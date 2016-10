Hoida kurjin homma heti aamusta, pidä palaverittomia päiviä – uraohjukset kertovat, kuinka selvitä sekavasta työviikosta

Aikaa menee kaikenlaiseen säätämiseen, eikä varsinaiseen työhön tahdo riittää aikaa. Kuulostaako tutulta?

Tällaisesta arjesta kertoi keskiviikkona HS:lle professori Jaana Hallamaa, jonka työpaikalla Helsingin yliopistossa avustavan henkilökunnan karsiminen on johtanut hallinnollisen työn lisääntymiseen.

Työpäivät koostuvat muillakin aloilla yhä enemmän kaikenlaisesta silpputekemisestä. Sen hallitseminen vaatii määrätietoisuutta. Samaan aikaan byrokratia verottaa yhä suuremman osan työajasta, jota pitäisi käyttää ydintyöhön: kuten asiakkaan palvelemiseen, tutkimukseen tai johtamiseen.

HS keräsi vinkit viestintäyrittäjältä, jättiviraston johtajalta sekä tutkimusprofessorilta, miten he luovivat tehtäviensä ristipaineessa.

Ikävin asia kannattaa hoitaa heti aamusta

Ellun kanat -viestintätoimiston hallituksen puheenjohtaja, entinen poliitikko Kirsi Piha suunnittelee työviikkonsa tarkasti etukäteen: tietyt työt on aikataulutettu tietylle päivälle. Näin jokaista hommaa ei tarvitse miettiä jatkuvasti.

”En siis tee pitkiä listoja tekemättömistä asioista vaan laitan niille heti ajat, jolloin tekemisen pitäisi tapahtua”, Piha sanoo.

Pihan työ on paitsi asiakkaiden viestinnän suunnittelua ja ajattelua, myös Powerpoint-esitysten tekemistä, kuittien lajittelua, informaation keräämistä, strategiatyötä – ”kaikesta huolehtimista”. Tämän vuoksi suunnittelu on tärkeää.

Ikävät asiat Piha haluaa hoitaa heti aamusta.

” Brian Tracyn klassikkokirjan Eat that Frogin ohje on tässä ehkä paras. Jos on paskamainen homma tehtävänä, tee se ihan ensimmäisenä aamulla. Sitten se on tehty, mieli on keveä ja voi siirtyä muihin asioihin. Ihmisellä on ehtymätön keinovalikoima, jos haluaa lykätä jotain asiaa.”

Toisaalta joskus asioita kannattaa lykätä, jos ne vaativat kypsyttelyä. Pihan mukaan kiireessä olisi hyvä tunnistaa päätökset, jotka vaativat hautomista.

Kuittien ja laskujen pyörittelyn Piha pyrkii keskittämään tiettyihin hetkiin, jolloin niitä ei tarvitse miettiä koko ajan. Häntä kuitenkin kiusaa työn tehostamispyrkimyksissä se, että ”kaikkien tulisi tehdä kaikki itse”.

Matkalippujen tilaamisen, kahvitarjoilujen ja hallintohommien ei pitäisi Pihan mielestä kuulua asiantuntijalle.

”Haluaisin nähdä sellaisen työelämän, jossa varsinaista työtä arvostettaisiin niin paljon, että avustavat hommat tekisi joku muu, joka puolestaan saisi siitä työtä.”

Palaveriton etäpäivä virkistää

Työpäivien rytmiä kannattaa vaihdella, Piha vinkkaa. Joskus voi ihan hyvin tehdä ”montaa asiaa yhtä aikaa”: ajatella jotain kevyttä sekä samalla katsoa läpi sähköpostit, osallistua Facebook-keskusteluun tai vilkaista uutisotsikot.

Ellun Kanoissa myös pyritään pitämään keskiviikot etäpäivinä. Silloin ei pidetä sisäisiä palavereja.

”Virallinen etäpäivä onkin enemmän ”palaveriton päivä” päivä, joka on pyhitetty ajattelua vaativiin hommiin ja keskeyttämättömään työn tekemiseen. Sanoisin, että itselläni etäpäivä pelastaa (työ)elämäni.”

