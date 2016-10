Katso perjantain HS-uutiset ja sää

Kerromme, miten hirmumyrsky Matthew kurittaa Floridaa. Kulkiessaan Haitin läpi myrsky vaati lähes kuudensadan ihmisen hengen. Kyseessä on voimakkain myrsky Karibialla kymmeneen vuoteen ja yli kaksi miljoonaa amerikkalaista on määrätty evakuoitavaksi.

Nobelin rauhanpalkinto on myönnetty Kolumbian presidentti Juan Manuel Santosille. Presidentti on yrittänyt aikaansaada rauhaa Farc-sissien kanssa ja lopettaa vuosikymmeniä jatkuneen sisällis-sodan. Norjan Nobel-komitean mukaan palkinto on tunnustus kaikille kolumbialaisille.

Suomalaiset matkustavat jälleen innokkaammin kuin vuosiin. Viime kesänä reissattiin enemmän kuin edellisenä kesänä ja talvimatkoja on varattu vilkkaammin kuin vuosi sitten. Ensi talvena kiinnostavat erityisesti Vietnam ja Dubai. Sen sijaan Turkin suosio on romahtanut.

Asiaa myös siitä, mikä sai sadat äidit jonottamaan jopa tuntien ajan Helsingin Suvilahdessa.

Lisäksi viikonlopun säätiedot.