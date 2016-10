Hallitus vähentämässä hoitajien määrää vanhustenhoidossa – Hoitajat huolissaan: ”Ei se ole enää ihmisen elämää”

Fakta Hoitajamitoitus laskee 0,4:ään Hoitajien vähimmäismitoitus on laskemassa 0,5:sta 0,5–0,4:ään. Vuonna 2014 tehostetussa palveluasumisen yksiköissä hoitajamitoitus oli keskimäärin 0,62. Mitoitukseen lasketaan koulutetut hoitotyöntekijät, joista valtaosa on lähihoitajia. Mukaan lasketaan myös hoiva-avustajat ja laitosapulaiset tekemänsä hoitotyön osalta. Laatusuosituksissa tulee uudistuksia myös asumiseen ja palvelurakenteeseen. Uusi hoitajamitoitus on kirjattu hallitusohjelmaan ja ensi vuoden talousarvioon. Hallitus hakee yhteensä 70 miljardin euron säästöjä, johon yksi keino on hoitajamitoituksen lasku.

Vanhustenhoitoon on tulossa ensi vuonna muutos, joka näkyy hoitokotien arjessa.

Hallitus aikoo vähentää hoitajien vähimmäismitoituksen 0,5 hoitajasta 0,4 hoitajaan vanhusta kohden. Se tarkoittaa neljää hoitajaa kymmentä vanhusta kohden. Työntekijöiden määrä jakautuu vuoroihin eli tämä määrä hoitajia ei ole samaan aikaan töissä.

Moni pelkää, että vähennys nakertaa vanhusten hoidon laatua. Hoitajia edustava ammattiliitto Super järjestää uudistusta vastustavan mielenosoituksen Helsingin Kansalaistorilla torstaina. Superin selvityksen mukaan 93 prosenttia hoitajista on huolissaan vanhustenhoidon laadusta.

Ikäinstituutin johtaja Päivi Topo on huolissaan siitä, että vanhukset tulevat hoitoyksiköihin yhä iäkkäämpinä ja huonokuntoisempina.

”Mitoitusluvuissa ollaan menossa nyt niin alas, että vaikka kuinka haluaisit tehdä työsi hyvin, se alkaa olla erittäin vaikeaa. Ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevat iäkkäät ihmiset ansaitsevat parempaa”, hän sanoo.

Suomen lähi- ja perushoitajien liiton Superin puheenjohtajan Silja Paavolan mukaan uusi vähimmäismitoitus on johtamassa siihen, että vanhukset ovat hoitoyksiköissä vain säilössä.

”Se ei ole enää ihmisen elämää. Emme halua omaisillemme sellaista hoitoa”, hän sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan Päivi Voutilaisen mukaan mitoituksessa on kyse vähimmäisrajasta, jota ei saa alittaa. Vanhuspalvelulain mukaan henkilöstöä on oltava ”riittävästi” asiakkaiden tarpeisiin nähden.

Ministeriössä valmistellaan nyt uusia laatusuosituksia vanhustenhoitoon. Niissä korostetaan esimerkiksi uuden teknologian hyödyntämistä, lääkejakelun ulkoistusta apteekeille ja henkilöstön joustavaa liikuttelemista tarpeen mukaan.

Voutilaisen mukaan samalla mitoituksella tuotetaan jo nyt eri yksiköissä erilaista tulosta ja laatua. Niihin vaikuttavat johtaminen ja hoitokulttuuri.

Paavola taas uskoo, että hoitajamitoituksen kutistamisen jälkeen vanhustenhoidon laatua ei enää pelasteta työn suunnittelulla.

Uudenlaista henkeä vanhustenhoitoon on silti luotu monissa paikoissa. Sastamalassa Pirkanmaalla hoitajia on koulutettu kinestetiikkaan eli voimavaralähtöiseen hoitoon.

Ideana on, että vanhuksen pienetkin voimavarat otetaan käyttöön ja tämä voi osallistua itse arjen tekemiseen vaikka olisikin huonokuntoinen.

Muistisairaiden vanhusten yksityisessä Tupahoiva-hoitokodissa kinestetiikassa ollaan pisimmällä. Asukkaat heräävät aamulla omaan tahtiinsa. Heitä autetaan syömään itse mahdollisimman pitkään. Hoitajat eivät nostele asukkaita, vaan siirrot tapahtuvat hoitajan sylin kautta. Fyysinen läheisyys tuo turvallisuudentunnetta.

Läheiseltä se näyttääkin, kun Tupahoivan johtaja Auli Härkälä esittelee, miten asukas siirretään sängystä pyörätuoliin. Ensin asukas ikään kuin liukuu Härkälän otteilla tämän syliin ja siitä edelleen tuoliin. Liikkeet ovat sulavat ja kevyet, ei puhinaa eikä hikeä.

