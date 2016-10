Ensimmäisen tunnin aikana 12 ambulanssia – lauantai-ilta Haartmanin yhteispäivystyksessä Helsingissä

Minna Pölkki HS

Apulaisosastonhoitaja Liisa Toivanen piti päiväkirjaa Haartmanin sairaalan yhteispäivystyksessä Helsingin Meilahdessa työvuoronsa ajan lauantaina 24. syyskuuta.

24. syyskuuta Haartmanin sairaalan yhteispäivystyksessä

13.45: Iltavuoron työntekijät kokoontuvat kahvihuoneessa. Hoitajat sijoittuvat 12:een eri työpisteeseen: terveyskeskuspäivystykseen, sisätautipäivystykseen, perustason kirurgiseen päivystykseen, psykiatriseen päivystykseen, potilaiden seurantahuoneisiin ja ilmoittautumisluukulle.

Aamuvuoron vastaava kertoo tilanneraportin. Olen iltavuoron vuorovastaava, joka selvittelee akuutteja eteen tulevia tilanteita.

Vuorovastaava toimii kentän pomona vuoronsa ajan, siirtelee hoitajia ja potilaita tarpeen ja tilanteen mukaan. Hän myös vastaanottaa ambulanssien tai poliisin tuomia potilaita, arvioi heidän hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä vastaa monenlaisiin konsultaatio- ja ilmoituspuheluihin.

Ambulanssien vastaanottaminen alkaa. Potilaiden tulosyyt vaihtelevat: huumeidenkäyttöä, rytmihäiriötä, maannut lattialla useita tunteja, hengitysvaikeutta, rintakipua, yleistä heikkoutta.

Teen huoneiden sisällä potilassiirtoja, koska tarvitaan monitori-, happi- ja seurantapaikkoja. Laitan monitoria tarvitsevan potilaan istumaan seurantahuoneeseen odottamaan paikkaa, joka vapautuu hetken päästä. Hyvin pian joudun myös sijoittamaan potilaan huoneeseen ylipaikalle.

Tulee pari puhelua. Vanhusten kotihoito ilmoittaa lähettävänsä asiakkaan päivystykseen, koska vanhus ei pärjää kotona. Viime aikoina sama asiakas on ollut useita kertoja päivystyksessä. Soittaja pyytää, että nyt järjestettäisiin jokin muu paikka kuin koti.

Terveyskeskuspäivystyksessä on kolmen tunnin jono. Selvitän ylimääräisen lääkärin hankkimista, mutta iltaan onkin jo tulossa ylimääräinen lääkäri.

Kuulutan osastoille, että päivystys on ruuhkainen ja pyydän, että valmiit potilaat kutsuttaisiin mahdollisimman nopeasti osastoille. Osastoilla ei kuitenkaan ole vielä saatu kotiutettua kaikkia kotiin lähtijöitä.

15.04: Olen ottanut vastaan 12 ambulanssia. Psykiatrinen hoitaja ilmoittaa lääkärin tarpeesta, mutta lääkäri pääsee Malmin päivystyksestä paikalle vasta kello 17.

Ambulanssien tulotahti hidastuu. Vastaanotan kriittisesti sairaan potilaan, mutta seurantavuodepaikkoja ei ole. Hetken pohdinnan jälkeen otan ylipaikkasängyn ja vien sen kriittisesti sairaiden hoitohuoneeseen. Siirrän sieltä vähemmän kiireellisen potilaan toiseen huoneeseen ylipaikalle.

Pyydän apua sisätautien istuvia potilaita hoitavilta ja perustason kirurgian hoitajilta, koska siellä on rauhallisempaa. He auttavat niin paljon kuin pystyvät.

Huoneissa on kolme potilasta ylipaikoilla. Tilanne alkaa olla ahdistava. Koko tiimi tekee kovasti töitä, priorisointi on huipussaan. Ei voida tehdä kuin välttämätön. Nopeasti täytyisi saada potilaita eteenpäin. Etenkin muistisairaiden potilaiden levottomuus kuuluu ja näkyy. Ei voida antaa sellaista hoitoa kuin haluttaisiin.

15.43: Sairaalan ruuhkakriteerit täyttyvät. Se tarkoittaa sitä, että hoitoketju on ruuhkautunut: päivystyksessä on 35 potilasta vuodepaikoilla eikä kukaan heistä ole lähdössä pois kahden tunnin sisällä. Osastopaikatkin ovat täynnä.

Ensimmäinen hetki, kun vuorovastaavana voin istua alas eikä ambulansseja ole jonossa eikä puhelin soi. Teen ruuhkaan liittyviä soittoja, kirjallisia töitä ja jaan potilaita ruuhkapaikoille. Aulassa on enää kaksi ylipaikkasänkyä. Huoneissa ei ole tilaa.

