Suomen ja USA:n puolustusjulistus allekirjoitetaan Helsingissä – julistuksessa asetetaan tavoitteet puolustusyhteistyön syventämiselle

Helsingissä allekirjoitetaan perjantaina Suomen ja Yhdysvaltojen puolustusyhteistyön ”aiejulistus”. Julistus täydentää Suomen parin vuoden aikana merkittävästi tiivistynyttä puolustusyhteistyön verkostoa.

Julistus on herättänyt huomiota valmisteluvaiheensa aikana koska se on nähty osana Yhdysvaltain osuuden korostumista puolustusyhteistyössä. Suomessa on kuluneen vuoden aikana muun muassa järjestetty kahdenkeskisiä harjoituksia Yhdysvaltain asevoimien kanssa.

”Julistus kokoaa yhteen kahdenvälisen puolustusyhteistyön eri osa-alueet ja on tiekarttana tästä eteenpäin”, kuvailee puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston päällikkö Janne Kuusela.

Julistuksen teksti on määrä julkistaa sen jälkeen, kun se on allekirjoitettu perjantaina puolelta päivin. Yhdysvaltain puolesta allekirjoittaja on varapuolustusministeri Bob Work, joka saapui Suomeen jo torstaina.

Kun kyseessä ei ole varsinainen valtiosopimus, ei asiakirjaa tarvitse hyväksyä eduskunnassa, mutta eduskunta pidetään siitä ajan tasalla, kerrotaan puolustusministeriöstä.

Vastaava yhteinen julistus allekirjoitettiin Britannian kanssa Naton huippukokouksen yhteydessä Varsovassa heinäkuussa.

Kyseessä ei ole samanlainen yksityiskohtainen tekninen asiakirja kuin Suomen ja Naton välinen isäntämaa-asiakirja on. Siihen on koottu säännöt ja käytännöt yhteiselle harjoitustoiminnalle Suomen alueella. Asiakirjojen samankaltaisuus on siinä, että niillä on varsinaista sisältöään laajempi poliittinen merkitys.

Suomen sopimus on tiettävästi pääpiirteittäin samanlainen kuin Ruotsin aiemmin Yhdysvaltain kanssa laatima teksti. Eroja on johtuen jo Ruotsin ja Suomen puolustusvoimien välisistä suurista eroista.

Asiakirja on Kuuselan mukaan melko tiivis poliittinen julistus. Siinä asetetaan tavoitteet puolustusyhteistyön jatkolle ja syventämiselle.

Yhteistyön kouriintuntuvin osa on materiaaliyhteistyö eli asejärjestelmät ja muun muassa ilmavoimien hävittäjät. Hankkeet ovat lisääntyneet merivoimien välillä. Eniten julkisuutta ovat saaneet harjoitukset, joihin Suomi on osallistunut Yhdysvaltain kanssa Suomen alueen lisäksi eri puolilla Eurooppaa.

Yhteistyön kytkökset Itämeren tilanteeseen näkyvät, kun samaan aikaan Suomen ja Yhdysvaltain asiakirjan allekirjoittamisen kanssa Helsingissä kokoontuivat Pohjoismaiden, Baltian ja Yhdysvaltain puolustusministeriöiden kansliapäälliköt. Pentagonin kakkosvirassa Workin asema vastaa kansliapäällikköä.

Vastaavia kokouksia järjestetään säännöllisin välein.

Heti Workin jälkeen Suomessa käy maanantaina Yhdysvaltain ilmavoimista vastaava varapuolustusministeri Deborah Lee James.

Oikaisu kello 16.25: Jutussa alunperin julkaistussa kuvassa ei ollut Styker-panssariajoneuvo vaan Leopard-panssarivaunu.