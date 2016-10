Kysely: Yliopistojen hallinnollinen työ kaatuu professoreille – luottamus yliopistojen johtoon hyvin heikkoa

Fakta Hanken sai parhaan kouluarvosanan Svenska handelshögskolan 8,6 Lapin yliopisto 8,0 Turun yliopisto 7,5 Jyväskylän yliopisto 7,4 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 7,4 Vaasan yliopisto 7,4 Tampereen yliopisto 7,3 Taideyliopisto 6,9 Aalto-yliopisto 6,9 Åbo Akademi 6,9 Itä-Suomen yliopisto 6,8 Oulun yliopisto 6,8 Tampereen teknillinen yliopisto 6,6 Helsingin yliopisto 6,3 Kaikki yhteensä 6,9

Enemmistö eli yli 70 prosenttia yliopistojen professoreista on sitä mieltä, että avustavan henkilöstön saatavuus on heikentynyt entisestään kahden viime vuoden aikana. Seurauksena on se, että varsinainen työ kärsii, kun tutkimukseen ja opetukseen jää yhä vähemmän aikaa.

Professoriliiton Yliopisto professorin työnantajana -kysely julkistettiin tiistaina. Kahden vuoden välein tehtävästä selvityksestä käy ilmi professoreiden laaja tyytymättömyys tutkimustyön edellytyksiin, vaikutusmahdollisuuksiinsa ja ylipäänsä työnantajaan. Työn imuakin silti tunnetaan, sillä valtaosa eli 65 prosenttia heistä suosittelisi nykyistä työnantajaansa myös ystävilleen.

Tutkimustyössä avustavan henkilöstön pulasta valitettiin eniten Helsingin yliopistossa, Lapin yliopistossa, Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Oulun yliopistossa.

Kun kyse on esimies- ja johtotehtävien avustajista, kuten sihteereistä ja muista toimistotyöntekijöistä, huonoimmalta tilanne vaikuttaa Oulun yliopistossa, Åbo Akademissa, Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa.

Vaikka opetusministeri Sanni Grahn-Laasosta (kok) myöten yliopistoja on kehotettu keventämään hallintoaan, muistuttaa Professoriliitto myös kevennyksen kääntöpuolesta.

”Yliopistoissa on menty liian pitkälle avustavan henkilöstön määrän vähentämisessä”, arvioi liiton puheenjohtaja Kaarle Hämeri.

Hämerin mukaan hallinnolliset työt eivät yliopistoista häviä mihinkään, vaan ne kasautuvat opetus- ja tutkimushenkilöstön hoidettavaksi, mikä ei ole järkevää voimavarojen käyttöä.

”Kaikenlaisesta”, vastaa Hämeri kysymykseen, minkälaisesta avustavasta henkilöstöstä on nipistetty.

”Esimerkiksi opetuksen tukihenkilöstöä on entistä vähemmän, jolloin opintosuoritusten kirjaaminen rekisteriin ja vaikka luentosalien varaaminen eivät hoidu entiseen tahtiin. Se näkyy opiskelijoille ylimääräisenä sähläämisenä”, Hämeri sanoo.

Aikaa vievät myös raportoinnit ja etenkin ulkopuolisen rahoituksen turvin toimivat joutuvat kirjaamaan tarkoin työaikansa, ja esimiehet vielä vahvistavat ne.

Hallintotehtävät ovat myös sirpaloituneet verrattuna siihen, että esimiehen vieressä ennen istui lähin linkki eli toimistosihteeri, joka hoiti ”kaiken”.

Tutkimusedellytyksiinsä tyytyväisimmät professorit löytyivät tämän kyselyn mukaan ruotsinkielisestä Hankenista ja Jyväskylän yliopistosta. Eniten tyytymättömiä oli Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, Åbo Akademissa ja Oulun yliopistossa.

Muutamassa vuodessa myös luottamuspula professoreiden ja johdon välillä yliopistoissa näyttää kasvaneen. ”On todella huolestuttavaa, jos vain 27 prosenttia professoreista katsoo, että yliopiston johto on kiinnostunut hänen mielipiteistään ja vain kolmannes kertoo saavansa riittävästi tietoa yliopistonsa ylimmän johdon toiminnasta”, Hämeri arvioi ja vaatii, että vuonna 2010 voimaan tullutta yliopistolakia pitää uudistaa niin, että henkilöstön vaikutusmahdollisuudet paranevat.

Kyselyn lopuksi professorit saivat antaa kouluarvosanan omalle yliopistolleen työnantajana. Yli kahdeksikon eli hyvän arvosanan saivat vain Hanken ja Lapin yliopisto. Yli seiskaan ylsivät Turun ja Jyväskylän yliopistot, Lappeenrannan teknillinen yliopisto sekä Vaasan ja Tampereen yliopistot. Kaikkien arvosana oli keskimäärin 6,9.

Selvityksen teki Focus Master Oy sähköpostikyselynä viime kesänä. Professoriliiton jäsenistä siihen vastasi 533 ja vastausprosentti oli 39. Osasta pienimpiä yliopistoja tuli niin vähän vastauksia, ettei niitä voi yleistää.