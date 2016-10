Yhä useampi ryhtyy äidiksi yksin – Linda Lindholm, 27: ”En halunnut odottaa suhdetta, johon pitäisi vauvakuumeen takia heti hankkia lapsi”

Onko oikein hankkia lapsia yksin? Kärsiikö lapsi siitä, ettei hänellä ole toista vanhempaa? Tällaisia kysymyksiä espoolainen Linda Lindholm, 27, mietti pitkään ennen kuin hän aloitti hedelmöityshoidot yksityisellä lapsettomuusklinikalla.

”Lapsi tarvitsee välttämättä yhden välittävän aikuisen, ja perheitä on monenlaisia. On parempi, että lapsi syntyy suunniteltuun tilanteeseen kuin sellaiseen, jossa tulee pian erokriisi tai on jopa perheväkivaltaa. Pystyn huolehtimaan lapsesta ja rakastamaan häntä yksinkin niin paljon kuin lapsi tarvitsee”, hän sanoo.

Lindholm on tiennyt aina haluavansa lapsia silloin, kun on vielä nuori. Sopivaa kumppania ei vaan ollut näköpiirissä vielä silloinkaan, kun sairaanhoitajaopinnot alkoivat olla lopuillaan. Hän pohti tilannetta ja säästi hoitoihin rahaa.

”Minulla oli kova vauvakuume. En halunnut, että aloittaisin seurustelusuhteen ja siihen pitäisi sitten heti hankkia lapsi. Perheen perustaminen ilman toista vanhempaa alkoi tuntua ihan hyvältä ajatukselta.”

Sitä hän ei vielä tiennyt, että saisikin yhden sijasta kerralla kaksi lasta.

Lindholm kuuluu kasvavaan naisten joukkoon, joka hankkii lapsen ilman kumppania hedelmöityshoidoilla. Suomessa lapsen saa hoitojen avulla vuosittain noin 150–160 sinkkuäitiä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoista. Heidän määränsä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

Sitä, kuinka monet naiset yrittävät lasta yksin hoidoilla, tilastot eivät kerro. Yksityiset lapsettomuusklinikat Dextra ja Fertinova arvioivat, että heidän asiakkaistaan viides- tai kuudesosa on ”itsellisiä” naisia. Asiantuntijoiden mukaan ilman puolisoa lasta yrittävien määrä on kasvamaan päin.

”On selvä ilmiö, ettei lasta haluta hankkia enää vain baari- tai muumimukimenetelmällä, tuttavien järjestelyillä tai käymällä lomareissulla etelässä sopivaan aikaan. Kasvu johtuu siitä, että osa naisista haluaa entistä määrätietoisemmin hankkia lapsen yksin turvallisesti”, THL:n tutkimusprofessori Mika Gissler arvioi.

Kaikkiaan lapsen synnytti viime vuonna 4 661 naista, jotka eivät olleet lapsen syntymähetkellä parisuhteessa. Se on noin kahdeksan prosenttia kaikista synnyttäneistä äideistä.

Mika Ranta / HS

Kun Linda Lindholm aloitti lapsettomuushoidot noin vuosi sitten, keinohedelmöitys eli inseminaatio tanskalaisilla lahjasiittiöillä tärppäsi kolmannella kerralla. Tällä kertaa Lindholmilla tosin sattui irtoamaan kaksi munasolua.

”Varhaisultrassa huomattiin, että täällähän on näitä toinenkin. Vaikka monet niin luulevat, kaksosraskaus ei liittynyt mitenkään hedelmöityshoitoon.”

Kaksosten odottaminen tuntui aluksi ”pieneltä sokilta”. Yksinhuoltajana Lindholm olisi toivonut saavansa yhden lapsen kerrallaan.

”Toisaalta olin haaveillut kaksosista koko ikäni. Minulle oli myös tärkeää, että saisin lapset, jotka ovat keskenään täyssisaruksia.”

Hän oli suunnitellut hankkivansa vielä toisen lapsen myöhemmin saman luovuttajan sukusoluilla. Nyt tälle hoidolle ei ole enää tarvetta.

Valtaosa hedelmöityshoitoihin yksin tulevista naisista on 35–40-vuotiaita, kertoo Fertinova-klinikoiden johtava lääkäri Liisa Häkkinen. He ovat yleensä keskimääräistä koulutetumpia ja heillä on varaa maksaa hoidoista, joita Kela ei tue.

Juttu jatkuu grafiikan alla.

Inseminaatio eli keinohedelmöityshoito maksaa kokonaisuudessaan parituhatta euroa ja koeputkihedelmöityshoito noin viisituhatta euroa. Jos hoitoja joudutaan uusimaan useasti, summat voivat nousta jopa kymmeniin tuhansiin.

