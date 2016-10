”Tilanne on heti kaoottinen” – perjantai-ilta päivystyksessä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

Sairaanhoitajat Tiina ja Jutta (haluavat esiintyä vain etunimillään) pitivät päiväkirjaa työvuorossaan perjantai-iltana 23. syyskuuta Kuopion yliopistollisen sairaalan (Kys) erikoissairaanhoidon päivystyksessä.

Kuopiossa päivystys jaetaan hoitoryhmittäin operatiiviseen päivystykseen (kirurgia, neurokirurgia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit), konservatiiviseen päivystykseen (sisätaudit ja neurologia), akuuttilääketieteen päivystykseen ja lastentautien päivystykseen. Päivystyksen yhteydessä toimii myös intensiivivalvonta tarkempaa seurantaa vaativille potilaille.

Tiina toimii iltavuorossa elvytyshuoneen sairaanhoitajana ja Jutta vastaavana sairaanhoitajana. He tekevät tiivistä yhteistyötä, liikkuvat paikasta toiseen auttamassa ja selvittämässä asioita. Tarvittaessa he auttavat triagen tekemisessä eli hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnissa.

Vastaava sairaanhoitaja seuraa myös päivystyksen kokonaistilannetta ja tarvittaessa siirtelee hoitohenkilöstöä ryhmästä toiseen.

23. syyskuuta Kysin erikoissairaanhoidon päivystyksessä

13.30: Iltavuoro kokoontuu kahvihuoneeseen käymään läpi yhteiset asiat ja aloittamaan työvuoron. Iltavuoron hoitajia tullaan heti hakemaan hoitoryhmiin, koska potilaita on paljon ja huonokuntoisia potilaita on tulossa ambulanssilla.

13.45: Elvytyshuoneeseen tulee traumapotilas. Hänet tutkitaan ja siirretään pian kirurgian hoitoryhmään leikkausvalmisteluja varten.

14: Kierrämme päivystyksen hoitoryhmät ja kartoitamme potilasmäärät ja tilanteen. Puhelimet soivat: pyydetään lääkityksiä ja opiskelijat pyytävät ohjausta.

Sisätautien ja neurologian päivystys on ruuhkainen. Kaikki potilaspaikat ovat täynnä. Järjestämme kiireapua toisesta hoitoryhmästä ja jäämme avuksi potilaita vastaanottamaan ja hoitamaan.

Hoitoryhmässä on useita sekavia, seurattavia ja huonokuntoisia potilaita. Yhdellä potilaalla on hengitystä tukeva CPAP-hoito. Vieressä muistisairas vanhus huutaa jatkuvasti apua. Hoitajan on käytävä rauhoittelemassa häntä parin minuutin välein.

Tilanne on heti kaoottinen. Monitorit hälyttävät. Ensihoidon yksiköitä on jonossa odottamassa, että saisivat luovuttaa potilaansa päivystykseen. Useampia vastaanottamattomia potilaita odottaa hoitajaa. Potilaiden sijoittamisen tekee haastavammaksi se, että Kysin remontin takia päivystys toimii väistötiloissa.

14.45: Ennakkoilmoitus huonokuntoisesta potilaasta, jolle on tullut äkillisesti hengitysvaikeuksia ja kova rintakipu. Järjestämme potilaalle hoitopaikan sisätautien ja neurologian päivystykseen ja olemme hoitoryhmän apuna vastaanottamassa häntä.

Yhtäaikaa tulee ilman ennakkoilmoitusta myös kaksi muuta huonokuntoista potilasta, jotka vaativat heti hoitajan paikalle. Samalla huomataan potilaan karanneen hoitoryhmästä. Vartija lähtee häntä etsimään.

Tilanteet vaativat useamman hoitajan panoksen yhtä aikaa. Onneksi muista hoitoryhmistä saadaan apua. Kiireestä huolimatta tunnelma hoitajien keskuudessa on leppoisa.

15.05: Triagehoitaja (hoidon tarpeellisuutta ja kiireellisyyttä arvioiva hoitaja) pyytää avuksi purkamaan ruuhkaa. Vastaava hoitaja menee avuksi. Elvytyssairaanhoitaja on sisätautien ja neurologian hoitoryhmän apuna.

15.35: Ennakkoilmoitus hengitysvaikeuspotilaasta. Autetaan valmistelemaan potilaspaikkaa sisätautien ja neurologian päivystykseen. Potilaan saavuttua lääkäri tulee välittömästi arvioimaan potilaan tilan.

