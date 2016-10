12 ambulanssia tunnissa, sekavia, karanneita ja uhkaavia potilaita – sairaanhoitajien työ on kiirettä työvuoron alusta loppuun

Tästä on kyse Päivystysten toiminta puhuttaa Julkisuudessa on viime viikkoina käyty keskustelua päivystysvastaanottojen toiminnasta. HS:n mielipideosastolla useat kirjoittajat ovat kertoneet tapauksista, joissa potilaat ovat saaneet tylyä, epäasiallista ja epäystävällistä kohtelua päivystysvastaanotoilla. Viime viikolla HS uutisoi Helsingin Malmin sairaalan päivystyksen kahdesta hoitajasta, jotka irtisanottiin sen jälkeen, kun he olivat pahoinpidelleet potilaita.

Sairaanhoitajat tekevät päivystysvastaanotoilla vaativaa työtä kovan paineen alaisina ja kiireessä. Tilanteet muuttuvat yllättäen. Hoitajien on nopeasti reagoitava muutoksiin ja ratkaistava eteen tulevia moninaisia tilanteita.

Päivystystoiminta on ollut viime viikkoina tapetilla, kun HS:n mielipideosastolla useat kirjoittajat ovat kertoneet päivystyksessä kohtaamastaan tylystä kohtelusta.

Mutta mitä tapahtuu päivystyksen odotushuoneen ulkopuolella? Millaisissa olosuhteissa sairaanhoitajat päivystyksessä työskentelevät?

HS pyysi sairaanhoitajia Helsingissä ja Kuopiossa pitämään päiväkirjaa yhden työvuoronsa ajan. Päiväkirjoista käy ilmi, kuinka vaativaa, kiireistä ja kuormittavaa heidän työnsä on.

Haartmanin sairaalan päivystyksen apulaisosastonhoitaja Liisa Toivanen piti päiväkirjaa iltavuoronsa ajan lauantaina 24. syyskuuta. Haartmanin päivystyksessä käy vuosittain noin 80 000 potilasta.

Kiirettä vuoron alusta loppuun

Haartmanissa lauantai on hyvin kiireinen. Tuolloin vuorovastaavana työskentelevän Toivasen työvuoro alkaa vauhdikkaasti: jo ensimmäisen työtuntinsa aikana hän ottaa vastaan 12 ambulanssia.

Päivystykseen tulon syyt vaihtelevat: huumeidenkäyttöä, rytmihäiriötä, maannut lattialla useita tunteja, hengitysvaikeutta, rintakipua, yleistä heikkoutta.

Potilaspaikat täyttyvät nopeasti ja vuorovastaava joutuu miettimään ratkaisuja.

”Vastaanotan kriittisesti sairaan potilaan, mutta seurantavuodepaikkoja ei ole. Hetken pohdinnan jälkeen otan ylipaikkasängyn ja vien sen huoneeseen kriittisesti sairaiden hoitohuoneeseen. Siirrän sieltä vähemmän kiireellisen potilaan toiseen huoneeseen ylipaikalle.”

Kuopion yliopistollisen sairaalan (Kys) sairaanhoitajat Jutta ja Tiina (haastatellut haluavat esiintyä pelkillä etunimillään) kirjasivat ylös iltavuoronsa tapahtumia perjantaina 23. syyskuuta.

Kysin päivystyksessä päiväkirjailta on sairaanhoitajien mukaan tavanomainen. Tavanomaisuuskin tarkoittaa hoitajille kiivasta työtahtia.

”Hoitoryhmässä on useita sekavia, seurattavia ja huonokuntoisia potilaita. Yhdellä potilaalla on hengitystä tukeva CPAP-hoito. Vieressä muistisairas vanhus huutaa jatkuvasti apua. Hoitajan on käytävä rauhoittelemassa häntä parin minuutin välein.

Tilanne on heti kaoottinen. Monitorit hälyttävät. Ensihoidon yksiköitä on jonossa odottamassa, että saisivat luovuttaa potilaansa päivystykseen. Useampia vastaanottamattomia potilaita odottaa hoitajaa.”

Haartmanissa potilaita tulee siihen tahtiin, että hoitoketju ruuhkautuu. Päivystyspaikat ovat täynnä eikä osastoille mahdu.

”Huoneissa on kolme potilasta ylipaikoilla. Tilanne alkaa olla ahdistava. Koko tiimi tekee kovasti töitä, priorisointi on huipussaan. Ei voida tehdä kuin välttämätön. Nopeasti täytyisi saada potilaita eteenpäin. Etenkin muistisairaiden potilaiden levottomuus kuuluu ja näkyy. Ei voida antaa sellaista hoitoa kuin haluttaisiin.”

Ruuhkassa ei ole mitään erityistä, sillä vuorovastaavan mukaan ruuhkakriteerit täyttyvät tai ovat lähellä täyttyä viikoittain.

Hoitotyö vaatii jatkuvaa soveltamista ja diplomatiaa

Päivystyksessä työvuoron kulkua ei voi ennakoida, ja tilanteet muuttuvat nopeasti. Kysiin tulee perjantaina yhtäaikaa useita huonokuntoisia potilaita, osa ilman ennakkoilmoitusta.

”Samalla huomataan potilaan karanneen hoitoryhmästä. Vartija lähtee häntä etsimään.”

Päivystyksessä potilaille tehdään hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi. Heidät on laitettava kiireellisyysjärjestykseen.

Haartmanissa vuorovastaava joutuu siirtämään potilaita paikoilta toiselle – jos mahdollista.

”Kriittisesti sairas potilas saapuu. Kriittisesti sairaiden huone on täysi eikä ketään voi siirtää.”

Potilas viedään valvontaosastolle.

Vastaväitteet ja päihteet tuovat kireyttä ja levottomuutta

Vähemmän kiireelliset potilaat joutuvat usein odottamaan vuoroaan useita tunteja. Haartmanissa jonotusaika on lauantaina kolme tuntia. Se kiristää joidenkin potilaiden pinnaa.

”Asiakas tulee luukulle eikä haluaisi ottaa vuoronumeroa, vaikka vaiva ei vaadi välitöntä hoitoa. Keskustelu vie aikaa.”

Hermostuneita asiakkaita on muitakin. Tyytymättömyys ja turhautuminen puretaan hoitajiin.

”Ilmoittautumisluukulla on uhkaava potilas, joka ottaa kuvan hoitajasta, koska ei ole tyytyväinen hoitoonsa. Kaikki on kuitenkin hoidettu asianmukaisesti ja ohjeita noudattaen.”

Uhkaavasti käyttäytyvät potilaat ovat usein päihtyneitä. Päivystyksessä käy paljon päihteiden käyttäjiä, ja he vievät paljon hoitajien aikaa.

”Vastaavalta hoitajalta menee 15 minuuttia päihtyneen potilaan asioiden selvittelyyn ja ohjaukseen, vaikka potilas ei kuuluisi päivystykseen.”

Myös vanhuksia tulee päivystyksiin paljon. Ainakin Haartmanissa on havaittu vanhusten määrän lisääntyneen päivystyksissä kotihoitoon keskittymisen myötä.

”Vanhusten kotihoito ilmoittaa lähettävänsä asiakkaan päivystykseen, koska vanhus ei pärjää kotona. Viime aikoina sama asiakas on ollut useita kertoja päivystyksessä. Soittaja pyytää, että nyt järjestettäisiin jokin muu paikka kuin koti.”