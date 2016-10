Poliisin voimankäyttöä seurataan entistä tarkemmin – eniten käytetään etälamautinta

Poliisin käyttämistä voimakeinoista saadaan jatkossa entistä tarkempaa tietoa. Vuoden alussa on otettu käyttöön uusi järjestelmä, johon kerätään tietoa kaikista tilanteista, joissa poliisi on käyttänyt voimakeinoja työssään.

Ensimmäiset analyysit näistä tilanteista, niiden syistä ja seurauksista valmistuvat keväällä 2017. Jo nyt kuitenkin nähdään, että yleisin poliisin käyttämä voimankäyttöväline on etälamautin.

Voimaa käytetään useimmiten tehtävissä, jotka on kirjattu joko yksilönsuojaan tai hengen ja terveyden suojaan liittyviksi tehtäviksi. Käytännössä kyse on esimerkiksi häiriökäyttäytymisestä, kotihälytyksistä sekä muista pahoinpitelyistä ja ryöstöistä.

Järjestelmä on otettu käyttöön kuluvan vuoden alussa. Tietoa on kerätty aiemminkin, mutta aiemmin käytössä oleva järjestelmä oli altis virheille eikä siinä kerätty tietoa voimankäytön syistä tai seurauksista.

”Tarvitsemme määrällisen tiedon lisäksi myös laadullista tietoa. Tarvitaan tietoa siitä, millaisissa tilanteissa poliisi käyttää voimaa, miten poliisia on vastustettu ja miten poliisi on sen jälkeen toiminut”, sanoo komisario Henri Rikander Poliisiammattikorkeakoulusta.

Kansainvälistä vertailutietoa siitä, miten paljon suomalainen poliisi käyttää voimakeinoja, on vaikea saada, sillä tilanteita kirjataan ja seurataan eri maissa hyvin eri tavoin. Myös Suomessa aiemmin käytetyssä kirjaamistavassa on ollut puutteita, joten tilastot eivät ole olleet luotettavia.

Puutteet johtuvat esimerkiksi kirjaamisvirheistä, mutta myös siitä, että kaikkia tilanteita ei todennäköisesti ole ilmoitettu. Tieto voimakeinojen käytöstä perustuu poliisin omaan ilmoitukseen.

”On ollut mahdollisesti laiskuutta ilmoittamisessa. On esimerkiksi otettu henkilö kiinni ja ilmoitettu ehkä etälamauttimen käytöstä, mutta ei ole ehkä kirjattu esimerkiksi käsirautoja tai muuta voimankäyttöä. Joskus taas on vain kirjattu väärään paikkaan tai kirjaamisessa on tullut näppäilyvirhe”, Rikander sanoo.

Viime vuoden tilastoista löytyy esimerkiksi tapaus, jossa yhteen poliisitehtävään on kirjattu 1 115 päihtyneen henkilön kiinniotto. Kyse on todennäköisimmin näppäilyvirheestä.

Nykyisten tietojen mukaan Suomen poliisi käyttää voimakeinoja melko vähän. Viime vuonna poliisi teki 97 566 kiinniottoa. 1,7 prosentissa tapauksista käytettiin voimakeinoja.

Asetta poliisi on vuosina 2003–2013 käyttänyt 24–44 kertaa vuodessa. Luvussa ovat mukana myös tilanteet, joissa poliisi on uhannut aseella, mutta asetta ei ole laukaistu.

Kymmenen viime vuoden aikana poliisin ampumana on menehtynyt seitsemän henkilöä. Viimeisin tapaus sattui vajaa viikko sitten lauantaina, jolloin poliisi ampui miehen Nelostiellä pysäyttääkseen vakavan väkivaltarikoksen.

Uusi järjestelmä tuo lisätietoa myös poliisiin kohdistettuun väkivaltaan. Rikanderin mukaan se on lisääntynyt ja monimuotoistunut selvästi viimeisen reilun kymmenen vuoden kuluessa.

”Nouseva trendi on selvä. Tästä kertoo myös väitöstutkimus, jonka mukaan kaksi kolmesta poliisista on kohdannut väkivaltaa, esimerkiksi uhkailua tai solvauksia vähintään kerran kuukaudessa.”