Suomalaisten matkailuinto on palannut – ensi talvena kiinnostavat Vietnam ja Dubai, Turkin suosio romahti

Fakta Suosituimmat matkakohteet viime kesänä Viro 739 000 matkaa Ruotsi 377 000 matkaa Espanja (pois lukien Kanariansaaret) 145 000 matkaa Venäjä 127 000 matkaa Kreikka 123 000 matkaa Italia 108 000 matkaa Norja 96 000 matkaa Britannia 97 000 matkaa Saksa 83 000 matkaa Puola 65 000 matkaa Tanska 63 000 matkaa Tšekki 55 000 matkaa Kroatia 52 000 matkaa Yhdysvallat 51 000 matkaa Lähde: Tilastokeskus, ulkomaan vapaa-ajanmatkat touko-elokuussa 2016

Suomalaiset matkustavat taas innokkaammin kuin muutamana viime vuonna. Kotimaanmatkoja tehtiin kesällä enemmän kuin edellisenä kesänä, ja myös lähialueilla eli Virossa, Ruotsissa ja Venäjällä käytiin aiempaa vilkkaammin, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista.

Reissuinto näyttää jatkuvan myös tulevana talvena. Valmismatkoja on varattu enemmän kuin viime vuonna tähän aikaan.

Kesällä eli touko–elokuussa tehtiin lähes 8 prosenttia enemmän ulkomaanmatkoja kuin edellisenä kesänä. Aiempaa suositumpia kohteita olivat muun muassa Viro ja Venäjä.

Venäjän-matkoja tehtiin yhtä paljon kuin ennen parin vuoden takaista notkahdusta.

Myös Viro oli suosittu, mutta niin, että perillä oltiin kauemmin: Päiväristeilyt vähenivät, mutta matkalla yövyttiin joko maissa tai satamassa laivassa. Venäjälle taas tehtiin aiempaa enemmän yhden päivän matkoja.

Perinteiset suosikit Ranska ja Saksa vetivät vähemmän väkeä kuin edellisenä vuonna, mutta Puola, Tšekki ja Britannia aiempaa enemmän. Britannian-matkailun raportoitiin lisääntyneen etenkin brexit-äänestyksen jälkeen.

HS kysyi matkanjärjestäjiltä, miltä matkailun trendit nyt näyttävät.

Jorge Silva / Reuters

Dubai ja Vietnam kiinnostavat

Matkat Arabiemiirikuntien Dubaihin kasvoivat peräti 430 prosenttia vuodesta 2015 vuoteen 2016. Pilvenpiirtäjäkaupunki onkin yksi talven suosikkikohteista, matkanjärjestäjät kertovat.

Dubaihin lentää Suomessa kuudessa tunnissa.

”Dubai on kovassa nousussa”, sanoo Aurinkomatkojen viestintäasiantuntija Annina Metsola.

Arabiemiraateista lähdetään yhä useammin myös risteilemään Persianlahdelle. Risteilyt ovat ylipäätään aiempaa suositumpia, ja esimerkiksi Tjäreborg myy neljän eri varustamon risteilyjä Karibialle.

Matkat Aasiaan lisääntyvät nopeasti, ja Thaimaan rinnalle on tullut on tullut uusia pakettimatkakohteita. Yksi niistä on Vietnam, jonka entiseen eteläiseen pääkaupunkiin Ho Chi Minh Cityyn (Saigon) Finnair lentää talvella.

Matkat Thaimaahan vähenivät viime vuonna 8 prosenttia. Kun Aasian-matkat kuitenkin lisääntyivät, matkoja tehdään aiempaa useampiin kohteisiin. Talvimatkoja on tarjolla muun muassa Malediiveille, Mauritiukselle ja Balille.

Ralf Örn

Jotain erityistä klassikkokohteessa

Talven suosikkeja ovat edelleen myös suomalaisten vanhat lempikohteet: Espanja ja Kanariansaaret sekä Thaimaa. Espanjaan ja Kanarialle matkataan paljon myös parin viikon päässä olevilla syyslomilla, eikä tarjolla ole enää kuin hajapaikkoja.

Kanarian suosio laski viidenneksen viime vuonna Tilastokeskuksen mukaan, ja Espanjankin yli 8 prosenttia verrattuna vuoteen 2014.

Talvikohteena Kanaria pitää silti edelleen pintansa, koska lento on Suomesta suhteellisen lyhyt, kuusi tuntia, kun Thaimaan-lento kestää vähintään yhdeksän tuntia.

Paikallisuus on yksi matkailutrendi, sanoo Aurinkomatkojen viestintäasiantuntija Annina Metsola.

”Kanariansaarilla on vanhoja maataloja, joita on muutettu hotelleiksi. Ne tarjoavat historiallisuutta ja paikallisuutta.”

Myös aktiivi- ja teemamatkojen suosio kasvaa. Muuhun lomailuun yhdistetään uusien taitojen oppimista tai vanhojen syventämistä.

”Näille matkoille voi lähteä myös yksin, koska siellä tapaa muita samanhenkisiä”, perustelee Tjäreborgin tiedotuspäällikkö Arja Pucilowski.

Kaan Soyturk / Reuters

Turkin matkailu romahti

Turkki on ollut suomalaisten suosikkikohde läpi vuosikymmenten. Mutta tänä vuonna matkat Turkkiin suorastaan romahtivat, Tilastokeskuksen luvuista selviää. Turkin-matkojen määrä vajosi kesäkaudella alle puoleen edellisestä kesästä eli lähes 110 000:sta alle 50 000:een. Myös tilauslentojen määrä väheni selvästi.

Syksyn matkat Turkkiin on levottomuuksista huolimatta myyty loppuun, kertoo Tjäreborgin Pucilowski. Kauppa on käynyt myös kevään matkoilla.

”Kaupunkilomat Istanbulissa kiinnostavat vähemmän kuin puolitoista vuotta sitten”, hän huomauttaa.

Syynä notkahdukseen ovat naapurimaa Syyrian sota, terrori-iskut sekä kiristynyt poliittinen tilanne. Kesällä maassa tehtiin vallankaappaus, ja Turkkiin julistettiin heinäkuun lopussa kolmen kuukauden poikkeustila.

Ulkoministeriö huomauttaa, ettei se kuitenkaan tarkoita ulkonaliikkumiskieltoa. Matkustustiedotteessa Turkin turvallisuustilannetta luonnehditaan ”ennalta-arvaamattomaksi”.