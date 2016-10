Vierustoverin alushousut vilkkuivat, 70-luvulla otettiin vain yksi kuva – näin lukijat muistelevat koulukuvauksia

HS kysyi lukijoilta muistoja koulukuvauksesta, joka on säilynyt varsin muuttumattomana traditiona läpi vuosikymmenten. Näin lukijat vastasivat.

”Poikani on nyt tokaluokkalainen ja koulukuvaus on tehty kahdesti. Ekaluokalla tuloksena oli yrmy, salamavaloja pelkäävä katse. Tänä vuonna ohjeistin hymyilemään kuvassa ja tuloksena oli harvahampainen irvistys. Molemmilla kerroilla kyseiset kuvat on myös pitänyt teettää paperille – ei ihan halpaa lystiä. Vaikka tulokset ovat meillä olleet vitsejä, kyllä poikaa harmittaa kun viestini valokuvaajalle hänen herkistä silmistään ohitetaan tyystin. Rahat kyllä otetaan, mutta laadun kanssa pihistellään. Nykykameroilla luulisi voivan ottaa useamman kuvan ja toivon kuvaajien olevan ihmistyön osaajia. Loppuhuomautuksena vielä, että päiväkodissa oli eri kuvafirma ja kuvat olivat erinomaisia!”

”Häpesin nyt syksyllä kun poikani luokkakuvassa istui eturivillä minulle tuntematon tyttö, poikani luokkakaveri siis, jolla oli minihame ja alushousut vaan vilkkui, kun tyttöparan jalat olivat liian leveällä. Häpesin sitä, että aikuinen valokuvaaja ei ollut käskenyt tyttöä ristimään jalkojaan. Kuvausfirma ei kommentoinut asiaa lainkaan, kun laitoin asiasta valituksen.”

”70-luvulla otettiin yksi kuva ja jos siinä oli silmät kiinni, niin kyllä tuli itku kun kuvat sai kotiin. Taisi käydä oman ala-asteen aikana kaksi kertaa niin – oikein kun oli tukkakin nätisti laitettu ja kerrankin siistit vaatteet, ja mummit kuvia odottivat innolla!”

”Yhdessä kouluaikaisessa luokkakuvassa horisontti oli ihan vinossa. Näytti siltä, että alarivillä istuvat valuvat penkiltä alas. Koulukuvauksessa nyt omien lapsien kohdalla harmittaa se, että koulussa on vuodesta toiseen sama kuvaaja, vaikka kuvat ovat tosi vanhanaikaisia ja ankeita.”

Hanna-Kaisa Hämäläinen

”Koskaan ei tiedä miten kuva onnistuu, kun niitä ei pääse näkemään ennen kuin ne tulevat kotiin. Liian usein olen joutunut lähettämään omakuvan pois, koska kuva on yksinkertaisesti epäonnistunut, enää halua näyttää sitä kenellekään. Koulukuvausfirmat eivät pidä huolta siitä, että asiakas on tyytyväinen omaan kuvaansa. Haluaisin omakuvan jokaiselta vuodelta, mutta en aio ottaa kuvaa, johon en ole tyytyväinen. Epäonnistunut kuva syö myös valtavasti itsetuntoa.”

”Kasikymmentäluvulla säälittäviä ja tekopirteitä kuvaajan yrityksiä saada hymyä tai naurua. Niin väkisin väännettyä. Ja sitten niitä kuvia kymmenessä eri koossa. Valitaan nyt paskista vähiten paskimmat. Hohhoijaa. Olen yllättynyt siitä, että näin muumioitunut ja väsynyt instituutio jatkaa vielä vuonna 2016.”

”Kaveri nimitteli sian näköiseksi 2 lk kuvassa.”

”Pienellä paikkakunnallamme koulukuvat otti yksityisyrittäjä, joka sittemmin on joutunut laittamaan lapun luukulle toiminnan kannattamattomuuden vuoksi. Sain nähdä kameran näytöltä otoksen itsestäni, jossa etuhiukseni olivat epähuomiossa jääneet hölmölle keskijakaukselle. Ilmoitin kuvaajalle, että kuva on huono enkä sitä tule ostamaan. Hän ei silti suostunut napsaisemaan uutta kuvaa, vaikka aikaa tämä toimenpide olisi vienyt korkeintaan puoli minuuttia. Jäi kuvat tilaamatta, mikä on tietysti harmi molemmille osapuolille.”

