Fakta Mitä tarkoittaa yhdessä-sana? Kilpailukykysopimusta solmittaessa keskusteltiin, laitetaan sopimukseen termi yhdessä tai yhteistyössä vai mikä sana. Lopulta työnantajien ehdotuksesta päädyttiin sanaan yhdessä. Kielitoimiston sanakirja ei varsinaisesti määrittelee sanaa yhteistyö lainkaa. Tätä tarkoittaa sana yhteistyö: 1. Kiinni toisissaan; kimpussa, nipussa. Jalat, huulet tiukasti yhdessä. 2. Samalla kertaa, samanaikaisesti, yhtaikaa. Voitte tulla kaikki yhdessä tai jokainen erikseen. Olimme viimeistä kertaa koossa yhdessä. 3. Jn t. jnk kanssa, ohessa, ohella, yksissä. He elävät yhdessä. Yhdessä tai erikseen ratkaistavat ongelmat. Tämä seikka yhdessä muidenkanssa.

Suomi on jälleen kerran tilanteessa, jossa vaaleilla valittu hallitus arkailee, voiko se muuttaa työttömyysturvan sääntöjä ilman työmarkkinajärjestöjä.

Tilanteen eriskummallisuutta kuvastaa se, että perimmiltään kyse on siitä, mikä ero on sanoilla yhdessä ja yhteistyössä.

Hallitus istuu tänään tiistaina pohtimaan, mitä se tekee, kun hallituksen työllisyystyöryhmä sai aikaiseksi raportin, josta kaikki osapuolet olivat eri mieltä paitsi valtiovalta. Saavutus sekin.

Työryhmässä olivat koolla virkamiehiä sekä palkansaajia edustavat keskusjärjestöt ja työnantajien Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Kuntatyönantajat. Eli kolmikantainen työryhmä.

Voi hyvin olla, että hallitus rohkaistuu ja alkaa valmistella lakia ansiosidonnaisen työttömyysturvan muuttamisesta, vaikka tukena ei ole työmarkkinajärjestöjen yksimielistä näkemystä. Työssä hallitus käyttäisi työryhmän aikaansaannoksia.

Hallitus on luvannut, ettei se riko tuskalla tehtyä kilpailukykysopimusta, joka on hallituksen merkittävin aikaansaannos toistaiseksi.

Sopimuksessa on kaksi kohtaa, joihin palkansaajapuoli vetoaa, jos ja kun se alkaa messuta siitä, kuinka hallitus on rikkonut kilpailukykysopimusta.

Ensimmäisessä kohdassa hallitus lupasi peruuttaa kilpailukykysopimuksen vaihtoehtona olleet 1,5 miljardin lisäleikkaukset ja veronkorotukset, joissa oli mukana muun muassa työttömyysturvan leikkaus. Periaatteessa hallitus ei riko tätä kohtaa, jos se vain siirtää työttömyysjärjestelmän sisällä rahaa.

Hankalampi on sopimuksen kohta, jonka mukaan ”hallitus valmistelee työlainsäädäntöön ja ansiosidonnaiseen sosiaaliturvaan tehtävät muutokset yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa”.

Kilpailukykysopimusneuvottelujen lopputiimellyksessä työnantajat ja palkansaajat kiistelivät jonkin tovin siitä, mikä sana sopimukseen kirjataan.

Elinkeinoelämä ajoi sanaa ”yhdessä”. Sen mielestä se tarkoittaa sitä, että hallituksella on vapaat kädet, jos hallitus ja työmarkkinajärjestöt eivät pääse sopimukseen jostakin asiasta. Ja mikä tärkeintä, sana on eri, mitä kolmikantaisista työryhmistä on ollut tapana käyttää.

EK:n mielestä sanan ”yhteistyössä” voisi tulkita historiallisista syistä niin, että erimieliset esitykset jäävät etenemättä. Palkansaajien mielestä ihan sama mikä sana sopimuksessa on, koska heidän mielestään periaate oli, ettei hallitus tämän sopimuksen jälkeen leikkaa työttömyysturvaa ilman yhteistä päätöstä.

Lopulta tulkinta pitäisi tehdä oikeussalissa, sillä kyse on siitä, mitä sanalla sopimustilanteessa tarkoitettiin. ”Yhtä hyvin voi käyttää sanaa yhteistyössä ja yhdessä. En osaa sanoa niiden eroa”, sanoo Kotimaisten kielen tutkimuslaitoksen erityisasiantuntija Eija-Riitta Grönros.

Oli sopimuksessa kumpi sana tahansa, hallituksella ja eduskunnalla on oikeus tehdä päätöksiä. Sitä paitsi sopimuksessa puhuttiin asioiden valmistelusta, ei päättämisestä.

Eri asia on sitten, mikä on poliittisesti viisasta. Hallitus haluaa kuitenkin tehdä päätöksiä, jotka ovat parin miljoonan palkansaajan edustajien hyväksymiä. Äänestäjät eivät pidä leikkauksista.

Näyttää siltä, että hallitus joutuu puuttumaan työttömyysturvaan ilman työmarkkinoiden apua aivan kuten se teki, kun se päätti lyhensi ansiosidonnaista työttömyysturvaa sadalla päivällä.

Se oli noin 200 miljoonan euron säästöpäätös. Nyt kyseessä on huomattavasti pienempi, ehkä noin 40 miljoonan euron liikuttelu työttömyysjärjestelmän sisällä. Tästä tapauksesta tulee iso vain, jos palkansaajat alkavat esimerkiksi uhkailla lakoilla sen takia, että heidän mielestään hallitus on toiminut kilpailukykysopimusta vastaan. Ay-väellä on pitkä muisti.

EK:n tarkoitus lienee luoda ennakkotapaus uudesta kolmikantayhteistyöstä. Työryhmässä voidaan käydä, mutta jos asia pitkittyy ja mutkistuu, lopetetaan työ. Tämän takia EK ilmeisesti oli neliraajajarrutuksessa työryhmän loppuvaiheessa, kun hallitus tuli palkansaajia vastaan ja pöytään alkoi tulla uusia ratkaisumalleja. Tätä ennen SAK ehti jo uhkailla ulosmarssilla työryhmästä.

Ennen vanhaan EK ja SAK olisivat menneet sivuhuoneeseen ja sopineet, miten työttömyysturva ratkaistaan ja muut olisivat sen mumisten hyväksyneet.

Nyt EK luottaa, että oikeistohallitus tekee sille mieluisia päätöksiä. Takana on varmaan myös halu voimistaa parlamentaarista päätöksentekoa. Olisi silti mukana nähdä, miten EK toimisi, jos hallitusvallassa olisi vaikkapa kolmikko Sdp, vasemmistoliitto ja vihreät.