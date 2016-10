Hornet kävi valaisemassa lampullaan venäläishävittäjän ja otti siitä lähikuvan –”Aika haastava tehtävä, hienosti osoitettu ammattitaitoa”

Ammattimaista toimintaa, sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun pääopettaja Saku Joukas ilmavoimien toimista eilisissä epäiltyjen ilmatilaloukkausten tunnistustehtävissä.

”Siinä on ylittynyt tunnistuslennon kynnys. Me olemme osoittaneet korkeaa valmiutta ja on toimittu ammatillisesti. Varsinkin yökuvasta voin todeta omakohtaisesti että varsinkin yöllä tuollaiseen tunnistustehtävään hakeutuminen on aika haastava tehtävä”, ilmasotaopin pääopettaja Joukas sanoo.

Puolustusvoimat julkaisi kaksi kuvaa eilisistä tapauksista, joissa molemmissa on Suhoi Su-27 -hävittäjä. Koneiden siivissä näkyy myös ohjuksia. Toinen on päiväkuva, mutta toinen yökuva, jossa jokin valaisee venäläistä hävittäjää. Joukas tietää mikä.

Puolustusvoimat.

”Siinä käytetään käsikameraa, millä kuvat otetaan. Se on osoitus korkeasta ammattitaidosta, Ilmavoimat on ollut hyvin tilanteen tasalla siinä. Hornetissa on tunnistuslamppu. Kun sen kytkee päälle, se valaisee aika hyvin sen lähiseudun. Aika haastava tehtävä, mutta hienosti osoitettu ammattitaitoa”, hän kehuu.

Hän tietää myös, mitkä ohjukset Suhoissa oli varustuksena. Uloimpana on R-73-infrapunahakuinen ilmataisteluohjus ja lähempänä runkoa R-27-ilmataisteluohjus, joka on puoliaktiivinen, tutkahakuinen ohjus. Sitä käytetään näköetäisyyden ulkopuolella oleviin kohteisiin ja sen laukaisuetäisyys on 50–100 kilometriä.

”Tuo on hyvin tyypillinen ilmaherruushävittäjän asekuorma”, Joukas sanoo.

Kuvissa huomio kiinnittyy myös siihen, että ainakaan niitä ei ole otettu kilometrin päästä.

”Kuvasta ei pysty päättelemään, miten kaukana koneet ovat olleet toisistaan. Tyypillisesti tunnistustilanteessa käydään ihan siivellä. Siinä ollaan ihan metriluokan etäisyydellä, sanotaan joidenkin kymmenien metrien etäisyydellä”, Joukas kertoo.

”Jos kyse on loukkauksesta, silloin on tarkoitus myös näyttäytyä. Silloin käydään osoittamassa, että ollaan havaittu ja tunnistettu kone. Siinä tehdään tietenkin yleensä vielä proseduurin mukaiset toimenpiteet, joilla kohteliaasti kehotetaan kohdetta kääntymään kansainväliseen ilmatilaan.”

Asekuorman laadusta kertoi ensimmäisenä STT.

Lue myös: HS-analyysi: Miten Hornetit saivat venäläishävittäjät kiinni niin nopeasti? ”On ihan selvää, ettei tätä yhdellä tai kahdella koneella hoidettu”