simon Elon mainitsemaan hallituksen turvapaikkapoliittiseen toimenpideohjelmaan, joka julkistettiin viime joulukuussa. Suomeen oli tuolloin tullut yli 30 000 turvapaikanhakijaa, vastaanottokeskuksia oli perustettu paniikinomaisissa tunnelmissa ja ilmapiiri oli kiristynyt.

80-kohtainen ohjelma on toteuttanut monet perussuomalaisten pitkäaikaiset tavoitteet. Maahanmuuttopolitiikka on ollut puolueessa korkeassa kurssissa toisin kuin keskustassa ja kokoomuksessa, joissa se ei ole ohjelmatyön ydintä. Harva ”vanhojen” puolueiden poliitikko haluaa profiloitua maahanmuuton eksperttinä.

”Viime syksystä jäi se kuva, että aika moni muiden puolueiden edustaja tuli meiltä kysymään, mitä pitäisi tehdä. Tietotaito ei muissa puolueissa ollut kovin korkea, eikä heillä ollut valmiita näkemyksiä”, arvioi Simon Elo nyt vuodentakaista tilannetta.

”Totta kai sillä on ollut vaikutusta, että eduskunnan maahanmuuttokriittisin puolue on hallituksessa. Väitän, että jos Sdp, vihreät ja Rkp olisivat olleet hallituksessa, linja olisi ollut liberaalimpi”, Elo sanoo.

Ohjelma on silti hallituksessa yhdessä sovittu eikä yksin perussuomalaisten sanelema. Muille hallituspuolueille taitaa sopia paremmin kuin hyvin, että perussuomalaiset ottavat kunnian tylystä linjasta.

Viime joulukuun jälkeen Suomi on esimerkiksi kiristänyt oleskeluluvan myöntämistä poistamalla laista yhden perusteen eli humanitaarisen suojelun. Sitä tosin on käytetty viime vuosina hyvin vähän lupaperusteena.

Turvapaikanhakijan on myös entistä vaikeampaa saada perheensä Suomeen. Perheenyhdistämishakemusten aikarajoja kiristettiin ja toimeentulovaatimusta tiukennettiin.

Lisäksi valitusaikaa Maahanmuuttoviraston päätöksistä lyhennettiin ja oikeusapua turvapaikkaprosessissa rajoitettiin.

Hallitus sopi viime joulukuun ohjelmassaan myös, että lähtömaiden turvallisuustilannetta on arvioitava uudelleen ja niin sanotun sisäisen paon mahdollisuus tarkistettava – siis se, että voisi siirtyä kotimaassaan jollekin toiselle seudulle.

Maahanmuuttovirasto tekikin toukokuussa uudet maalinjaukset Afganistanista, Somaliasta ja Irakista. Linjausten mukaan maiden turvallisuustilanne on parantunut, joten näistä maista tulevien on nyt vaikeampi saada oleskelulupaa. Linjaus herätti tyrmistystä.

Turvapaikanhakijoiden tulo Suomeen on tänä vuonna palannut normaalivuosien lukemiin, ja lukuisia vastaanottokeskuksia on jo suljettu. Taustalla on muun muassa EU:n ja Turkin välinen pakolaissopimus.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita käännettä lainsäädännössä, joka on karsittu muita maita vilkuillen minimitasolle. Päinvastoin: Suomi saattaa kiristää edelleen perheenyhdistämistä asettamalla toimeentulon lisäksi muitakin ehtoja, esimerkiksi vaatimuksen asunnosta tai puolisoiden vähimmäisiästä. Sisäministeriön selvitys tästä valmistuu marraskuussa.