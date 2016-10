Suomi tilaamassa neljä uutta sotalaivaa 1,2 miljardilla eurolla – Tutkimuspua taistelualuksiin saatu USA:sta

Suomi on tehnyt kuusi vuotta yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa Suomen tulevien uusien taistelualusten parissa. Merivoimat kiistää, että kyse olisi suunnitteluyhteistyöstä mutta myöntää tutkimusyhteistyön.

Suomen ja Yhdysvaltain välillä on olemassa tutkimusta koskeva tiedonvaihtosopimus. Tietoja on vaihdettu muun muassa alusten taistelunkestävyydestä.

Viimeksi maat ovat tutkineet yhdessä uusien sotalaivojen potkuritekniikkaa.

”Amerikkalaisia on ollut Suomessa, ja osaltaan on ollut tietojenvaihtoa. Olemme toimittaneet heille mittaustuloksia, joita he ovat analysoineet”, sanoo kommodori Veli-Pekka Heinonen Puolustusvoimien logistiikkalaitokselta.

Merivoimat on tilaamassa neljä uutta sotalaivaa Laivue 2020 -hankkeessa. Laivojen pitäisi olla operatiivisessa käytössä kymmenen vuoden kuluttua.

Laivojen suunnittelu on vielä kesken, mutta se tiedetään, että niihin on tulossa kaksi kääntölapapotkuria. Merivoimat onkin asentanut monitoimialus Louheen koeajopotkureita, joilla on tutkittu jäissäkulkuominaisuuksia ja sopivia potkurimuotoja.

”Se on normaalia tutkimusyhteistyötä. Heillä [amerikkalaisilla] on ollut tarvetta ymmärtää enemmän jäissäkulkuominaisuuksista. He ovat kovin kiinnostuneita Koillisväylästä, kuten moni muukin iso merenkulkuvaltio. Kun kiintojää alkaa avautua uomiksi, niin potkurien kestävyys jäissä alkaa kiinnostaa.”

Suomen ja Yhdysvaltain yhteistyö uuden sotalaivaluokan osalta ei ole rajoittunut vain potkureihin. Merivoimat aloitti jo vuosia sitten ensimmäisen konkreettisen tutkimushankkeen pintataistelualusten rakennesuunnittelussa Yhdysvaltain ja Saksan kanssa.

Tavoitteena oli kehittää menetelmiä taistelualusten suunnitteluun. Yhteistyöhön kuului muun muassa simulointia ja koetoimintaa laboratoriossa ja merellä vuosina 2010–2011. Suomi haki tietoa siitä, mikä olisi tulevien alusten koko, rakenne ja taistelunkestävyys.

Suomi, Yhdysvallat ja Saksa suorittivat tuolloin kokeita käytöstä poistetuilla suomalaisilla ohjusveneillä. Testejä tehtiin muun muassa kahtena kesänä Merivoimien Örön ampuma-alueella.

Vedessä ja ilmassa tehdyillä räjähdyksillä tutkittiin räjähdyksien vaikutuksia alusten alumiinirakenteisiin. Tuolloin mittauslaitteet tulivat Yhdysvalloista ja Saksasta.

Rauman telakan omistava Rauma Marine Constructions (RMC) solmi syyskuun puolivälissä aiesopimuksen Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen kanssa neljän taistelualuksen rakentamisesta. Aiesopimus ei tarkoita varmuudella vielä sitä, että alukset rakennetaan Raumalla.

Telakalla on puoli vuotta aikaa osoittaa, että se kykenee rakentamaan Merivoimille neljä uutta sotalaivaa. Jos se ei siihen kykene, niin laivoista järjestetään uusi kilpailutus.

”Aiesopimus mahdollistaa telakan keskittymisen siihen, että he saavat tuotannon ja talouden sellaiseen tilanteeseen, että pystymme tekemään heidän kanssaan varsinaisen suunnittelusopimuksen”, sanoo kommodori Heinonen.