Omista byrokratialle oma työpäivä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Timo Partonen omistaa työviikoistaan aina tietyn hetken hallinnollisille asioille kuten työajan kirjaamiselle järjestelmiin. Hän on havainnut, että järjestelmien parissa kuluu yhä enemmän aikaa.

Sami Kero

”Luento- tai esitelmämatkojen selvittämisen, laskujen hyväksymisen ja työajan kirjaamisen parissa tulen viettäneeksi aikaa. Meillä on kellokorttijärjestelmä, joka ei kuitenkaan aina toimi ja tietoja pitää syöttää käsin”, Partonen kertoo.

Hän on ottanut tavakseen merkitä kalenteriin tietyn päivän tai kellonajan, jolloin rysäyttää kaikki merkinnät järjestelmiin. ”Ennalta suunnittelu kuormittaa vähemmän, kun ei tarvitse joka päivä miettiä, onko tähän aikaa.”

Viime viikon työajat hän hoiti tiistaina.

Syksyn aikana Partonen kuluttaa pitkiä toveja apurahahakemusten äärellä. Kahden viikon työajasta niiden täyttämiseen voi kulua jopa suurin osa. Keskiviikon hän suunnitteli käyttävänsä uusien tutkimusten suunnitteluun sekä pohtimiseen, mistä apurahoja voisi saada.

Luota alaisiin, käytä sähköistä kalenteria

Alaisia noin 15 000, budjetti 2,2 miljardia euroa. Juha Jolkkosella on pyöritettävänään oikea mammuttivirasto. Helsingin sosiaali- ja terveysvirastoa johtava Jolkkonen pitää jatkuvasti yhteyttä kaupungin johtoon, muihin virastoihin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin ja lukuisiin yhteistyökumppaneihin.

Työpäivät täyttyvät palavereista, puheluista, sähköposteista ja hallinnollisista toimista. Jolkkonen haluaa myös olla läsnä viraston työntekijöiden arjessa. Hän laskee tehneensä kolmen ja puolen vuoden aikana 70–80 käyntiä eri yksiköissä.

Miten tästä voi selvitä?

Järjestelmällisyydellä, sanoo virastopäällikkö. Sähköinen kalenteri on siinä tärkeä työkalu. Jolkkonen käyttää myös ”to do”-listaa, jossa hoidettavat asiat on listattuna päivämäärien mukaan. Muistin varassa toimiminen stressaisi liikaa.

Matti Pietola

”Kalenterin pitää olla ajan tasalla. Sinne on merkittynä sekä tapaamiset mutta myös niiden sisällöt ja käytettävät materiaalit. Näin kalenterin avulla voi nopeasti perehtyä asioihin”, Jolkkonen sanoo.

Hän myöntää, että työ valuu myös iltoihin ja viikonloppuihin.

”Esimerkiksi tiistaina oli sote-lautakunnan kokous, jossa käsiteltiin toista kertaa lausuntoa maakunta- ja sote-järjestelylaista. Olin luvannut lautakunnalle, että päivitän lautakuntatekstiä vielä maanantaina. Olin aikatauluttanut itselleni, että viilaan sitä sunnuntaina.”

Virastossa tapahtuu ”miljoona asiaa” samaan aikaan, joten Jolkkonen yrittää välttää yksityiskohtiin takertumista. Se vaatii luottamusta.

”En usko yhden ihmisen johtamistapamaan. Minun pitää voida luottaa, että alaiseni ja heidän alaisensa osaavat tehdä työnsä. Ja he osaavatkin”, Jolkkonen sanoo.

Jolkkonen haluaa keskittyä tekemään yhden asian kerrallaan. Sen vuoksi hän ei mielellään käy läpi sähköposteja palavereissa.

Jolkkonen on siitä onnekkaassa asemassa, että hänellä on oma sihteeri.

”Hän auttaa teknisissä jutuissa. Alaisten matkalaskujen hyväksymisen teen itse, mutta ne on tehty valmiiksi ja sihteerinikin katsoo, että ne ovat ok. Minun tehtäväkseni jää lähinnä tekninen kuittaaminen. En voi lähteä kyselemään, että onko tämä oikein vai ei.”