”Tämä on kaikille eli asukkaille ja meille hoitajille miellyttävämpi tapa siirtää heitä paikasta toiseen”, Härkälä sanoo.

Arkitoimien sujuvuutta autetaan myös laululla ja musiikilla.

Uusi hoitokulttuuri on lisännyt vanhusten elämänlaatua. Se on myös tuonut hoitajien työntekoon uudenlaista mielekkyyttä ja tehoa. Härkälän mukaan uudet käytännöt ovat esimerkiksi romahduttaneet hoitajien tuki- ja liikuntaelinvaivat ja sairauspoissaolot.

Uudet opit ovat levinneet Sastamalassa myös kunnalliseen vanhustenhoitoon. Kinestetiikan avulla eri yksiköiden hoitajat ovat muuttaneet omaa toimintaansa – osa enemmän, osa vähemmän.

Vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikössä Anninpirtissä työyhteisö on uudistanut hoitokulttuuriaan vuodesta 2013. Yhdessä on ruodittu toimintatapoja, hylätty huonoa ja säilytetty hyvää. Muutos ei ole ollut kivuton, sillä välillä on itketty ja tehty lähtöäkin.

”Kukaan ei ole lähtenyt. Olemme opetelleet ratkaisukeskeisyyttä ja kasvaneet työyhteisönä. Kukaan ei halua palata takaisin vanhaan. Henkilökunta on sitoutunut tähän”, sanoo Anninpirtin esimies Auli Kanerva.

Anninpirtissäkin hoitajien sairauspoissaolot ovat vähentyneet merkittävästi. Myös hälytykset ovat vähentyneet, koska vanhusten turvallisuudentunne on kasvanut. Työyhteisössä on oivallettu, että pienenkin asian tekeminen on vanhukselle oman elämän hallintaa.

”Hoidamme helposti liian sairaiksi. Asukkaiden toimintakyky laskee huomaamatta”, Kanerva sanoo.

”Tämä on oravanpyörä, joka on tuonut tosi paljon hyvää. Vasta olemme raapaisseet pintaa. Matka jatkuu.”

Uusi tiukempi hoitajamitoitus arveluttaa silti myös Sastamalassa. Kanervan mukaan henkilöstön vähennys lisäisi sairauspoissaoloja ja heikentäisi hoidon laatua.

”Jos meidän miehitys putoaisi 0,4:ään, joutuisin ottamaan jokaiseen puutokseen sijaisen. Nyt kun miehitys on 0,6, voimme itse sijaistaa, mikä tekee siitä taloudellista. Tuplapalkat tekevät tämän raskaaksi”, Kanerva sanoo.

Tupahoivan Härkälä haluaisi levittää kinestetiikan ”ilosanomaa” laajemminkin vanhustenhoitoon. Hän kuitenkin huomauttaa, ettei kehitystyölläkään tehdä ihmeitä, jos hoitajia on liian vähän.

”Jossain kipuraja tulee vastaan.”

Vähimmäismitoituksen vähentämisestä sanottua

”Se tarkoittaa, että vanhusten omatoimisuus ja kuntoisuus menevät alaspäin kuin lehmänhäntä. Faktisesti lyhennämme elämää.”

Puheenjohtaja Silja Paavola, ammattiliitto Super

”Numeerinen mitoitus ei yksin anna kuvaa henkilöstön riittävyydestä. Pitää tarkastella kokonaisuutta: mikä on asiakkaiden hoidon tarve, henkilöstön koulutus, toimitilat, työkäytännöt.”

Erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes, Kuntaliitto

”Mitoitusluvuissa ollaan menossa nyt niin alas, että vaikka kuinka haluaisit tehdä työsi hyvin, se alkaa olla erittäin vaikeaa. Ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevat iäkkäät ihmiset ansaitsevat parempaa.”

Johtaja Päivi Topo, Ikäinstituutti

”Paljon puhutaan hoidon laadusta, mutta meidän pitäisi puhua vanhusten elämänlaadusta.”

Johtaja Päivi Topo, Ikäinstituutti

”Lähdetäänkö liikkeelle siitä, mikä on tälle ihmiselle hyvä elämä. Vai siitä, mitkä kaikki normit ja säädökset toimintaa säätelevät.”

Johtaja Päivi Topo, Ikäinstituutti

”Säästöjä haettaessa haasteena on se, että palvelujen laadun ja turvallisuuden on oltava hyvällä tolalla. Yritetään löytää taloudellisen kestävyyden sekä sosiaalisen ja eettisen kestävyyden tasapaino.”

Johtaja Päivi Voutilainen, STM