Paitsi tietoisuus itsellisten naisten lapsettomuushoitojen mahdollisuudesta, myös hyväksyntä niitä kohtaan on kasvanut viimeisen 15 vuoden aikana, arvioi vastaava lääkäri Niklas Simberg Dextrasta. Hänen mukaansa nykyään hoitoon hakeutuu ilman kumppania myös kolmekymppisiä naisia.

”Vielä kymmenen vuotta sitten nainen saattoi painaa paniikkinappia, kun täytti 40. Nyt näkee enemmän niitä, jotka heräävät asiaan 35-vuotiaana. Se on paljon kiitollisempaa ajatellen hoidon lopputulosta, kun ei olla hedelmällisyyden äärirajoilla.”

Simbergin mukaan naiset eivät mene lapsettomuushoitoon kevein perustein, vaan ovat miettineet asiaa monta vuotta.

”Useimmilla on ollut alkuperäisenä ajatuksena perustaa perhe perinteisellä tavalla. Sitten jos kumppania ei ole löytynyt, on alettu miettiä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Pienempi osa on niitä, jotka ajattelevat, ettei miestä tarvita”, Simberg sanoo.

Myös Häkkisen mukaan useimmille naisille hoidot ovat ikään kuin suunnitelma B.

”Monilla on takanaan pettymyksiä ja päättyneitä parisuhteita, joissa puoliso ei ole halunnutkaan syystä tai toisesta lasta. Sitten ei olekaan enää aikaa odotella uutta prinssiä. Miehille voi olla vaikeampi ymmärtää sitä, että naisen hedelmällinen ikä on rajallinen.”

Mika Ranta / HS

Luojan lahja, taisteluvoitto.

Niin helsinkiläinen Anna, 41, kuvaa kauan kaivatun Helmin syntymää. Anna oli yrittänyt saada lasta yhdessä aviopuolisonsa kanssa kuuden vuoden ajan. Hedelmöityshoidot onnistuivat kuitenkin vasta, kun pari oli eronnut ja Anna päätti mennä hoitoihin vielä kerran yksin.

”Monet sanovat, että hoidot yhdistävät, mutta meitä ne erottivat. Olin niin hajalla ja vihainen kropalleni, että se vaikutti naiseuteeni ja parisuhteeseen”, Anna kertoo.

Lapsettomuushoitojen aloittaminen yksin ei ollut Annalle hankala päätös, sillä hän oli pohtinut vanhemmuutta niin pitkään. Uuden parisuhteen löytäminen, sen rakentaminen ja hoitojen aloitus uuden kumppanin kanssa tuntuivat hankalammalta.

”Halusin kantaa toiveen lapsen saamisesta ja siihen liittyvän taakan itse.”

Yksin hoitoihin mennessä Anna yllättyi hoitojen kalleudesta. Heillä oli kulunut jo puolison kanssa hoitoihin jopa 20 000 euroa, mutta niitä tuki Kela. Lisäksi yksin lasta hankkivat lähetetään ensin psykologille – se perustuu lakiin.

”En kokenut käyntejä huonona. On kuitenkin hassua, että jos hankkii lapsen puolison kanssa tai etsimällä kumppanin baarista, kukaan ei kysy, että oletko valmis vanhemmaksi.”

Psykologilla käytiin läpi muun muassa omaa turvaverkostoa ja sitä, kuka hoitaa lasta, jos itselle sattuukin jotain.

”Kävin läpi kauhuskenaariot siitä, että onko tämä aivan hullua ja sen arvoista, että entä jos sukulaiset ja ystävät hylkäävät minut. Mutta sitten kaikki, joille kerroin hoidoista, olivat tukemassa ja tsemppaamassa. Kukaan ei tuominnut tai pitänyt minua kummallisena.”

Vuonna 2007 voimaan tullut hedelmöityshoitolaki sallii lapsettomuushoidot yksin hoitoa hakeville naisille. He eivät ole kuitenkaan käytännössä saaneet hoitoa julkisesta terveydenhuollosta – kuten eivät myöskään naisparit.

Yliopistosairaalat ovat perustelleet asiaa resursseilla ja kustannuksilla. Kyse on siitä, että sairaalat käyttävät hoidoissa pääasiassa puolisoiden omia, eikä siis luovutettuja sukusoluja.

Yksin hedelmöityshoitoihin hakeutuvat naiset eivät myöskään saa hoidoista korvauksia Kelalta, kuten pariskunnat.

”Kela ei korvaa hoitoja, koska lähtökohtaisesti on ajateltu, ettei niillä hoideta lapsettomuutta. Yllättävän usealla yksin hoitoon hakeutuvalla naisella saattaa silti olla taustallaan myös jokin lääketieteellinen lapsettomuuden syy”, lapsettomuusklinikka Dextran Simberg sanoo.

