Eduskunta kantoi huolta takseista ja maaseudusta – ”Miten Kihniössä saadaan tiistai-iltana lokakuussa taksi liikkeelle?”

Fakta Mikä kaari? Liikennekaari on hallituksen lakihanke, jossa liikennemarkkinoiden ja -palveluiden sääntely kootaan yhteen. Lain ensimmäinen, nyt eduskuntakäsittelyyn tullut vaihe koskee muun muassa takseja, joukkoliikennettä ja tavarankuljetuksia. Periaatteena on katsoa liikennettä asiakkaan näkökulmasta, vähentää viranomaisohjausta ja antaa markkinoiden toimia. Kaari-sana on vanhaa perua ja tarkoittaa useiden samaa aihepiiriä koskevien lakien kokonaisuutta. Ensimmäisen vaiheen on tarkoitus tulla voimaan heinäkuun alussa vuonna 2018. Toisessa vaiheessa liikennekaareen kootaan lento-, meri- ja raideliikenteen markkinoita ja kuljetuspalveluja koskevat säädökset. Toisen vaiheen valmistelu on jo alkanut.

Taksien tulevaisuus ja maaseudun palvelut olivat päähuolenaiheet, kun eduskunta sai tiistaina eteensä liikennekaaren eli tieliikenteen lakien kokonaisremontin.

Liikennekaari otti Juha Sipilän (kesk) hallituksessa lujille samojen huolten takia. Perussuomalaisten oli vaikea hyväksyä minkäänlaisia muutoksia taksien nykyiseen sääntelyyn.

Lopulta pitkän väännön jälkeen syntyi kompromissi: taksien määrää ei enää rajoiteta, mutta taksilla pitää yhä olla lupa. Taksikyytien hinnoittelu vapautuu.

Muut lain kohteet eli julkinen liikenne ja raskas tavaraliikenne eivät jumittaneet hallituksessa eivätkä herättäneet suuria intohimoja eduskunnassakaan.

Oppositiossa oleva Sdp käytti tilaisuutta hyväkseen näykkiäkseen perussuomalaisia näiden tekemistä myönnytyksistä.

”Perussuomalaisten taksikannasta ei oikein saa selvää. Nyt vapautetaan hinnat, nyt vapautetaan lupien määrä – kyllä tässä nyt moni taksiautoilija joutuu kysymään, meneekö tämä samaan sarjaan Kreikan tuen ja pienituloisilta leikkaamisen kanssa”, Sdp:n Antti Lindtman sanoi.

”Jossakin kohti jouduttiin pikkasen joustamaan”, myönsi Ari Jalonen (ps), joka johtaa laista mietinnön tekevää eduskunnan liikennevaliokuntaa.

”Mutta lupa on edelleen oltava. Määrät nousevat, se on selvää. Tulee iso mullistus, ja näiden isojen kysymysten selvittämiseen tarvitaan vielä monia tunteja”, Jalonen sanoi.

Jalosen mukaan pahin vaihtoehto, suoranainen katastrofi takseille olisi ollut se, että ne olisivat jääneet lakiuudistuksen ulkopuolelle.

Oppositio kuunteli myös korva tarkkana havaitakseen soraääniä hallituspuolueiden sisällä.

”En ole koskaan nähnyt näin rikkinäistä eduskuntaa”, hämmästeli vasemmistoliiton Jari Myllykoski. Hänen mielestään hallituspuolueet arvostelivat kovemmin kuin oppositio esimerkiksi sitä, että liikennekaari tulee eduskuntaan huonosti valmisteltuna.

Liikennekaaren ytimessä on tuoda uusi teknologia ja digitalisaatio koko voimallaan liikennepalveluihin.

Tavoitteena on, että esimerkiksi lippu- ja matkajärjestelmät toimisivat hyvin yhteen ja mahdollistaisivat niin sanotut matkaketjut: asiakas voisi suunnitella matkansa eri liikennevälineitä käyttäen alusta loppuun ja ostaa siihen yhden lipun.

”Kysyntä ja tarjonta saadaan kohtaamaan paremmin. Tavoitteena on, että joukkoliikennepalveluita, taksit mukaan luettuina, käytettäisiin nykyistä merkittävästi enemmän tulevaisuudessa”, sanoi lakiesityksen esitellyt liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk).

Liikennekaarella tavoitellaan myös säästöjä esimerkiksi Kelan nyt maksamissa taksikyydeissä ja kuntien koulukuljetuksissa.

Eduskunta piti uudistuksen perusajatusta, asiakkaan nostamista keskipisteeksi, pääosin hyvänä. Silti edustajia tuntui epäilyttävän, riittääkö Bernerin maalailemaa tarjontaa myös maaseudulla.

”Maaseudun näkökulmasta taksiliikenne on haasteellinen”, perussuomalaisten Toimi Kankaanniemi sanoi.

Kokoomuksen Timo Heinonen arveli optimistisesti, että keskustalainen ministeri Berner on muistanut kantaa huolta maaseudusta. Hänelläkin oli silti epäilyksensä.

”Kun taksien päivystysvelvollisuudesta luovutaan, niin millä tavalla Kihniössä saadaan tiistaina kello 22 lokakuussa sadeiltana taksi liikkeelle?” Heinonen kysyi.

Bernerin ei tarvinnut vastata, sillä taksien vapauttamisesta iloinneet vihreät tekivät sen hänen puolestaan. Antero Vartian mukaan taksien tarjonnan lisääntyminen ja älypuhelimet pitävät huolta myös Kihniöstä:

”Alueella on ihmisiä, joilla on auto, ajokortti ja aikaa ajaa. Olennaista on hyödyntää olemassa olevia resursseja nykyistä tehokkaammin, ja liikennekaari tekee sen mahdolliseksi.”

Bernerin mukaan liikennekaari ei ole tarpeen vain kaupunkialueilla:

”Sitä tarvitaan nimenomaan turvaamaan palveluita haja-asutusalueilla, joissa ne näivettyvät, jos me emme tee mitään muutoksia.”