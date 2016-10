Täyttä yhtäällä, tyhjää toisaalla – Suomi ei ole entisensä, kun nuoret ja terveet muuttavat kaupunkeihin

Suomi on jakaantumassa kovaa vauhtia alueisiin, joissa asuu paljon ihmisiä ja alueisiin, joissa ei asu juuri ketään. Alueelliset erot väestörakenteessa kasvavat, kun valtaosa nuorista ja terveistä muuttaa kaupunkeihin opiskelun ja työpaikkojen perässä.

”Neljä viidestä muuttajasta on nuoria tai nuoria aikuisia. He arvostavat entistä enemmän kaupungin pöhinää, ja moni on valmis jopa asumaan hieman ahtaammin sen vuoksi. Jos kaupungilla on hyvä imago, se vetää nuoria”, valtiotieteen tohtori ja tutkija Timo Aro sanoo.

Jo 1970-luvulla alkaneen rakennemuutoksen seuraukset näkyvät nyt aiempaa voimakkaammin, kun väki vanhenee ja vanhenee muuttotappioalueilla.

”1980- ja 90-luvuilla muutos ei näkynyt vielä niin selvästi, kun syntyvyys oli kuolleisuutta suurempaa suuressa osassa maata. Nyt erot ikärakenteessa tulevat selvästi esiin. Eroa lisää vielä se, että maahanmuutto keskittyy suuriin kaupunkeihin ja maahanmuuttajat ovat enimmäkseen nuoria ja nuoria aikuisia”, Aro sanoo.

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan työikäisen väestön määrä kasvaa vain 49 kunnassa seuraavien 15 vuoden aikana. Kuntia on 313.

”Suomi ei ole hyvinvointiin ja elinvoimaan liittyvien muuttujien perusteella alueellisesti yhdenmukainen, tasalaatuinen eikä tasapainoinen kokonaisuus”, Timo Aro sanoo.

Aron mielestä kasvavat erot alueiden väestörakenteessa pitäisi huomioida nykyistä paremmin päätöksenteossa ja erityisesti maakunta- ja sote-uudistuksessa. Porissa asuva Aro on selvittänyt yhdessä Veli-Matti Laaksosen kanssa maakuntien välisiä kehitys- ja kantokykyeroja Satakunnan maakunnan toimeksiannosta.

Jos Suomen jakaa pieniin ruutuihin (250 kertaa 250 metriä), asumattomia ruutuja on noin 93 prosenttia maapinta-alasta.

Asutut ruudut sijaitsevat pääosin Kokkola-Joensuu -linjan eteläpuolella. Tällä alueella asuu lähes 90 prosenttia suomalaisista. Lopuista kymmenestä prosentista joka toinen asuu Oulun ja Kemi-Tornion alueilla.

Yli puolet suomalaista asuu 200 kilometrin säteellä Helsingistä, joka kolmas sadan kilometrin säteellä. Viimeisen 25 vuoden aikana suurin määrällinen ja suhteellinen väestönkasvupaine on kohdistunut 20 kilometrin säteelle Helsingistä.

Suomen väestöllinen keskipiste löytyykin Kanta-Hämeestä Hauholta, ja se valuu kohti etelää noin kilometrin vuodessa. Väestö vähenee kahdessa kolmesta kunnasta Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä Etelä- ja Länsi-Suomen suurten kasvukeskusten reuna-alueilla.

Väestön lisäystä ovat viimeisen viiden vuoden aikana saaneet suhteellisesti eniten Pirkkala ja Lempäälä Tampereen seudulla, Liminka Oulun seudulla sekä Espoo ja Kauniainen pääkaupunkiseudulla.

Alta voit katsoa, miten kuntien väkiluvun ennustetaan muuttuvan. Juttu jatkuu haun jälkeen.

Kaupunkiseutujen vetovoimaa selittävät ennen kaikkea korkeakoulut ja siihen liittyvä väestön osaamistaso. Myös uusia työpaikkoja syntyy pääasiassa asutuskeskuksiin ja suurille tai keskisuurille kaupunkiseuduille.

”Ratkaiseva tekijä ovat myös hyvät liikenneyhteydet. Kolmas tekijä on kaupungin imago nuorten silmissä”, Aro sanoo.

Vahvin vetovoima on Helsingin metropolialueella, Tampereen, Turun ja Oulun seuduilla.

”Helsingin ja Tampereen välinen käytävä on koko maan dynaamisinta aluetta. Turku menestyy myös, mutta sen imu ei ole samalla tavalla vahvistanut kuin sen lähimpiä ympäryskuntia.”

Helsingin seudun vahvuus hyödyttää Aron mukaan laajasti koko Uuttamaata sekä osaa Päijät- ja Kanta-Hämeestä.

”Jopa metsäteollisuuden rakennemuutoksesta kärsivä Kymenlaakso voi hyötyä siitä, koska sieltä on hyvät liikenneyhteydet Helsinkiin.”

Selvitysten mukaan suurin osa suomalaisista valitsisi asuinpaikakseen mieluiten Tampereen. Pääkaupunkiseutu ei pärjää tässä vertailussa muun muassa kalliin asumisen vuoksi.

