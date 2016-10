Lapsille opetetaan nyt tunteiden hallintaa – näillä keinoilla aikuinen voi rauhoittaa raivostuneen lapsen

Fakta Tavoitteena tukea lasten elämäntaitoja Mielenterveystaitojen opettamisella halutaan tukea koululaisten kasvua ihmisinä ja tukea heidän elämäntaitojaan. Taitoja opiskellaan tästä syksystä lähtien 1.–6.-luokilla osana terveystietoa. Yläkouluissa ja toisen asteen opetuksessa näitä taitoja on harjoiteltu jo aiemmin. Alakoulujen tarjoamaa opetusta on nyt täsmennetty ja syvennetty. Kouluihin soveltuvaa opetusaineistoa on laatinut Suomen Mielenterveysseura opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Seura on myös kouluttanut opettajia. Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Peruskoululaisten mielenterveystaidot (2008-2011) Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Peruskoululaisten mielenterveystaidot (2008-2011)

Oppilaiden laulu raikaa koulun luokassa. ”Mä kuuntelen, keskityn, tsemppaan taas.”

Hyvinkään Aseman koulussa on tänä syksynä tehty suuri uudistus. Tavallisen opetuksen lomassa on alettu opettaa mielenterveystaitoja.

Meneillään on neljäsluokkalaisten musiikintunti. Kappaleen melodia soi vielä taustalla, kun opettaja Sini Usmi kysyy:

”Millainen tunne sulle tuli tästä biisistä?”

Usmi jatkaa: ”Kaikki tunteet ovat sallittuja, mutta niiden tunnistaminen voi olla vaikeaa.”

Sitten tunti jatkuu niin, että samaa kappaletta lauletaan ilon, pelon ja inhon kautta.

Jukka Gröndahl / HS

Mielenterveystaidot ovat tulleet tänä syksynä kaikkien alakoulujen opetukseen, mutta koulut opettavat taitoja hyvin vaihtelevin tavoin.

”Opetuksen laajuus vaihtelee kouluissa sen mukaan, millaista koulutusta opettajat ja henkilöstö ovat saaneet”, sanoo Mielenterveysseuran lasten ja nuorten mielenterveystyön johtaja Marjo Hannukkala.

Mielenterveysseura järjestää opettajille koulutusta. Hannukkalan mukaan kysyntää on paljon. Joissakin kunnissa, kuten Vantaalla, lähes kaikki opettajat ovat kouluttautuneet.

Käytännön tavoitteena on, että lapset oppivat muun muassa yhdessä toimimista, itsehillintää, ristiriitojen selvittämistä ja tunnetaitoja.

Ainakin Hyvinkään Aseman koulun neljännen luokan lapsilla on jo selvät sävelet, mitä kannattaa tehdä, jos esimerkiksi raivostuu pahan kerran.

Olivia Styrman kannattaa sitä, että yrittää puhua riidanaiheesta jollekin.

”Sitten kannattaa miettiä kivoja asioita ja selvittää asia sen kanssa, jolle on raivostunut tai meinaa raivostua.”

Alex Seppälä neuvoo laskemaan takaperin 10:stä, 20:stä tai jopa 30:stä. Toinen vaihtoehto on ottaa tyyny käteen ja huutaa siihen täysillä.

”Mulla ainakin toimii se, että mä menen omaan huoneeseen ja alan piirtää”, kertoo Ryan Smouin.

Mitenköhän tämä toimisi aikuisilla?

”En ole varma. Ehkä, jos ne osaa piirtää?

Hyvinkään Aseman koulun rehtori Jari Laukkanen innostui aiheesta puolitoista vuotta sitten. Puolet koulun opettajista on käynyt kahden iltapäivän mittaisen koulutuksen. Laukkanen uskoo, että mielenterveystaidoista on oppilaille hyötyä.

Mielenterveystaitojen avulla koulu kasvattaa lapsia entistä enemmän.

Jukka Gröndahl / HS

”Koulun tavoite ei ole tuottaa suorittajia tehokkuus-Suomeen, vaan ihmisiä, jotka ovat kokonaisvaltaisesti eheitä persoonia”, Laukkanen sanoo.

Perinteiset lukemisen ja laskemisen taidot eivät Laukkasen mukaan enää riitä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana hän on nähnyt muutoksen, jossa koulu on joutunut ottamaan entistä isomman vastuun lasten kasvatuksesta.

”En halua tyrmätä vanhempia, mutta vanhemmuus on yhä useammalta hukassa. Ei olla vanhempia, vaan kavereita. Pelisäännöt puuttuvat.”

Yläkouluissa mielenterveyttä edistäviä asioita on opetettu terveystiedon osana jo vuodesta 2004.

Mistä tiedämme, että koululaisille opetettavista mielenterveystaidoista on oikeasti hyötyä?

