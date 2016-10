Yhdysvaltojen varapuolustusministeri: Venäjän tekemät ilmatilaloukkaukset alkavat olla enemmän sääntö kuin poikkeus

Yhdysvaltain varapuolustusministeri Robert Work kommentoi Venäjän tekemää Suomen ilmatilan loukkausta perjantaina tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

”Valitettavasti nämä ovat enemmän sääntö kuin poikkeus. On vaikea kuvitella, että Venäjä pitäisi Suomea uhkana millään tavalla. En osaa sanoa miksi näin tapahtui, mutta nämä ovat muuttuneet yleisemmiksi. Kaikki alueen maiden hallitukset ovat tästä huolissaan.”

Work sanoi, ettei hän halua spekuloida, miksi loukkaus tapahtui samaan aikaan kun Yhdysvaltain sekä Pohjoismaiden ja Baltian maiden puolustusministeriöt pitivät kokoustaan Helsingissä.

”Tällaisille toimille ei ole mitään oikeutusta riippumatta ajoituksesta tai olosuhteista.”

Work tapasi Helsingissä presidentti Sauli Niinistön ja puolustusministeri Jussi Niinistön (ps) perjantaina.

Suomi ja Yhdysvallat allekirjoittivat Helsingissä perjantaina puolustusyhteistyön ”aiejulistuksen”. Workin mukaan julistus on vahvistus sille, että Suomen ja Yhdysvaltain yhteistyö jatkuu entiseen tapaan myös Yhdysvaltain tulevan presidentin hallinnon aikana.

”Allekirjoitettu julistus on osoitus siitä, että Yhdysvallat seisoo aina ystäviensä rinnalla. Se on osoitus Yhdysvaltain sitoutumisesta tähän alueeseen, jonka turvallisuusympäristö on haastava kaikille alueen maille.”