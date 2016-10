Suomalaiset juovat kolmella tavalla: biletys, kännäys ja pienjuominen – katso, mitä kotikunnassasi juodaan

Suomalaiset ovat paljon monipuolisempia ja joustavampia alkoholinkäyttäjiä kuin itse tajuavatkaan, sanoo alkoholitutkija, sosiologi Antti Maunu.

Maunun mukaan suomalaiset pitävät itseään kännäävänä ja huonosti alkoholia sietävänä kansana. Todellisuus on kuitenkin paljon kirjavampi ja moniulotteisempi.

Juomiseen vaikuttavat tilanne, koulutustaso ja asuinpaikka, mutta myös trendit. Alkon viimeisimpien myyntitilastojen mukaan esimerkiksi tänä vuonna on ostettu selvästi viime vuotta enemmän roseeviinejä ja kuohuviinejä. Tällä viikolla julkaistuista ulkomaantuontiluvuista taas käy ilmi, että Viron reissuilta ja muilta matkoilta lisääntyi etenkin lonkeroiden tuominen, kun taas siideriä tuotiin aiempaa vähemmän.

”On totta, että olemme kännäävä kansa, mutta olemme paljon muutakin”, Maunu sanoo.

Maunu jakaa suomalaisten juomatavat kolmeen luokkaan, joilla kaikilla on omat etunsa ja haittansa. Näistä kännääminen tunnetaan parhaiten, mutta yleisin suomalaisten juomatapa on kuitenkin pienjuominen. Sitä harrastetaan useimmiten kotona, kumppanin tai ystävien kanssa ja alkoholia juodaan vain muutama lasillinen.

Kännäämisen ja pienjuomisen välissä on vielä bilejuominen. Maunun mukaan siinä on kyse kontrolloidusta arjen rajojen rikkomisesta. Bileissä juodaan ja hurvitellaan, mutta juhlien jälkeen palataan taas kiltisti takaisin arkeen.

Juuri arjen ja juhlan erottamiseen liittyy Maunun mukaan yksi suomalaisen alkoholinkäytön hyvistä puolista.

”Meillä on vahva ja kehittynyt alkoholinkäytön säätely. Suomessa alkoholin ja arjen erottaminen on juomiskulttuurin keskeinen piirre. Tämän eron tekeminen on hyvän arjen suojelua.”

Maunun väite on Suomessa poikkeuksellinen ja hän tietää sen hyvin.

”Tämähän on vähän hävytön väite, koska yleensä ajatellaan, että juuri kontrolli meiltä puuttuu. Tutkijana näen kuitenkin, että tämä ero on meillä selvä. Alkoholi liittyy juhlaan, se merkitsee arjen ja juhlan eroa.”

Suomalaisessa alkoholikeskustelussa Maunua häiritsee se, että siinä keskitytään suomalaisten virheisiin ja puutteisiin. Samalla määritellään tietyt alkoholinkäyttötavat ja tietyt kansanosat toisia huonommiksi.

Useimmiten ajatellaan, että kännääminen on ongelmallista, mutta viinin juominen ruoan kanssa sivistynyttä, eurooppalaista ja siksi parempaa. Maunun mukaan ajattelulla on pitkät perinteet.

”Tämä juontaa juurensa 1800-luvulle, suomalaisen kansalaisyhteiskunnan rakentamiseen ja raittiusaatteeseen. Se oli yläluokan projekti, jossa otettiin mallia sivistyneinä pidetyistä keskieurooppalaisista kulttuureista. Tavoitteet asetettiin todella korkealle.”

Jaottelu sivistyneeseen ja moukkamaiseen juomiseen on säilynyt näihin päiviin asti, ja edelleen sen avulla eliitti voi erottautua muita paremmaksi. Kännäämisen paheksuminen on helppo tapa esittää itsensä muita sivistyneempänä.

Juomatavoissa on todellisuudessakin eroja, mutta erojen taustat eivät ole yksinkertaisia. Eroja voi tarkastella esimerkiksi suhteessa koulutustasoon, asuinpaikkaan ja tulotasoon.

Lapissa juodaan enemmän kuin Helsingissä ja etenkin siellä juodaan enemmän väkeviä viinoja, kun taas pääkaupunkiseudulla juodaan olutta ja viiniä.

Alkoholin myyntitilastojen mukaan väkevien viinojen myynti on pohjoisessa ja idässä selvästi suurempaa kuin etelässä ja lännessä. Esimerkiksi Joensuussa ostetaan yli kaksi kertaa niin paljon väkeviä kuin Espoossa.

Katso alla olevasta HS:n alkoholikoneesta, miten paljon ja mitä alkoholia omassa kunnassasi ostetaan. Juttu jatkuu koneen jälkeen.

Maunun mukaan eroja ei kuitenkaan kannata korostaa liikaa, sillä suurin osa suomalaisista käyttää alkoholia kaikilla kolmella tavalla. Osaamme siis sopeuttaa juomisemme tilanteen mukaan.

Vaikka Maunu puolustaakin suomalaisten tapoja juoda, ei hän silti vähättele alkoholin haittavaikutuksia. Hän kaipaa Suomeen alkoholikeskustelua, jossa puhuttaisiin tasapainoisesti alkoholin hyödyistä ja haitoista.

Silloin olisi hyvä nähdä, että kaikkiin alkoholinkäytön tapoihin liittyy sekä hyviä että huonoja puolia.

”On ihmisiä, jotka tuhoavat elämänsä ja perheensä juomalla hienoja laatuviinejä, olematta koskaan kännissä. Ja on ihmisiä, jotka riipaisevat kännin silloin tällöin, mutta kykenevät silti olemaan rakastettavia, hyviä ihmisiä.”

Maunun mukaan alkoholihaittoja pitäisikin lähteä torjumaan toisin kuin ”sivistynyttä” viininjuomista ihannoimalla ja ”moukkamaista” kännäämistä paheksumalla.

Syitä tähän on kaksi. Ensinnäkään juominen ei paheksumalla muutu ja toiseksi ongelmakäytön syyt ovat juomistapoja syvemmällä.

”Meillä on ilmiselvä tarve ylittää arki alkoholin avulla aika usein. Se kertoo siitä, että arki on hyvän ja turvallisen lisäksi myös tylsää ja yksinäistä.”

”Minun reseptini päihdehaittojen ehkäisyyn on tämä: me tarvitsemme sosiaalisia taitoja, kykyä kokea ja järjestää hyviä yhteenkuuluvuuden hetkiä myös ilman alkoholia. Sosiaaliset taidot ovat taitoja siinä missä muutkin, niitä voi opetella.”