”Vain isoäidit voivat tarvita numeroita” – todistuksen numeroista luopuminen jakaa vanhemmat kahteen leiriin HS:n kyselyssä

Sanallisen arvioinnin lisääntyminen kouluissa näyttää jakavan vanhemmat kahteen, keskenään eri mieltä olevaan leiriin.

Helsingin Sanomien kyselyyn vastanneista niukasti yli puolet (52 %) oli sitä mieltä, että numero kertoo lapsen osaamisesta paremmin kuin sanallinen arvio. Sanallista arviota piti parempana 48 % vastaajista. Avoimissa vastauksissa moni piti parhaana näiden kahden yhdistelmää.

Kyselyyn vastasi 1 165 lukijaa.

Sanallisia arvioita on annettu monissa kouluissa jo vuosien ajan. Uuden opetussuunnitelman myötä niiden käyttö on kuitenkin lisääntymässä ja numeroiden käyttö vastaavasti vähenemässä. Esimerkiksi Jyväskylässä on päätetty kokonaan luopua numeroarvioinnista alakouluissa.

HS:n kyselyyn vastanneista monet kokivat, että numerot ovat sanallisia arvioita selkeämpiä. Näin vastanneet vetosivat usein siihen, että lapsen suorituksia olisi numerojen avulla helpompi verrata muihin lapsiin tai lasten keskiarvoon.

”Kyllä numero on oikeudenmukainen ja helppo tapa kertoa millä tasolla oppilas on verrattuna muihin.”

”Kaikki muu on hölynpölyä ja sananhelinää. Numerot kertovat totuuden.”

”Numerot ovat selkeästi ymmärrettävä arvio, jonka perusteella lapsi tietää, miten on mennyt. Lapset ovat kilpailuhenkisiä ja numeroiden vertailukin kannustaa.”

Sanallisen arvion puoltajat perustelivat mielipidettään useimmiten sillä, että sanallinen arvio kertoo oppimisesta enemmän kuin numero, joka saattaa lannistaa. Moni koki, että sanallinen arvio voi auttaa ja kannustaa oppilasta parantamaan suoritustaan.

”Numero on äärimmäinen tiivistys jostain, minkä sanallinen arvio voi kertoa laajemmin ja sitä kautta osuvammin ja paremmin.”

”Mitä yksi numero kertoi osaamisestani ja osallistumisestani, jos se vielä oli satunnainen tai pärstäkertoimen mukainen?”

”Oman lapsen opettaja antoi aivan mielettömän hyvät sanalliset arviot, jotka kyllä tekivät selväksi, miten vähän numero oikeasti kertoo.”

Osa piti numeroita jäänteinä menneisyydestä ja toivoi niistä luopumista mahdollisimman pikaisesti.

”Vain oppilaiden isoäidit ja isoisät voivat tarvita numeroita. Oppimisen tukena ne eivät juurikaan ole.”

Molempia näkökulmia edustavat vastaajat olivat huolissaan myös siitä, miten oppilaat pärjäävät tulevaisuudessa. Moni oli huolissaan myös Suomen menestyksestä, toiset siksi, että koulu ei vaadi oppilailta tarpeeksi, toiset siksi, että koulu ei valmista oppilaita laaja-alaiseen oppimiseen.

Numeroarvioinnin puolustajat pelkäsivät joko sitä, että jatko-opintoihin hakeutuminen vaikeutuu, lapset eivät pärjää kovassa maailmassa tai sitä, että peruskoulun taso romahtaa.

”Numerolla mennään peruskoulusta eteenpäin ja niihin pitää lapsen tottua jo alakoulussa. Nämä lapset kasvavat yhteiskuntaan, joka on kovempi kilpailultaan kuin koskaan ennen. Koulun pitäisi olla tässä kartalla eikä lässyttää pää puskassa.”

”Ruotsi luopui arvosanoista vuosia sitten...täydellinen fiasko.”

Sanallisen arvioinnin puoltajia huoletti enemmän se, antaako koulu tarpeeksi laaja-alaisia taitoja elämää varten.

”Meillä on vahva suoritus- ja koekeskeinen kulttuuri. Koulun pointti on kuitenkin saada taitoja elämää varten sekä terve käsitys omasta osaamisesta.”

Monet vastaajat halusivat kouluun sanallisen arvioinnin ja numeroiden yhdistelmän. Vain 13 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että peruskoulussa ei tarvita lainkaan numeroarviointia.

Vastaajista 36 % oli sitä mieltä, että numeroita olisi hyvä antaa kolmannesta luokasta alkaen. 24 % vastaajista luopuisi numeroista alakoulussa, mutta antaisi niitä yläkoulussa.

”Eivät numerot ja sanallinen arvio sulje toisiaan pois! Numeroarviointi voi toki olla joillekin lannistavaa, mutta toisille hyvinkin motivoivaa.”