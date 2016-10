Poliisitutkinta valmistunut: Soldiers of Odinin jäseniä epäillään pahoinpitelyistä Imatralla

Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan Soldiers of Odin -katupartioliikkeeseen yhdistetyistä pahoinpitelytapauksista Etelä-Karjalan Imatralla viime maaliskuussa.

Tutkinnanjohtaja Jyrki Hänninen kertoo, että kolmen Soldiers of Odinin jäsenen epäillään pahoinpidelleen kahta paikkakuntalaista miestä ja yhtä naista. Lisäksi kolmikkoa epäillään lievästä vahingonteosta.

”Asianomistajat saivat normaaleja pahoinpitelyvammoja, joita nyrkillä lyömisestä seuraa. Vammat eivät olleet vakavia vaan ruhjeita”, Hänninen kertoo.

Poliisin mukaan miehet olivat sekaantuneet suomalaisen pariskunnan riitelyyn ja syyllistyneet pahoinpitelyihin. Miehet olivat olleet samassa ravintolassa kuin riitaantunut pariskunta.

Poliisi on aiemmin kertonut, että yksi uhreista oli vapaa-ajalla ollut järjestyksenvalvoja.

Pahoinpitelyistä epäilty kolmikko oli pukeutunut asusteisiin, joissa oli Soldiers of Odin -teksti. Hännisen mukaan esitutkinnassa varmistui, että he ovat Soldiers of Odinin jäseniä.

Epäillyt ovat kotoisin Jyväskylän ympäristöstä. He ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Poliisi on siirtänyt tapauksen syyteharkintaan Salpausselän syyttäjänvirastoon.