Yksin lasta hankkivien naisten hoitoprosessi eroaa omia sukusoluja käyttävien hoidosta vielä siinä, että heidän on käytävä ensin psykologin neuvonnassa.

”Siinä käydään läpi, mitä hoito tarkoittaa hoitoon tulevan naisen ja syntyvän lapsen kannalta. Lääkärin pitää arvioida, voidaanko lapselle turvata tasapainoinen kasvu ja kehitys. Yksinhuoltajalla on totta kai suurempi vastuu kahden vanhemman perheisiin verrattuna. Elämäntilannetta ja sosiaalista verkostoa kartoitetaan, että ymmärretään, missä mennään.”

Jos hankkii lapsen yksin, hedelmöityshoitojen etuna on se, että luovutettujen sukusolujen tiedetään olevan terveitä, eikä tartuntataudeista ole vaaraa, THL:n Gissler sanoo.

Myös kysymys isyydestä on selkeä. Lapsella on täysi-ikäiseksi tultuaan oikeus saada tietää luovuttajan henkilöllisyys. Isällä ei ole kuitenkaan oikeutta tai velvollisuutta tavata lastaan.

Mika Ranta / HS

27-vuotias Lindholm on saanut osakseen ihmettelyä siitä, että halusi hoitoihin niin nuorena. Häntä jännitti, tuleeko ratkaisusta muuten negatiivista palautetta. Sellaista, että lapsia pitää tehdä vain luonnollisesti ja että lapsi tarvitsee äidin ja isän.

Hän kertoi ratkaisustaan perheelleen ja osalle ystävistään vasta sitten, kun oli jo raskaana.

”Olin puhunut niin monta vuotta vauvoista, että raskaus ei ollut yllätys. Mutta tämä tapa ehkä vähän”, hän myöntää.

Lindholm oli pohtinut muitakin vaihtoehtoja. Järjestelystä jonkun tutun miehen kanssa olisi kuitenkin voinut koitua ongelmia. Salaa raskaaksi hankkiutuminen yhden illan tuttavuuden kanssa ei myöskään tuntunut eettisesti oikealta.

”Onhan siinä riskit tauteihinkin. Mutta ennen kaikkea ihmisellä on oikeus tietää, jos hänestä on tulossa isä.”

Kaksosten odottaminen päättyi Lindholmilla raskausmyrkytykseen ja ennenaikaiseen synnytykseen. Hän muutti sairaalasta päästyä väliaikaisesti vanhempiensa luokse, sillä keskosten hoito on ollut aluksi vaativaa.

Vauvojen ruokailu oli öisinkin yhdistelmä imettämistä, pullosta syöttämistä ja maidon antamista nenämahaletkun kautta. Maitoon piti sekoittaa vielä proteiinijauhot. Hänen äitinsä on auttanut tässä.

”Lapset ovat kuitenkin terveitä ja keskosuuskin on ohimenevää”, hän hymyilee.

Lindholmin lähitulevaisuuden suunnitelmana on muuttaa lasten kanssa omaan asuntoon. Tehdä tavallisia asioita, mennä vaunulenkille ja vauvauintiin, tavata samassa elämäntilanteessa olevia ystäviä. Hän haluaisi hoitaa kaksosia kotona ainakin pari vuotta – jos taloustilanne yksinhuoltajana sallii.

”Ei sitä tiedä, jos vielä joskus myöhemmin löytyy mieskin, johon rakastun. Voihan hänelläkin olla jo oma lapsi.”

Mika Ranta / HS

Annasta lapsen hankkiminen yksin on tuntunut hyvältä ratkaisulta, jota hän ei ole katunut hetkeäkään. Hän ei pidä itseään sen erikoisempana kuin muitakaan eronneita yksinhuoltajia. Ero ja lapsen syntymä ovat vaan tapahtuneet toisessa järjestyksessä kuin useimmilla.

”Yhtä lailla nekin ovat yksin, joilla isää ei ole näkynyt ristiäisten jälkeen. Tietysti on raskaita päiviä, mutta on niitä muillakin, vaikka olisi kaksi tai neljä vanhempaa. Minä en vaan voi syytellä ketään toista ja joudun kantamaan vastuun kaikista ratkaisuista yksin.”

Anna aikoo kertoa tyttärelleen tämän alkuperästä rehellisesti. Vielä hän ei ole huomannut lapsessa muita kuin hänestä itsestään muistuttavia piirteitä.

”Sitten kun Helmi menee kouluun ja hänet havaitaan musikaaliseksi ja matemaattisesti lahjakkaaksi, voin kertoa, että nämä eivät ole sitten niitä meidän sukumme lahjoja”, hän nauraa.

Anna esiintyy jutussa vain etunimellään työnsä vuoksi.