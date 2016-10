Entinen presidenttiehdokas Pekka Tiainen myi ulosmitattua metsää – syyttäjä vaatii ehdollista vankeutta talousrikoksista

Entinen presidenttiehdokas, nykyinen työ- ja elinkeinoministeriön korkea virkamies Pekka Tiainen joutuu vastaamaan käräjillä kahteen talousrikossyytteeseen. Helsingin kihlakunnansyyttäjä Kreetta Mäki-Kahra vaatii Tiaiselle ehdollista vankeutta törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja omaisuutta koskevan viranomaiskiellon rikkomisesta.

Talousrikosjutun käsittely alkoi valmisteluistunnolla Helsingin käräjäoikeudessa keskiviikkona.

Tiainen katsoi oikeudessa, että syytteet ovat ”hölynpölyä” eikä hän ole syyllistynyt mihinkään.

”Nyt etsitään neulaa heinäsuovasta. Olen aina hoitanut asiani kunnollisesti”, neuvotteleva virkamies Tiainen vakuutti oikeussalissa.

Rikosoikeudenkäynnin taustalla ovat Tiaisen mittavat velat, jotka ovat ulosotossa. Tohtori, työ- ja elinkeinoministeriön ekonomisti Tiainen menetti omaisuutensa osakeoptioihin 2000-luvun alussa.

Velkojien joukossa on muun muassa entinen Conventum-pankkiiriliike ja Nordea Rahoitus. Tiaisen ulosotossa olevat velat ovat yli miljoona euroa.

Tiaisen talousrikossyyte on kaksiosainen.

Ensinnäkin syyttäjä katsoo, että Tiainen on saanut pari vuotta sitten noin 30 000 euron säästöhenkivakuutuskorvauksen, jonka vakuutusyhtiö maksoi hänen pankkitililleen. Syytteen mukaan Tiainen ei lyhentänyt tällä summalla velkojaan, vaan kulutti itse puolet ja antoi toisen puolen lapsilleen.

Syyttäjä katsoo, että Tiaisen ulosotossa oleva velkamäärä on huomattava ja hän on ollut maksukyvytön vuodesta 2008. Syytteen mukaan Tiainen on tiennyt tekonsa voivan vahingoittaa velkojia.

”Teko on törkeä, koska sillä on tavoiteltu huomattavaa hyötyä, aiheutettu huomattavaa vahinkoa ja rikos on tehty erityisen suunnitelmallisesti”, syyttäjä katsoo.

Toinen syyte koskee Tiaisen tekemiä metsäkauppoja. Syyttäjän mukaan Tiainen on rikkonut viranomaisen kieltoa, jonka mukaan maksukyvytön Tiainen ei saa luovuttaa omaisuuttaan toiselle.

Syytteen mukaan Tiainen on kuitenkin myynyt metsäyhtiölle puita omistamiltaan kiinteistöiltä nimeltään Nälkösalmi ja Nälkösalo. Kiinteistöt olivat tuolloin ulosmitattuina Pekka Tiaisen velasta.

Ulosmittauspäätöksen mukaan kiinteistön omaisuutta ei saa luovuttaa toiselle ilman ulosottomiehen lupaa.

Tiainen oli kuitenkin teettänyt kiinteistöillä uudistushakkuun ja myynyt puut noin 14 000 eurolla metsäyhtiölle. Maksut puista olivat menneet Tiaisen pojalle, syyttäjä katsoo.

Tiainen katsoi oikeudenkäynnissä, että koko rikossyyte on perusteeton, koska häntä vastaan esitetyt velkomukset ovat perusteettomia. Tiainen esiintyy oikeudessa ilman asianajajaa tai avustajaa.

”Tämä on niin selvä asia, että turha asianajalle on maksaa”, Tiainen sanoi oikeudenkäynnin tauolla.

Tiaisen mukaan jutulla ei ole mitään tekemistä hänen poliittisen toimintansa kanssa. Tiainen on ollut muun muassa Kommunistisen Työväenpuolueen presidenttiehdokas ja Suomen Työväenpuolueen eduskuntaehdokas sekä Vantaan kaupunginvaltuuston jäsen.

Tiainen menetti omaisuutensa lähinnä Nokian optioilla vuosituhannen alussa. Hän ei tyytynyt tuolloin pelkästään ostamaan optioita, vaan myös myymään eli asettamaan niitä.

Option ostajan tappio rajoittuu option hintaan, mutta Tiainen pelasi kovemmilla panoksilla. Myyminen on paljon riskialttiimpaa, sillä tappion mahdollisuus on periaatteessa rajaton.

Yleensä se on pankkiiriliikkeiden puuhaa, eivätkä yksityishenkilöt sellaiseen uskaltaudu. Tiaisen kohdalla riski toteutui.