Mielenterveysseuran mukaan kansainväliset tutkimukset osoittavat, että taidot ovat hyödyllisiä ja ne voivat säästää merkittäviä summia. Suomessa tutkimus on vielä vähäistä.

Yksi suomalainen tutkimus tunnetaidoista valmistui viime talvena. Kasvatustieteen tohtori Jaana Hintikka tutki väitöskirjaansa varten kolmen vuoden ajan erityiskoulun 8–11-vuotiaita oppilaita, jotka saivat opetusta mielenterveyttä tukevista tunnetaidoista.

Lapsia opetettiin esimerkiksi hermostuessaan laskemaan kymmeneen. He pohtivat kirjoitustehtävissä, miten väkivaltaa voisi yhteiskunnassa vähentää.

Kolmen vuoden jälkeen oppilaat kokivat, että heillä oli keinoja rauhoittaa itsensä stressaavassa tilanteessa.

Hintikan mielestä kaikkien lasten olisi syytä oppia tunnetaitoja. Niiden avulla lapsi saa suojaa elämän vaikeuksia vastaan.

Lastenpsykiatrian professori Andre Sourander kertoo, että mielenterveystaitojen opetukseen kannattaisi ottaa myös vanhemmat ja koulujen henkilökunta mukaan. Souranderin mukaan vanhemmille voisi antaa tutkimukseen perustuvaa tietoa esimerkiksi netin kautta.

Hyvinkään Aseman koulussa osa mielenterveystaitojen harjoituksista on sellaisia, että niitä tehdään yhdessä kotona vanhemman kanssa.

”Esimerkiksi yhdessä harjoituksessa lapsi selvittää vanhemman kanssa, mikä merkitys läheisellä ihmisellä hänelle on”, rehtori Jari Laukkanen kertoo.

Souranderin mukaan vanhempien ei kannata odottaa, että mielenterveystaitojen opettaminen poistaisi lasten ja nuorten mielenterveysongelmia. Opetus voi hänen mukaansa kuitenkin poistaa ongelmiin liittyvää häpeää ja ennakkoluuloja. Taidot myös lisäävät lasten ja aikuisten kykyä hallita omaa elämäänsä.

Tutkija Jaana Hintikka muistuttaa, että lapsille opetettavat tunnetaidot eivät yksin riitä, vaan tärkeintä on se, että lapsella on ainakin yksi turvallinen ja luotettava aikuinen.

Opettaja Sini Usmi on huomannut ensimmäisen viikon perusteella, että mielenterveystaitojen opettaminen on mullistanut hänen luokkansa ilmapiirin. Hän on tehnyt lapsista erään merkittävän havainnon.

”On mykistävää, miten huono itsetunto oppilailla on. Heidän on hirveän vaikeaa keksiä hyvää sanottavaa itsestään”, Usmi sanoo.

7 tapaa rauhoittaa

Kuuntele, pysy rauhallisena, katso silmiin ja auta lasta

1 Pysy itse rauhallisena. Sano ensin rauhoittavalla, mutta jämäkällä ja itsevarmalla äänellä, että haluat auttaa lasta. Sen jälkeen kuuntele, mitä hän sanoo.

2 Kiitä häntä siitä, että hän kertoi ongelmansa. Jos on tapahtunut väärinkäsitys, pahoittele. Sovi sen jälkeen, miten toimitaan.

3 Pienet lapset tarvitsevat sylin tai muun rauhoittumispaikan, sillä stressihormonitason pitää laantua. Vasta rauhoittumisen jälkeen asia kannattaa käsitellä. Aikuinen voi sanoa pienelle lapselle, että haluaa auttaa tätä.

4 Puhuessa kannattaa laskeutua lapsen tasolle ja katsoa häntä silmiin, jotta voi varmistua siitä, että viesti menee perille.

5 Opeta lapselle, että vaikka hän olisi kuinka suuttunut, hän ei saa satuttaa itseään, ketään toista eikä hän saa rikkoa mitään.

6 Opeta lapselle liikennevalomalli. Kiukun noustessa ajatellaan ensin punaista, mikä tarkoittaa pysähtymistä. Sitten keltaista, joka tarkoittaa harkintaa. Vasta lopuksi ajatellaan vihreää, joka tarkoittaa tekoa.

7 Kiukuttelevasta tai väkivaltaisesta lapsesta voi herätä vanhemmille pelkoa. Jos väkivaltainen käytös on toistuvaa, kannattaa ottaa yhteyttä päiväkotiin tai kouluun ja kysyä, miten kannattaa toimia.

Lähteet: Kasvatustieteen tohtori Jaana Hintikka, psykologian tohtori ja psykoterapeutti Saara Salo, kasvatustieteiden tohtori Erja Rusanen

Jukka Gröndahl / HS

Jukka Gröndahl / HS