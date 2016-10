Valtaosa itärajan talvella ylittäneistä turvapaikanhakijoista on saanut kielteisen oleskelulupapäätöksen – Poliisi: Osa päätöksen saaneista on kadonnut

Suomeen pohjoisen itärajan kautta viime talvena tulleista turvapaikanhakijoista valtaosa ei ole saanut oleskelulupaa.

Kielteisen oleskelulupapäätöksen on saanut arviolta 58,6 prosenttia ja myönteisen päätöksen 23,1 prosenttia hakijoista, joiden hakemus on käsitelty. Luvut eivät ole aivan tarkkoja, sillä pohjoisen itärajan kautta tulleita turvapaikanhakijoita alettiin tilastoida erikseen vasta loppuvuodesta 2015.

Sallan ja Raja-Joosepin rajanylityspaikoilla rajan ylitti marras–helmikuussa noin 1 750 turvapaikanhakijaa, joista Maahanmuuttovirasto on tehnyt päätöksen noin 1 480:lle. Osa hakemuksista on siis vielä käsittelemättä.

”Pohjoisen itärajan kautta tulleista kielteisen päätöksen saaneista on poistunut tai poistettu [maasta] noin 110 [henkeä]. Osa päätöksen saaneista on kadonnut ja osalla valitusprosessi kesken”, sanoo poliisitarkastaja Jukka Hertell Poliisihallituksesta.

Maahanmuuttovirasto on tehnyt itärajalle jätettyihin turvapaikkahakemuksiin kielteisen päätöksen selvästi useammin kuin turvapaikkahakemuksiin keskimäärin.

Merkille pantavaa on, että lähes viidennes päätöksistä on tehty nopeutetussa menettelyssä ilmeisen perusteettomina. Kaikista tänä vuonna tehdyistä päätöksistä vastaava osuus on vain reilut pari prosenttia.

”Syynä on, että hakijaprofiili on erilainen. Itärajan yli tuli paljon monipuolisemmin erilaisia hakijoita kuin mitä on tullut muita reittejä. Hakijoita tuli paljon esimerkiksi Bangladeshista, Pakistanista ja Intiasta eli maista, joista ei yleisesti ole paljoa hakijoita tullut. Mutta samalla lailla hakemukset käsitellään kuin kaikki muutkin”, sanoo tulosalueen johtaja Antti Lehtinen Maahanmuuttovirastosta.

Eniten turvapaikkahakemuksia jättivät afganistanilaiset (685 kappaletta), intialaiset (194) ja syyrialaiset (159). Nepalilaisia ja bangladeshilaisia hakijoita oli molempia noin 90, irakilaisia ja iranilaisia noin 75. Lapin rajanylityspaikoille saapuneet turvapaikanhakijat edustivat kaikkiaan 37 kansalaisuutta.

Etenkin intialaisten hakemuksia on käsitelty runsaasti ilmeisen perusteettomina. Syyrialaisille sen sijaan ei ole annettu yhtään kielteistä päätöstä.

Eräs itärajan tilanteen seurauksista oli, että Lapin rajavartiosto käynnisti kaikkiaan 170 esitutkintaa laittomasta maahantulon järjestämisestä sekä kaksi esitutkintaa törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä.

Kaikkiaan Lapin rajavartiosto on käynnistänyt 191 esitutkintaa, joista valtaosa on yhä kesken.

”Parikymmentä näistä jutuista on käsitelty rangaistusvaatimusmenettelyssä, ja parikymmentä jutuista on vasta valmistumassa. Tässä on vielä monta juttua, jotka odottavat lopullista käsittelyä tai prosessi ei ole mennyt niiden osalta loppuun asti”, sanoo Lapin rajavartioston apulaiskomentaja, everstiluutnantti Jyrki Ojala.

Laittoman maahantulon järjestämiseen liittyvistä jutuista syyttäjälle on edennyt viisi, joista kolmessa tapauksessa on annettu tuomio Venäjän kansalaiselle. Avoinna olevista oikeusjutuista yksi on käsiteltävänä hovioikeudessa ja yksi korkeimmassa oikeudessa.

Suomen ja Venäjän kuudeksi kuukaudeksi solmima väliaikainen rajasopimus päättyy sovitusti torstaina.

Käytännössä itärajan turvapaikanhakijamäärät putosivat lähelle nollaa jo ennen rajasopimuksen solmimista, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin käski turvallisuuspalvelu FSB:tä kiristämään turvapaikanhakijoiden valvontaa.

Rajavartiolaitos ei odota uutta siirtolaisryntäystä sopimuksen päättymisen jälkeen.

”Me tosiaan odotamme, että tilanne palaa normaaliin päiväjärjestykseen. Mikään ei lyhyellä aikavälillä viittaa siihen, että viime talven tilanne uusiutuisi”, everstiluutnantti Ojala sanoo.

Talven tulijapiikki pohjoisella itärajalla yllätti Suomen, sillä aiemmin Venäjä oli estänyt ilman asianmukaisia papereita liikkuneiden siirtolaisten pääsyn rajalle.