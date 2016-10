Timo Soini Birminghamissa: Ohjuskohu ei haitannut Suomen mainetta – ”toimittiin aivan oikein”

Birmingham

Ulkoministeri Timo Soini ei usko, että Suomen maineelle oli haittaa niin sanotusta ohjuskohusta. Kohu syntyi, kun Suomen osuus Ukrainassa tuhotun malesialaisen matkustajakoneen rikostutkinnassa vuoti julkisuuteen.

"Enpä usko, että oli”, Soini kertoi HS:lle Birminghamissa, Englannissa.

Soini osallistuu Birminghamissa Britanniassa hallitusvaltaa pitävän konservatiivipuolueen puoluekokoukseen.

Ulkoministerin mukaan asian ydin on se, että oikeusapua annetaan, kun rikollisessa teossa on kuollut yli 300 ihmistä.

”Tältä osin toimittiin aivan oikein. Tietysti se, että se Hollannista vuosi, oli harmillista. Tämä vaikeuttaa aina asioiden asiallista hoitoa.”

Soinin mukaan Suomi ei ole tehnyt yhtään kielteistä päätöstä asian suhteen. Hänestä on kuitenkin tärkeää, että asioiden luottamuksellisuudesta pidetään kiinni.

”Puhuin [Hollannin ulkoministerin Bert ] Koendersin kanssa, ja hän pahoitteli asiaa ja kertoi, että heidän viranomaistahonsa lausuu asiasta. Ja hehän lausuivat ja pahoittelivat ja pistivät toimittajien syyksi osan asiaa, kun yleensä aina käy.”

Soini ei ottanut kantaa siihen, luovuttaako Suomi asiaan kuuluvat paperit kansainväliselle tutkintaryhmälle. Tuloksia ei ole kuulemma arvioitu vielä sen enempää keskusrikospoliisissa kuin hallituksessakaan:

”Katsotaan ensin, mikä on prosessin tulos.”

Soini on tavannut konservatiivien puoluekokouksessa muun muassa kollegansa ulkoministeri Boris Johnsonin sekä brexit-ministerin David Davisin. Johnsonin kanssa Soinilla oli 40 minuutin mittainen kahdenvälinen neuvonpito. Soini tapasi nyt Johnsonin kolmannen kerran lyhyen ajan sisällä.

Britannian konservatiivihallitus on sitoutunut Britannian EU-eroon eli brexitiin. Pääministeri Theresa May lupasi sunnuntaina käynnistää eroneuvottelut maaliskuun loppuun mennessä.

Soini toivoo, että Britannian EU-erosta saadaan ripeasti sopimus aikaan.

”Kannattaa ottaa järki käteen ja tehdä niin hyvä diili kuin mahdollista. Kaikki tarvitsevat sen. Ei saa olla pahaa tahtoa tai mitään revanssimielialaa.”

Hän pitää selvänä sitä, että Britannia ei äänestä enää udelleen EU-jäsenyydestään. Nyt edessä ovat tiukat neuvottelut, ja kumpikin osapuoli – sekä Britannia että 27 muuta jäsemaata – joutuvat tekemään kompromisseja.

”Täytyy Euroopassa ja täällä ymmärtää, että ihan kaikkea ei saa. Kukaan voi sanella kaupan ehtoja.”

Soinin mielestä May on yhdistänyt konservatiivipuolueen tehokkaasti, ja puolue on nyt hänen hanskassaan.

Etenkin Suomelle, Ruotsille, Tanskalle ja Hollannille on kuulemma tärkeää, että brittien kanssa saadaan nopeasti toimiva sopimus. Euroopan ei kannata hukata voimiaan keskinäiseen nahisteluun.

Soini sanoo luottavansa myös Saksan ”järkevyyteen” tosi paikan tullen. Kapuloita rattaisiin voi tulla sen sijaan tulla joistakin Keski- ja Itä-Euroopan maista.

”Olen lojaali Suomelle, eikä muita lojaliteetteja voi olla. Suomen etu on, että tehdään hyvä diili Britannian ja EU:n kanssa.”

Monia suomalaisia on huolettanut se, saavatko suomalaiset muuttaa enää Britanniaan brexitin toteuduttua. Brexit-leirin keskeisin lupaus oli juuri EU-maahanmuuton rajoittaminen, ja siihen on sitoutunut myös Mayn hallitus.

”Uskon, että sellainen diili saadaan, että suomalaiset pääsevät tänne yhä töihin ja opiskelemaan. Suomi ajaa tietysti suomalaisten etua.”

Tulevaisuudessa Britanniaan muutto voi kuitenkin edellyttää sitä, että tulijalla on jo valmiiksi työ- tai opiskelupaikka. On myös mahdollista, että ensin tullaan oleskeluluvalla etsimään työpaikkaa.

Brexit-neuvottelut eivät ole kuitenkaan vielä alkaneet, joten kaikki on auki.