”Jos jostain syystä ilmenee sellaista, ettemme uskalla sitä tehdä, niin joudumme palaamaan kilpailutukseen.”

Uudet taistelualukset ovat korvetteja eli pienehköjä sotalaivoja. Kooltaan alukset ovat kuitenkin Suomen oloissa isoja eli 90–100 metriä pitkiä ja uppoumaltaan yli 2 000 tonnia.

Esimerkiksi Merivoimien nykyiset miinalaivat ovat vajaat 78 metriä pitkiä ja uppoumaltaan runsaat 1 400 tonnia.

Merivoimien havittelemat alukset ovat nykyisiä isompia muun muassa siksi, että niihin halutaan monipuolisia taistelujärjestelmiä, jotka eivät mahdu pieneen alukseen. Laivojen pitäisi pystyä pinta-alusten, ilma-alusten ja sukellusveneiden torjuntaan sekä merimiinoitukseen. Niihin halutaan myös helikopterikansi.

Puolustusvoimat on sotalaivojen rakentamisen suhteen kiusallisessa tilanteessa, koska Suomessa on niin vähän niiden rakentamiseen kykeneviä telakoita. Käytännössä tilanne on se, että Rauman telakka on nyt ainoa vaihtoehto.

Kaksi muuta suurta telakkaa eli Helsingin ja Turun telakat ovat poissa pelistä.

Helsingin telakkaa ei haluttu rakentajaksi sen vuoksi, että sen omistaa käytännössä Venäjän valtio. Turun telakka on saksalaisomistuksessa, mikä olisi kelvannut Puolustusvoimille.

Turun telakan omistaja Meyer Werft kuitenkin ilmoitti Puolustusvoimille, ettei se ole kiinnostunut taistelualusten rakentamisesta. Telakan tilauskirjat ovatkin täynnä muita tilauksia pitkälle 2020-luvulle.

Kommodori Heinosen mukaan useita pääasiassa eurooppalaisia telakoita olisi ollut valmis toimimaan kokonaistoimittajana uusien alusten rakentamisessa. Puolustusvoimien perinteisiin kuitenkin kuuluu, että sotalaivat tilataan Suomesta. Pääsyynä tähän on ollut kriisiaikojen huoltovarmuus.

”Tietopyynnössä oli yhtenä vaatimuksena, etteivät laivat saa poistua Suomesta huoltoja varten. Tätä kun edelleen analysoitiin, niin tuntui parhaalta ratkaisulta, että rakennetaan ja ylläpidetään ne täällä”, Heinonen kertoo.

Poikkeuksen säännöstä muodostivat viimeksi tilatut kolme Katanpää-luokan miinantorjunta-alusta, jotka rakennettiin Italiassa. Tuolloin tilaus meni ulkomaille, koska Suomesta ei löytynyt halukasta rakentajaa.

Merivoimien taistelualuksien kokonaishinnaksi on arvioitu yhteensä 1,2 miljardia euroa. Summa on niin suuri, että rahoitus pitää hoitaa erillisrahoituksena normaalin puolustusbudjetin ulkopuolelta.

Arvion mukaan ainakin 60 prosenttia kokonaishinnasta kuluu alusten taistelujärjestelmän ostamiseen ulkomailta. Taistelujärjestelmään kuuluvat taistelunjohtojärjestelmä, sensorit ja aseet.

Taistelujärjestelmästä järjestetään erillinen kansainvälinen tarjouspyyntökilpailu. Tarjouspyyntökilpailun ensimmäinen vaihe on parhaillaan työn alla Puolustusvoimien logistiikkalaitoksella.

Logistiikkalaitoksella valmistellaan asevalmistajille niin sanottuja osallistumishakemuspyyntöjä, jotka pyritään lähettämään vielä tänä vuonna. Saatujen vastausten perusteella järjestetään varsinainen tarjouspyyntökilpailu, jossa taistelujärjestelmä kilpailutetaan kokonaistoimituksena.