”Koulukuvat otetaan "sarjatyönä". Itseään arvostavalla kuvaajalla pitäisi olla hetki enemmän aikaa taikoa lapsesta se parempi puoli esiin. Kenenkään ei pitäisi hävetä kuviaan ammattitaidottoman kuvaajan takia!”

ERKKI RASKINEN

”Omia koulukuvia otettiin 1980-luvulla. Hiuksia ei sen kummemmin laiteltu, kunhan pinneillä kiinnitettiin enimmät pois silmiltä. pois silmiltä. Siihen aikaan oli tapana, että isot kuvat (A4-kokoiset) näytettiin luokan edessä ja jokainen sai sitten hakea omansa pois. Pitkien hiusten ja pinnien vuoksi olinkin sitten neljännestä luokasta eteenpäin Juice. Ehkä meissä oli jotain samaa!”

”Ollessani ala-asteella muistan, että kuvien hinnat olivat niin korkeita, ettemme voineet ottaa niitä joka vuosi. Muistan vanhempieni surulliset kasvot kun keskustelimme yhdessä valokuvien hinnasta. Tulin keskiluokkaisesta 2 lapsen perheestä, jossa molemmat vanhemmat kävivät töissä. Valokuvien hinnat olivat kohtuuttomia, mutta paine kuvien hankkimiseen vielä suurempi. Tilanne on varmasti vielä vaikeampi perheissä, jossa on työttömyyttä, yksi huoltaja tai muuta taloudellista ahdinkoa. ”

”Välillä kuvat on sellaista tasoa, että ihmettelen miksei joku valokuvausta harrastava opettaja tai vanhempi vaan näppäisi kuvia halvemmalla, tarvitaan vain sopivat välineet kuvaukseen. Monilla kuvaajilla myös aika vanhanaikainen tyyli. Silloin olen valmis maksamaan, kun kuvat oikeasti hyviä, moderneja, herättävät tunteita, hauskoja.”

”Kuvaukset sujuivat aina mallikkaasti, mutta jälkikäteen on ollut huvittavaa sekä noloa tarkastella yläasteen kuvista omaa hymytöntä ilmettä.”

”Olin innokkaana partiotyttönä ensimmäistä kertaa avolaavussa yötä. Tietämättömänä ensikertalaisena en tajunnut vuorautua hyttysmyrkyllä ja niin oli otsani viikonlopun päätteeksi kymmenien punaisten paukamien peittämä. Itkuhan siinä pääsi kun kotiin tultua kutisevaa otsaa kortisonivoiteella parantava äitini kertoi luokkakuvauksen olevan seuraavana päivänä. Sinä vuonna koulukuvassa minulla oli huivi kulmakarvoihin saakka otsaa peittämässä.”

Sami Kero / HS

”Tajusin vastikään, miten laadukasta työtä koulukuvaajat tekevät. Lapseni konfirmaatiotilaisuuteen oli seurakunta järjestänyt kuvaajan, joka otti rippilapsista ryhmä- ja yksittäiskuvia. Emme siksi järjestäneet erikseen kuvauskäyntiä valokuvaajan studioon ja kuvittelimme kuvausjäljen olevan vastaavaa tasoa, joka on koulukuvissa ollut – perus-ok jälkeä siis. Rippikuvien laatu kuitenkin oli kertakaikkisen kamala; valot, varjot, värit aivan luokattomat. Kyseinen kuvausfirma ei tee ainakaan kotipaikkakunnallamme koulukuvauksia, ja hyvä niin. Lämmin kiitos kaikille ammattitaitoisille koulukuvaajille!”

”Tuulisena päivänä otettu luokkakuva oli vähintäänkin tunnelmallinen, kun pitkäksi kasvanut otsatukkani liehui mukavasti omilla ja vähän vierustoverienkin silmillä. Siitä lähtien pysyi otsatukka visusti kiinni pinnillä.”