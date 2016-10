Neurohoidot tuovat uutta toivoa masennukseen – ”Tuntuu kuin saisi ihan pienen sähköiskun”

Fakta Masennuksen uusia hoitoja Sarjamagneettistimulaatio TMS Tehokkaaksi todettu hoito. Potilaan pään pinnalla pidetään magneettikelaa. Kela synnyttää magneettikentän, joka luo hermosoluja aktivoivan sähkökentän. Tasavirtastimulaatio tDCS Vaikuttava hoito, tarkkaa tehoa ei tunneta. Menetelmistä halvin ja yksinkertaisin. Potilaan päähän asetetaan myssy, josta johdetaan heikkoa sähkövirtaa potilaan aivokuorelle. Syväaivostimulaatio DBS Kokeellista hoitoa, jota käytetään vasta, kun mikään muu ei tehoa. Vaatii leikkauksen, jossa potilaan aivoihin asennetaan elektrodit. Lisäksi solisluun alapuolelle asennetaan pulssigeneraattori, joka lähettää sähköimpulsseja aivoihin.

Ehkä kuusi vuotta, ehkä kauemmin. Edel Engman ei oikein muista, milloin masennus alkoi. Todennäköisesti siitä on aikaa enemmänkin kuin kuusi vuotta.

”Itsehän sitä ei ensin oikein tajunnutkaan, mutta pikkuhiljaa ymmärsin, että ei saakeli, olen minä masentunut”, Engman sanoo.

Masennusta hoidettiin vuosia ennen kuin tehokas hoito löytyi. Kokeiltiin erilaisia lääkkeitä, psykoterapiaa ja ketamiini-infuusiota, jossa lääke annetaan tiputuksessa laskimoon. Hoidot auttoivat kuitenkin vain vähän.

Viime kesänä Engman pääsi Turun yliopistolliseen keskussairaalaan uudenlaiseen sarjamagneettistimulaatiohoitoon (TMS). Hoitoa annettiin ensin joka päivä, nyt enää kerran viikossa.

”Se on jotenkin auttanut. En osaa sanoa miten, mutta huomaan vaan, että olo on erilainen. Sanon muillekin, että jos masentaa, niin sinne vaan.”

TMS on yksi uusista masennuksen hoitotavoista, jotka voivat tuoda nykyistä tehokkaampaa apua monelle masennuksesta kärsivälle.

Lääkkeiden ja psykoterapian rinnalla ovat vähitellen yleistymässä niin sanotut neuromodulaatiohoidot, joissa joko aktivoidaan tai hillitään tiettyjen aivoalueiden toimintaa. Osastonylilääkäri, psykiatrian dosentti Tero Taiminen Turun yliopistollisesta keskussairaalasta uskoo uusien masennushoitojen yleistyvän nopeasti.

”Uudet hoidot yleistyvät, koska lääkkeiden ja psykoterapian teho ei ole viimeisen 20–30 vuoden aikana lisääntynyt. Lääkkeiden sivuvaikutukset ovat vähentyneet ja psykoterapiaan pääsee helpommin, mutta kummankaan hoitomuodon teho ei ole parantunut”, Taiminen arvioi.

Ihmelääkkeitä eivät uudetkaan hoidot ole, mutta osa niistä tehostaa selvästi lääkkeiden ja psykoterapian vaikutusta. Jotkut taas on tarkoitettu vaikeasti masentuneille, joiden sairauteen lääkkeet eivät ole auttaneet.

Vahvin tieteellinen näyttö on juuri Engmaninkin saamasta TMS-hoidosta, joka on jo Suomessakin melko yleistä. Sitä annetaan kaikissa yliopistosairaaloissa ja myös monissa keskussairaaloissa. Siinä potilaan etuaivokuorelle kohdistetaan voimakas magneettipulssi, joka synnyttää hermosoluja aktivoivan sähkövirran. Hoitoa annetaan päivittäin esimerkiksi 15–25 kertaa.

TMS on jo tehokkaaksi todettua käypää hoitoa, mutta moni muu uusista hoidoista on vielä kokeiluvaiheessa. Suomessa tutkitaan esimerkiksi tasavirtastimulaation ja syväaivostimulaation tehoa.

Uusilla hoidoilla on myös ongelmansa. Useimmat niistä vaativat kalliit laitteet, ja niitä voidaan siksi antaa vain sairaalassa tai muussa terveydenhuollon yksikössä.

Toisaalta esimerkiksi TMS-laitteella voidaan masennuksen lisäksi hoitaa myös pitkäkestoista kipua, korvien soimista ja monia neurologisia sairauksia.

