Koulukuvausten hinnat vaihtelevat suuresti – Porvoossa kuvaamojen kilpailutus pudotti hinnan puoleen

Fakta Koulukuvaukset Suomessa toimii kaksi suurta ja lukuisia pienempiä koulukuvauksia tekevää yritystä. Seppälän Koulukuvat Oy:n sekä Kuvaverkko Oy:n liikevaihdot ovat liikkuneet viime vuosina reilussa kymmenessä miljoonassa eurossa. Opetushallitus antoi vuonna 2011 suosituksen, jolla pyrittiin lisäämään koulukuvausten avoimuutta. Sopimusten tulee olla julkisia, ne tulee kilpailuttaa eikä niihin saa kytkeä etuuksia koululle, sen henkilökunnalle tai huoltajille.

”Yksi, kaksi, kolme – hymyä!”

Valokuvaaja Hanna Paukkuri opastaa Vantaan Sotungin koulun kuudesluokkalaisia sopivan jämerästi, ja pian kolmeen riviin järjestäytynyt 6D-luokka ikuistuu muistikortille. Salin hallitun vilskeen keskellä neljä valokuvaajaa pyrkii valokuvaamaan yksilö-, luokka- ja kaverikuvat 4.–9.-luokkalaisista.

Koulukuvien ottajana on alan jätti Seppälän Koulukuvat. Sotungin koulun apulaisrehtori Kati Sinivuori kertoo, että koululla on Seppälän kanssa kolmen vuoden mittainen sopimus koulukuvauksista.

”Kuvien hyvä laatu, yrityksen ekologisuus ja kuvapakettien alhaisin hinta oppilaille”, Sinivuori luettelee kriteereitä, joilla kuvaamo on valittu.

”Kuvaamataidon opettaja ottaa vastaan yritysten tarjouksia, ja koulun johtoryhmän kanssa katsomme ne läpi. Useimmiten meihin otetaan kuvaamoista yhteyttä.”

Seppälän Koulukuvien hinnoittelussa jokainen yksittäinen tuote, kuten valokuva-arkki ja luokkakuva, maksaa lähtökohtaisesti 6,90 euroa, kertoo yrityksen myyntijohtaja Jari Lintala.

Lopulliseen hintaan kuitenkin vaikuttavat sopimuksen pituus, kuvattavien lukumäärä sekä niin sanottu järjestelykorvaus. Se on rahallinen korvaus tai alennus, jonka koulu saa tekemästään työstä koulukuvauksen eteen.

Juuri tämän vuoksi koulukuvien hinnat vaihtelevat.

Lintala ei halua kertoa tarkemmin, kuinka suuria järjestelykorvaukset ovat.

”Jos järjestelykorvaus maksetaan toiselle koululle rahana ja toinen ottaa sen alennuksena, niin väkisinkin eroja [hintoihin] tulee. Enenevissä määrin vanhempainyhdistykset ovat päätöksenteossa mukana, ja entistä enemmän ne siirtävät järjestelykorvausta pienemmiksi hinnoiksi”, hän sanoo.

HS kysyi maanantaina verkkokyselyllä, paljonko lukijat ovat valmiita maksamaan koulukuvista. Noin 400 vastaajasta 55 prosenttia kertoi olevansa valmis maksamaan 11–20 euroa koulukuvapaketista, johon kuuluvat luokkakuva, henkilökuva-arkki ja tarrakuva-arkki.

Koulukuvausten hinnoista voi onnistua kilpailuttamaan pois jopa 50 prosenttia, sanoo Porvoon vanhempainyhdistykset ry:n puheenjohtaja Marja-Liisa Mikkola. Hän on tehnyt koulukuvauskilpailutuksia halukkaille Porvoon kouluille kymmenen vuotta.

Ennen keskitetympää kilpailutusta kouluissa maksettiin Mikkolan mukaan noin 20 euroa kuvapaketista, johon kuuluivat luokkakuva, henkilökuva-arkki ja tarrakuva-arkki. Nykyään kolme kuvaa voi ostaa erikseen yhteensä noin 10 eurolla, hän sanoo.

Tänä vuonna yhteiseen kilpailutukseen osallistui seitsemän koulua Porvoon yhteensä 30 koulusta.

”Me emme ymmärrä, miksi näistä 30 koulusta 23 haluaa tehdä saman työn yksitellen, kun työn voisi tehdä kaikkien puolesta yksi toimija: kuten me, koulutoimi tai yksi rehtori”, Mikkola sanoo.

”Huoltajat voivat joutua maksamaan suurempia hintoja, jos koulut eivät tajua kilpailuttaa niitä.”

Jari Lintalan mukaan kuvaaminen on ”volyymibisnestä”. Tämän vuoksi päiväkotikuvaus voi maksaa huomattavasti enemmän kuin koulukuvaus. Seinäjoelta kotoisin oleva opettaja Markku Laurila kritisoi hinnoittelueroa ja syytti kuvausbisnestä monopoliksi Helsingin Sanomien mielipidepalstalla maanantaina.

”Kun ihmetellään eroja koulujen ja päiväkotien hinnoissa, niin asiaa voi ajatella näin: hintaeroa syntyy, jos koulussa voimme kuvata 200–300 ihmistä päivässä ja päiväkodissa vain 50”, Lintala sanoo.

Alan toisen suuren toimijan Kuvaverkko Oy:n toimitusjohtaja Esa Airaksinen kertoo ihmetelleensä mielipidekirjoituksessa esiin tuotuja väitteitä.

”Hinnathan eivät ole menneet ylöspäin. Meitä on syytetty myös siitä, että hinnat vaihtelevat [kouluittain] – mutta kun kilpailutilannekin vaihtelee. Jos kaikilla toimijoilla olisi samat hinnat kaikille, olisimme oikeudessa”, Airaksinen sanoo.

Airaksisen mukaan perinteisestä pakettihinnoittelusta ollaan alalla luopumassa. Hinnat määräytyvät sen perusteella, mitä tuotteita ihmiset verkkokaupasta itselleen tilaavat. Kuvaverkossa esimerkiksi pieni digitaalinen kuva, jota voi käyttää esimerkiksi opiskelijakortissa tai Facebookin profiilikuvana maksaa 9,90 euroa.

Myynnissä on myös muun muassa koulukuvalla varustettuja kahvikuppeja, esiliinoja ja kaulariipuksia.

”Sohvatyyny lapsen valokuvalla. Se on selvästi nostanut suosiotaan.”

”Se on suuri muutos, kun nykyään kuvauksen jälkeen menee verkkokauppaan ja valitsee, mitä haluaa. Ennen koulu valitsi, minkälainen kuvapaketti on tarjolla. Nykyään palautuksia tulee hyvin vähän. Se on iso säästö postikuluissa ja on ekologisesti kestävää.”

Koulukuvaus on säilyttänyt suosionsa läpi vuosikymmenten. Lainsäädäntö ei kuitenkaan velvoita koulua kuvausten järjestämiseen. Opetushallituksen mukaan kuvien myyminen ja ostaminen on kuvaamon ja huoltajien välinen oikeustoimi.