Toiseksi vetovoimaisin ryhmä ovat muut korkeakoulukaupungit kuten Kuopio, Jyväskylä, Joensuu ja Vaasa sekä korkeakoulukaupunkien ulkopuolelta Seinäjoki.

Esimerkiksi Kuopio on vahva aluekeskus ja yliopistokaupunki. Se on pärjännyt hyvin taantumankin aikana, koska sen teollisuus on kotimarkkinavetoista. Jyväskylällä on viime vuosina mennyt työllisyydessä heikommin, koska sen teollisuus on vientivetoisempaa ja herkkä rakennemuutoksille.

”Mutta muuten Jyväskylä on hyvin vetovoimainen kaupunki.”

Pohjois-Karjalassa Joensuu imee väkeä maakunnan muista kunnista, jotka kuihtuvat.

Kolmas muuttajia vetävien kaupunkien ryhmä ovat maakuntien keskuskaupungit kuten Pori, Lappeenranta, Seinäjoki, Rovaniemi, Hämeenlinna, Kokkola ja Mikkeli.

”Maakuntien sisällä tapahtuu samanlainen kehitys kuin koko maassa suuremmassa mittakaavassa. Keskuskaupungit vahvistuvat, mutta kakkoskaupungit ja seutukeskukset ovat vaikeuksissa.”

Esimerkiksi Etelä-Savossa Mikkeli on Aron mukaan on pystynyt pitämään pään pinnan yläpuolella, mutta Savonlinna on vaikeuksissa.

Oma menestystarinansa on Vaasan, Seinäjoen ja Kokkolan muodostama kolmio.

”Siellä on muun muassa paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja hyvä työpaikkakehitys ja Vaasassa vahvaa energiateollisuuden osaamista”, Aro sanoo.

Lappi taas on selvästi kahtiajakoinen.

”Rovaniemi ja Tunturi-Lappi pärjäävät. Matkailu ja kaivannaisteollisuus ovat tasoittaneet väestökehitystä. Kittilä on varsinainen dynamo, mutta Itä-Lappi on syöksykierteessä.”

Myös Kainuulla on väestökehityksessä suuria vaikeuksia.

Seuraavien kymmenen vuoden aikana vahvat alueet vahvistuvat entisestään ja heikot heikkenevät. Heikkenevillä alueilla on jo nyt vaikeuksia vastata asukkaiden palvelutarpeisiin. Alueiden väliset kantokykyerot ovat jo nyt suuret ja ne kasvavat.

Toisaalta kasvavat kaupungit velkaantuvat investoidessaan asuinalueisiin, kouluihin ja päiväkoteihin. Tyhjenevissä pikkukunnissa vastaavia rakennuksia jää tyhjäksi.

Asuntojen hinnat karkaavat pienituloisten ulottumattomiin varsinkin pääkaupunkiseudulla. Maaseudulla taas asunnoilla on monin paikoin jäljellä vain käyttöarvo.

Aluesuunnittelun ja -politiikan professori Sami Moisio Helsingin yliopistosta arvioi, että kaupunkien välinen kilpailu osaavista asukkaista kasvaa. Kun talous muuttuu tietointensiiviseksi, korkeakoulujen merkitys kilpailutekijänä korostuu entisestään.

”Jos katsotaan tilannetta 20 vuoden päästä, vahvimpia ovat ne kaupungit, joissa on yliopiston pääkampus”, Moisio sanoo.

Vehviläinen: Maakuntien pitää löytää vahvuutensa

Sekä kunnissa että tulevissa maakunnissa on herättävä uudenlaiseen vastuuseen oman alueen kehittämiseksi, sanoo kunta- ja uudistusministeri Anu Vehvilänen (kesk).

”Vireillä oleva aluehallintouudistus tarkoittaa sitä, että maakunnat saavat uudenlaista vastuuta. Jokaisessa maakunnassa on löydettävä yhteinen näkymä siitä, mitkä ovat omat vahvuudet ja miten alueen asioita ajetaan yhdessä.”

Vehviläisen mukaan on selvää, että valtakunnallisen uudistuksen kuten soten on toteutettava lähtökohtaisesti koko maassa samoja tavoitteita kuten perustuslain edellyttämät yhtäläiset palvelut.

”Alueelliset erityispiirteet on huomioitava maakunnissa. Maakuntavaltuustoille tulee valta päättää esimerkiksi siitä, millainen palveluverkosto parhaiten palvelee kunkin maakunnan asukkaita.”

Maakuntien erot huomioidaan sote-palvelujen rahoituksessa, josta valtaosa tulee valtiolta maakunnille tarveperusteisesti. Se tarkoittaa sitä, että rahoituksen määrä perustuu muun muassa asukkaiden ikään ja sairastavuuteen.

Vehviläisen mielestä uusi teknologia kuten digitaaliset palvelut avaavat uusia mahdollisuuksia parantaa palveluja myös harvaanasutuilla alueilla ja samalla hillitä kustannusten nousua.

Ikääntyvä väestö ja kapea elinkeinorakenne ovat jo ylivoimainen yhtälö monessa pienessä kunnassa.

”Koko sote-uudistusta on lähdetty tekemään juuri siksi, että moni yksittäinen kunta ei kykene järjestämään sote-palveluja heikon kantokykynsä vuoksi. Siksi vastuu siirretään maakunnille.”