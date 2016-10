Zikavirusta on monissa talvimatkakohteissa – Thaimaassa vahvistettiin kaksi pienipäisyystapausta

Fakta Matkarajoituksiazikavirusalueille Raskaana olevien naisten pitäisi harkita ei-välttämättömän matkan lykkäämistä zikavirusalueelle, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee. Yhdysvaltain kansanterveysvirasto CDC on tiukempi: raskaana olevien naisten ei pitäisi matkustaa zikavirusalueelle eli Miami Beachiin. Zikavirusalueille matkaavien pitäisi pukeutua pitkähihaisiin ja -lahkeisiin vaatteisiin ja käyttää hyttyskarkotteita.

Monissa suomalaisten talvimatkojen kohteissa on todettu äskettäin zikavirustartuntoja.

Virusta on muun muassa Thaimaassa ja Vietnamissa. Thaimaa on yksi suomalaisten suosikkikohteista, ja matkojen tarjonta Vietnamiin kasvaa. Finnair lentää marras–maaliskuussa Saigonina ennen tunnettuun Ho Chi Minhin kaupunkiin.

Virusta on havaittu myös Malesiassa, jonne on myyty Suomesta matkoja useita vuosia.

Tartuntoja on ilmennyt lähiaikoina Filippiineillä, Indonesiassa, Singaporessa ja Malediiveilla, Maailman terveysjärjestö WHO kertoo.

Malediiveilla matkaillut oli Suomen ensimmäinen zikavirustapaus viime vuonna. Tartuntoja saadaan Malediiveilla edelleen: viime viikon aikana tauti on todettu matkailijoilta Saksassa ja Espanjassa.

Virus jyllää myös Yhdysvaltain Floridassa, jonne tuhannet suomalaiset matkaavat varsinkin talvella. Siellä on todettu 59 tartuntaa Miamin kaupungissa. Aiemmin tartuntoja saatiin Miamin Wynwoodin kaupunginosassa, nyt etenkin Miami Beachin keskiosissa.

Zikavirusta on todettu jo 73 maassa. Sairastumisia on paljon Latinalaisessa Amerikassa, mutta niitä aiheuttava virus on siirtynyt myös Afrikkaan. Kap Verden ohella tartuntoja on todettu Länsi-Afrikan Guinea-Bissaussa.

Aasiassa virus on edennyt uusille alueille.

Pahin vaara zikaviruksesta koituu raskaana oleville naisille, joiden kehittyvä lapsi voi saada vaurioita tai jopa kuolla.

Tauti aiheuttaa raskaana olevien naisten lapsille pienipäisyyttä eli mikrokefaliaa, mutta myös keskushermostovaurioita ja hermojuuritulehdusta eli niin sanottua Guillan-Barrén oireyhtymää. Zikaviruksen epäillään aiheuttaneen näitä 21 maassa, eniten Brasiliassa.

Thaimaan terveysviranomaiset vahvistivat perjantaina kaksi zikavirukseen liitettyä vakavaa pienipäisyystapausta. Kyseessä ovat WHO:n mukaan ensimmäiset virukseen yhdistetyt pienipäisyystapaukset Kaakkois-Aasiassa.

Vaara ulottuu myös miehiin, sillä virus tarttuu keltakuumehyttysten ohella myös seksissä. Tämä tartuntareitti on ilmeisesti yleisempi kuin on arvioitu, WHO toteaa. Yhdysvalloissa saaduista 59 tartunnasta jopa 30:n arvioidaan saadun seksin välityksellä.

Jo 11 maassa on raportoitu näitä tartuntoja ihmisestä toiseen. Joukossa on useita Euroopan maita: Hollanti, Saksa, Italia, Ranska, Portugali ja Espanja.

WHO suosittelee, että zikaviruksen levinnäisyysalueella asuvat käyttävät kondomia sukupuoliyhteydessä. Myös alueella vierailleiden miesten tulisi käyttää kondomia puolen vuoden ajan suojatakseen kumppaneitaan.

Jos kumppani on raskaana, näin pitäisi jatkaa koko raskauden ajan tai pidättäytyä seksistä.

Viruksen on osoitettu säilyvän siemennesteessä pitkään, jopa puoli vuotta. Puolen vuoden varoaikaa suositellaan myös pariskunnille, jotka palaavat zikaviruksen alueelta ja haluavat lapsen.