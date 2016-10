Olli Rehn: Hallitus suhtautuu vakavasti tuulivoimameluun

Hallitus suhtautuu elinkeinoministeri Olli Rehnin (kesk) mukaan vakavasti kansalaisten huoleen tuulivoimaloiden aiheuttamista melu- ja muista haitoista, vaikka räjähteleviin lepakoihin hän ei tunnustanut törmänneensä.

Lepakoista Rehniltä kysyttiin HSTV:n Studio Kulmapöydän lähetyksessä perjantaina. Kysymyksellä viitattiin toisen hallituspuolueen perussuomalaisten torstaina pitämään tilaisuuteen, jossa se vaati uusien tuulivoimalupien jäädyttämistä. Perusteena olivat voimaloiden infraäänen mahdollisesti aiheuttamat terveyshaitat ihmisille. Myös lepakkokuolemista vihjattiin.

Huoli tuulivoimaloiden terveyshaitoista on Rehnin mukaan ymmärrettävä.

”Koko ajan arvioidaan, minkälaisia säädöksiä tuulivoiman rakentamisessa tarvitaan”, Rehn vakuutti, ja otti esimerkiksi vaadittavat etäisyydet asutukseen, kun voimaloiden siipien kantoväli kasvaa.

Rehn myönsi myös, että välillä ”tuulivoiman syöttötariffi karkasi käsistä”. Hän muistutti kuitenkin, että tuulivoiman teknologia ja tuotantokustannukset ovat laskeneet. Rehnin mukaan tuulivoimasta voi tulla kannattavaa ilman tukiakin.

Kaiken uudistuvan energian tukijärjestelmät arvioidaan selonteossa vuoden lopussa, Rehn lupasi.

Energian riittävyydestäkin on Rehnin mukaan perusteltua olla huolissaan.

Esimerkiksi viime talvena 7. tammikuuta kulutus oli huipussaan ja ylitti tuotannon.

Rehnin mukaan tarvitaan lisäkapasiteettia jo huoltovarmuuden takia. Sekä uusiutuvan energian että ydinvoiman tuotantoa pitää vahvistaa.

Aikataulustaan useaan otteeseen myöhästyneen ydinvoimala Olkiluoto kolmosen valmistumiseen vuoden 2018 loppuun mennessä Rehn suhtautuu nyt toiveikkaasti. Toiveikkuus ei ole Rehnin mukaan vain uskon varassa.

”Suomen hallitus on viestinyt Ranskan halltukselle, että Olkiluoto 3:lla on hyvin suuri merkitys”, Rehn sanoi. Ranskalaisten vastausten mukaan projekti Suomessa on nyt pitemmällä kun vastaavat muualla.

Rehniltä kysyttiin myös, milloin EU:ssa loppuu maataloustukien jakaminen.

Hänen mukaansa vuosikymmenien traditiota ei voi yhtäkkiä lopettaa, mutta maataloustukia supistetaan asteittain. Esimerkiksi viinintuotannossa ja tuissa on Rehnin mukaan edistytty, kun bulkkituotantoa on supistettu ja panostettu sen sijaan laatuun.