Haittavaikutuksia on toistaiseksi todettu vain vähän, mutta toisaalta lääketieteessä tiedetään, että kaikilla vaikuttavilla hoidoilla on myös sivuvaikutuksia. Uusia sivuvaikutuksia voi tulla esiin, kun hoitoa on annettu kymmenilletuhansille ihmisille. Näin käy usein myös uusien lääkkeiden tullessa markkinoille: tutkimuksissa tulokset näyttävät hyviltä, mutta yllätyksiä tulee, kun suuri määrä ihmisiä alkaa käyttää lääkettä.

Engmanille TMS ei ole aiheuttanut sivuvaikutuksia, ja itse hoidon saaminen on tuntunut helpolta.

”Se tuntuu vain siltä kuin saisi ihan pienen sähköiskun. Kerran sekunnissa vähän napsauttaa. Sellainen pieni tunne vaan, ei satu yhtään.”

Taiminen on uusien menetelmien suhteen toiveikas.

”TMS:ää voidaan antaa yhdessä lääkehoidon ja psykoterapian kanssa, ja se tuo silloin merkittävän lisätehon. Se voisi hyvin olla myös masennuksen ensimmäinen hoitomuoto, eikä sen antamisessa ole mitään syytä viivytellä.”

TMS:ää huomattavasti halvempi ja helpommin annettava hoito on tasavirtastimulaatio, josta ei kuitenkaan ole yhtä paljon tutkimusnäyttöä. Tutkimusten mukaan se on lumehoitoa tehokkaampaa, mutta eri tutkimusten tulokset ovat vaihdelleet niin paljon, että lääkärit eivät toistaiseksi tiedä, miten tehokasta hoito on. Sekä Turussa että Helsingissä ovat alkamassa hoitomuotoa koskevat tutkimukset.

Taimisen mukaan tasavirtastimulaatio voi juuri helppoutensa ja halpuutensa takia mullistaa masennuksen hoidon.

”Laite on halpa, ja se toimii tavallisilla matkaradion paristolla, siksi potilas voi käyttää laitetta itse kotona. Tulevaisuudessa, kun masennus todetaan, potilas saa lääkettä ja toivottavasti heti myös psykoterapiaa, mutta sen lisäksi hän voi lainata tasavirtastimulaatiolaitteen. Hän voi sitten ottaa hoitoa kotonaan puolen tunnin ajan joka päivä ja palauttaa laitteen, kun on toipunut.”

Psykiatrian professori Erkki Isometsä Helsingin yliopistosta suhtautuu neurostimulaatiohoitoihin varovaisen myönteisesti.

”Nämä hoidot varmasti yleistyvät, mutta tuskin niistä valtavirtaa tulee. TMS taas on suurin piirtein yhtä tehokas kuin lääkehoitokin, mutta se on lääkehoitoja kalliimpaa ja sen antaminen vaatii paljon resursseja. Tasavirtastimulaatiosta on selvästi hyötyä, mutta ei sekään ihmeitä tee. Saapa nähdä, miten ne kehittyvät”, Isometsä sanoo.

Molempien hoitojen ongelmana on se, että hoitojakson päätyttyä hoidon vaikutus vähitellen lakkaa. Näin käy myös lääkehoidossa, mutta sitä on helpompi jatkaa ylläpitohoitona toipumisen jälkeen. Ainoa pitkävaikutteinen masennuksen hoito näyttää olevan psykoterapia, joka vähentää masennuksen uusiutumisriskiä muita hoitoja enemmän.

Hoitojen kehittämistä vaikeuttaa se, että masennuksen aiheuttamia muutoksia aivoissa ei vieläkään tunneta tarpeeksi tarkasti. Ne voivat olla eri potilailla erilaisia, mutta nykyisin hoidot ovat kuitenkin kaikilla samoja.

”Mikään ei minusta vielä viittaa siihen, että nämä uudet hoidot olisivat olennaisesti parempia kuin lääkehoito tai psykoterapia. On silti hyvä, että uusia hoitoja tulee. Hoitojen teho voi parantua tulevaisuudessa, kun opimme tarkemmin selvittämään, mikä hoito parhaiten toimii kenellekin”, Isometsä sanoo.

Hoitojen yksilöllisen tehon on huomannut myös Engman, jota hoidetaan nyt lääkehoidon ja TMS:n yhdistelmällä.

”Moni on saanut apua ketamiini-infuusiosta, mutta siitä ei ollut hyötyä minulle. Pienen hetken oli särky poissa ja olo parempi, mutta se ei kauan kestänyt. TMS:stä on ollut minulle hyötyä enemmän kuin mistään muusta, mutta voihan se olla, ettei se kaikille auta.”