Vastaava sairaanhoitaja käy arvioimassa paaritaksilla tulevia potilaita.

16: Nopea juoma- ja wc-tauko.

16.45: Triage (hoidon tarpeellisuuden ja kiireellisyyden arviointi) on taas ruuhkautunut ja triagehoitaja pyytää apua.

17: Kierrämme katsomassa hoitoryhmien tilannetta. Sisätautien ja neurologian hoitoryhmä on yhä ruuhkainen, mutta muiden ryhmien hoitajia on apuna.

Tietokonejärjestelmän mukaan ambulanssitilanne kentällä on rauhallinen, joten pidämme nopean ruokatauon. Kesken tauon vastaava hoitaja pyydetään arvioimaan paaritaksilla tullutta potilasta.

17.40: Elvytyssairaanhoitaja menee päästämään triagehoitajan tauolle. Kesken tauon kello 17.50 tulee kuitenkin ennakkoilmoitus traumapotilaasta, joka on päivystyksessä minuutin päästä. Elvytyssairaanhoitaja joutuu poistumaan triagesta. Hälytämme traumatiimin, johon kuuluu kaksi sairaanhoitajaa ja lääkintävahtimestari. Potilaan hoito aloitetaan elvytyshuoneessa.

Potilaalle tehdään kuvantamistutkimuksia ja häntä joudutaan lääkitsemään rauhoittavilla lääkkeillä. Potilas sitoo monta hoitajaa ja lääkäriä pitkäksi aikaa. Elvytyssairaanhoitaja on kiinni potilaan hoidossa kello 19.10 asti, jolloin potilas siirtyy teho-osastolle jatkohoitoon.

18: Konservatiivisessa hoitoryhmässä on sekavia ja huonokuntoisia potilaita, jotka vaativat paljon hoitajien huomiota ja resursseja. Vastaava sairaanhoitaja yrittää järjestää lisäkäsiä hoitoryhmään ja toimia samalla triagessa (hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnissa).

Vastaavalta hoitajalta menee 15 minuuttia päihtyneen potilaan asioiden selvittelyyn ja ohjaukseen, vaikka potilas ei kuuluisi päivystykseen. Promilleista huolimatta potilas käyttäytyy asiallisesti. Neurokirurgi ilmoittaa toisesta sairaalasta tulevasta potilaasta.

19: Rauhallisempi hetki istua alas ja jutella. 

19.10: Triagessa (hoidoon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnissa) taas ruuhkaa. Ambulanssi konsultoi vastaavaa hoitajaa.

19.30: Päivystyksen tilanteen kartoitus.

19.34: Hätäkeskukselta tulee ennakoiva ilmoitus liikenneonnettomuudesta. Informoimme kirurgian päivystäjää.

19.55: Ennakkoilmoitus kolaripotilaasta. Potilas on suuresta vammasta huolimatta hyvävointinen. Järjestelemme myös potilaan mukana olevan koiran hoitoa. 

20: Ennakkoilmoitus rintakipuisesta potilaasta. Hänetkin hoidetaan sisätautien ja neurologian päivystyksessä. Tilanne on onneksi jo rauhoittunut, sillä huonokuntoisia potilaita on saatu jatkohoitoon.

20.20: Ennakkoilmoitus traumapotilaasta, joka siirretään illan aikana toisesta sairaalasta Kysin neurokirurgialle. Potilaasta ilmoitetaan operatiiviseen hoitoryhmään ja varmistetaan, että leikkaussali ja teho-osasto tietävät asiasta.

20.55: Kartoitamme päivystyksen kokonaistilanteen. On rauhallisempaa. Akuuttilääketiede alkaa yötä vasten ruuhkautua, kun lähikuntien terveyskeskukset ovat sulkeneet ovensa. Raportoimme tilanteesta yövuoron vastaavalle hoitajalle.

Ilta on ollut hieman normaalia rauhallisempi. Ajoittaisesta pienestä kiireestä huolimatta työvuoro sujui hyvin. Merkittävä tekijä sujumisessa oli tänäänkin ammattitaitoinen ja yhteen hiileen puhaltava työporukkamme. Toisilleen ennestään tuttu sekä työympäristön hyvin tunteva hoitohenkilöstö mahdollistaa hätä- ja kiiretilanteissa hoitajien liikuttelun hoitoryhmästä toiseen. Se on mielestämme yksi edellytys hyvin toimivalle päivystykselle.

21.30: Työvuoro päättyy.