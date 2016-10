Tiistaina on lännessä ja pohjoisessa aurinkoista – etelässä ja idässä pilvistä.

Maan länsi- ja pohjoisosassa on aurinkoista, sen sijaan itä- ja eteläosaan leviää koillisesta runsasta pilvisyyttä.

Pääkaupunkiseudulla sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Iltapäivällä pilvisyys voi lisääntyä, illalla on selkeämpää. Lämpötila kohoaa noin kymmeneen asteeseen. Koillistuuli on puuskissa navakkaa.

Maan eteläosassa pilvisyys lisääntyy puuskaisen koillistuulen myötä. Idässä voi sadella heikosti. Lännessä on aurinkoista poutasäätä. Lämpötila jää monin paikoin kymmenen asteen alapuolelle.

Maan keski- ja pohjoisosassa on aamulla monin paikoin heikkoa pakkasta. Päivällä sää on poutaista ja aurinkoista. Päivälämpötila on viiden ja kahdeksan, Lapissa kahden ja kuuden asteen välillä.

Keskiviikon vastainen yö on enimmäkseen selkeä koko maassa, kylmintä on maan keskivaiheilla.

Keskiviikkona pilvisyys lisääntyy Lapissa, muualla maassa jatkuu aurinkoinen syyssää.

Keskiviikkona sää on poutaista ja monin paikoin aurinkoista paikallisten aamusumujen hälvennyttyä. Pohjois-Lapissa on ajoittain pilvisempää ja voi sadella vähän. Päivälämpötila on koko maassa enimmäkseen kuuden ja kymmenen asteen välillä.

Itä-Euroopassa sää on epävakaista. Välimerellä lämpötila on hellelukemissa.