Hoitokodin hoitaja soittaa lääkitysasioista. Huomaan, etten pysty keskittymään puheluun kunnolla. Käännyn hoidon tarpeen arviossa työskentelevän triagelääkärin puoleen, joka hoitaa asian.

15.55: Työntekijä sairastuu kesken vuoron. En saa sijaista illaksi, mutta seuraavalle päivälle.

Ambulansseja alkaa taas tulla. Taas siirrellään potilaita, että saadaan oikeanlaisia paikkoja. Muutamia on lähtenyt osastoille.

Ilmoittautumisluukulla on uhkaava potilas, joka ottaa kuvan hoitajasta, koska ei ole tyytyväinen hoitoonsa. Kaikki on kuitenkin hoidettu asianmukaisesti ja ohjeita noudattaen.

16.49: Ambulanssien vastaanottoa. Yksittäisiä vuodepaikkoja ilmaantuu ja täyttyy saman tien. Usein sänkyä vasta pestään, kun ambulanssihenkilöstö jo odottaa vieressä potilaan kanssa.

Kriittisesti sairas potilas saapuu. Kriittisesti sairaiden huone on täysi eikä ketään voi siirtää. Viemme potilaan toiseen huoneeseen ja sieltä valvontaosastolle asianmukaiseen hoitoon.

17.02: Vapaita ruuhkapaikkoja ei ole vielä kuulunut. Soitan päivystäjälle Laakson sairaalaan, jossa hoidetaan paljon vanhuksia. Hän soittaa kohta takaisin ja ilmoittaa paikat.

Vastaanottoluukulla kuohuu taas. Tyytymätön asiakas kokee, että eilen toisessa yksikössä tapahtunut käännytys on vastaanotossa hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä arvioivan hoitajan vika. Potilas haukkuu hoitajan ammattitaidottomaksi. Hoitaja kirjaa potilaan asianmukaisesti sisään, mutta sekään ei riitä. Hoitajan on pakko poistua hetkeksi ja rauhoittaa ajatuksiaan.

17.11: Terveyskeskuspäivystyksessä on yhä kolmen tunnin jono. Kolme lääkäriä ja vastaanottavat hoitajat painavat hommia.

Jaan osastopaikkoja, joilta lähti potilaita Laakson sairaalaan. Otan ambulansseja vastaan ja samalla järjestelen seurantapaikkoja muun muassa rintakipuisille potilaille.

17.59: Vihdoin syömään. Kahvihuoneessa on rauhallinen, mutta väsynyt tunnelma.

18.30: Itse kävelevä potilas saapuu omaisen kanssa ja vaatii nopeaa hoitoa erikoissairaanhoidossa. Vien potilaan poikkeuksellisesti vuoteella Meilahteen, vaikka yleensä vuorovastaava ei poistu sairaalasta. Aikaa kuluu 20 minuuttia. Sillä aikaa vastaanoton kaksi triagehoitajaa (hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä arvioivaa) hoitavat ambulanssiliikenteen oman työnsä ohessa.

19.00: Ambulanssiliikenne rauhoittuu. Tarkistan osastopaikat. Järjestän yöksi yhden ylimääräisen hoitajan.

19.20: Menen vastaanottoon auttamaan, koska nyt siellä on vain yksi triagehoitaja (hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä arvioiva). Otan ambulansseja vastaan. Kotihoito soittaa kesken potilaan vastaanoton ja kysyy arviota.

Asiakas tulee luukulle eikä haluaisi ottaa vuoronumeroa, vaikka vaiva ei vaadi välitöntä hoitoa. Keskustelu vie aikaa.

20.50: Kirjaan iltaraporttiin: ”Ruuhkainen ja haasteellinen ilta. Sängyt loppuvat kesken. Ylipaikoilla potilaita huoneissa. Ruuhkapaikkojen saaminen helpotti tilannetta, mutta ei tarpeeksi nopeasti.”

21.15: Otan yövuoron vastaan kahvihuoneessa. Nimenhuudossa huomaamme yhden hoitajan puuttuvan, sillä kiireessä edellinen vuorovastaava on unohtanut sanoa hänen sairauslomastaan. Aiemmin hankkimani ylimääräinen hoitaja ei olekaan enää ylimääräinen. Yövuoro alkaa. Henkilöstö vähenee illan edetessä.

21.30: Työvuoron päättyessä pää on kuin vuoristorata. Ensin mietin mitä unohdin, sitten miten meni, ja sitten yritän ajatella muuta kuin töitä. Elimistö käy ylikierroksilla. Nukkumaanmeno on hankalaa. Onneksi seuraavana päivänä on iltavuoro, joten aamulla saa nukkua.