Kysely: Moni lääkäri on valmis lievittämään potilaan kärsimystä, vaikka se lyhentäisi elämää

Neljä kymmenestä Suomen Lääkäriliiton kyselyyn vastanneesta lääkäristä on antanut kuolevalle potilaalle hoitoa, joka on voinut lyhentää potilaan elämää. Näin toimineista lääkäreistä valtaosa (87 prosenttia) on kokenut toimineensa näissä tilanteissa oikein.

Näissä tilanteissa ei ole ollut kyse eutanasiasta vaan hoidosta, jonka on ollut tarkoitus lievittää potilaan kipua ja kärsimystä, mutta joka samalla on voinut nopeuttaa kuolemaa.

Käytännössä kyse voi olla esimerkiksi kipulääkkeen annostuksesta. Potilaan sietokyky kipulääkkeelle on saattanut kasvaa ja hän tarvitsee siksi suuremman annoksen, jotta kipua voidaan lievittää.

Lääkäreiden asenteita kuolevan potilaan hoitoon ja kuolinavun antamiseen kysyttiin torstaina julkaistussa Lääkäriliiton, Lääkäriseura Duodecimin ja Hyvä kuolema -yhteisvastuuhankkeen selvityksessä. Sekä tämän kyselyn että aiemman eutanasiatutkimuksen mukaan lääkäreiden asenteet kuolinapuun ovat muuttuneet sallivammiksi.

Suomalaisista lääkäreistä noin puolet hyväksyy eutanasian. Joka neljäs olisi valmis itse tekemään eutanasian, jos laki sen sallisi. Hieman tätä useampi (31 prosenttia) olisi valmis auttamaan vaikeista oireista kärsivää potilasta tekemään itsemurhan, jos laki sen sallisi.

Lääkäreiltä kysyttiin myös sitä, pitäisikö lääkäriä rangaista potilaan itsemurhan avustamisesta. Niiden lääkäreiden osuus, jotka kannattavat rangaistusta, on laskenut hiljalleen 20 vuoden kuluessa.

Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve selittää lääkärien asenteiden muuttumista yleisen asenneilmapiirin muutoksella. Liiton kanta eutanasiaan on kielteinen, samoin kuin Maailman lääkäriliitonkin. Asia on kuitenkin vaikea lääkäreillekin.

”Tässä on arvoja, jotka ovat vastakkain. On kärsimyksen lieventäminen ja on elämän suojeleminen, jotka molemmat ovat lääkäreille kuuluvia arvoja.”

Pälveen mukaan keskustelussa on kyse hyvän hoidon määrittelemisestä. Elämän loppuvaiheessa hyvään hoitoon kuuluu hoiva ja hyvä kivun lievitys, jos kipuja on. Joidenkin mukaan siihen kuuluu myös itsemurhassa avustaminen tai jopa eutanasia.

”Keskustelussa puhutaan usein yksilön oikeudesta kuolemaan. Kyse on kuitenkin enemmästä. Pitää pohtia, tuoko yhden oikeus kuolla lääkärille velvollisuuden aiheuttaa tämä kuolema. Entä kuka määrittelee, mikä määrä kärsimystä on riittävä”, Pälve kysyy.