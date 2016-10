Hovioikeus ei määrännyt Vihdin poliisimurhasta epäillyn omaisuutta vakuustakavarikkoon

Turun hovioikeus on hylännyt Vihdin poliisimurhasta epäillyn Jorma Nyforsin omaisuuteen kohdistuvan vaatimuksen vakuustakavarikosta. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus oli päätynyt aiemmin samaan lopputulokseen.

Jutun tutkinnanjohtaja Thomas Elfgren oli vaatinut omaisuutta vakuustakavarikkoon 150 000 euron edestä. Pakkokeinolla oli tarkoitus turvata mahdollisten korvausten maksaminen kuolleen poliisimiehen omaisille.

Myös käteen loukkaantuneella poliisilla on todennäköisesti korvausvaatimuksia vammojen aiheuttamista haitoista ja hoitokuluista. Luoti rikkoi luita ja hermorakenteita.

Nyforsin epäillään alkaneen kesäkuussa tulittaa rynnäkkökiväärillä, kun poliisi tuli selvittämään hänen aiempaa häiriökäyttäytymistään. Yksi poliisi kuoli ja toinen haavoittui. Nyfors ampui tämän jälkeen itsensä.

Hovioikeus oli käräjäoikeuden kanssa samaa mieltä siitä, ettei vakuustakavarikkoa koskevaa vaatimusta voida kohdistaa kuolinpesään. Lain mukaan vaatimus voidaan kohdistaa vain luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön omaisuuteen. Kuolinpesä ei ole kumpikaan näistä.

Hovioikeus huomautti vakuustakavarikon edellytyksenä olevan, että omaisuus kuuluu henkilölle, jota on syytä epäillä rikoksesta. Nyfors on kuitenkin kuollut, joten on selvää, ettei häntä vastaan voida nostaa syytettä.

Hovioikeus huomautti, ettei myöskään alle 15-vuotiaan omaisuutta voida asettaa vakuustakavarikkoon, vaikka häntä epäiltäisiin rikoksesta. Tämä on sanottu suoraan lain esitöissä. Alaikäisen rikosepäily rinnastuukin hovioikeuden mukaan Vihdin tapaukseen, koska kummassakaan tapauksessa syytettä ei voida nostaa.

Rikosylikomisario Thomas Elfgren harkitsee valitusluvan hakemista korkeimmasta oikeudesta.

”Tämä on periaatteellisesti tärkeä asia”, Elfgren toteaa.

Elfgren oli perustellut vaatimusta muun muassa sillä, että Nyfors ja hänen vaimonsa ovat yrittäneet piilotella omaisuutta ulosotolta.

Murhaa koskeva esitutkinta on vielä kesken.