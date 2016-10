Puomi pitää pakettiautot loitolla, riistakamera tallentaa tekijät – näin suojaat mökkisi varkailta

FaktaMökki talviteloille Älä jätä mökille arvoesineitä, elektroniikkaa, aseita tai alkoholia. Myös perämoottori kannattaa kuljettaa pois mökiltä. Jätä verhot auki. Näin murtovaras näkee, että mökissä ei ole varastettavaa. Mökissä pitää olla nykyaikaiset lukot. Pihalla on hyvä olla liiketunnistimilla varustetut valaisimet. Kiinteistön valvontaan sopivan riistakameran saa 300 eurolla. Kamera tarvitsee sim-kortin, jonka avulla sen ottamat kuvat lähtevät omistajan sähköpostiin. Kameran voi sijoittaa talon seinään turvakotelossa. Muista hankkia kameravalvonnasta kertovat kyltit. Kamera ei saa kuvata naapurin puolelle. Mökkitien puomittaminen estää mökkivarasta ajamasta autolla mökin pihaan. Puomin saa parilla sadalla eurolla.

Turku. Mökkimurtojen määrä jatkaa laskuaan jo toista vuotta. Vielä vuonna 2014 mökkimurtoja ilmoitettiin poliisille yli 1 800. Tänä vuonna mökkimurtoja on ilmoitettu reilut 800, eli koko vuoden murtomäärä on todennäköisesti 1 400:n paikkeilla.

Murtojen määrä on laskenut joissain maakunnissa jopa puoleen. Varsinais-Suomen alueella on ilmoitettu tänä vuonna 66 mökkimurtoa, kun viime vuonna vastaavaan aikaan poliisi sai 136 ilmoitusta. Vastaava ilmoitettujen murtojen lasku on myös Pirkanmaalla.

”Ilmoitettujen murtojen määrän väheneminen on ollut poikkeuksellisen suurta. Suurin siihen vaikuttavat tekijä on todennäköisesti vapaa-ajan asukkaiden omat suojaamistoimet”, rikosylikomisario Heikki Särkiniemi Lounais-Suomen poliisilaitokselta sanoo.

Hänen kollegansa, rikosylikomisario Teijo Ristola kertoo, että riistakameroiden yleistyminen vaikeuttaa murtomiesten työtä.

”Kun olemme jututtaneet murtojen tekijöitä, he ovat kertoneet välttävänsä sellaisia mökkejä, joilla on riistakamera. Myös se, että mökki on tyhjennetty arvotavaroista, on hyvä keino suojautua murrolta”, Ristola sanoo.

Riistakameroita myyvästä Turunmaan Ase ja Kone -liikkeestä kerrotaan, että riistakameroiden myynti kasvoi räjähdysmäisesti viime vuoden aikana.

”Valtaosa kameroista myydään omaisuuden tai kiinteistöjen kuten mökin suojaksi. Kameran lisäksi mökille kannattaa myös hankkia kameravalvonnasta varoittava kyltti”, myyjä Charlotta Brofelt neuvoo.

Vesa-Matti Väärä

Riistakameran hankinnassa kannattaa olla tarkkana.

”Muutamat asiakkaat ostivat tavallisella infrapunasalamalla varustetun kameran valvontakäyttöön. Ihminen näkee sen salaman välähdyksen, joten parin viikon kuluttua he joutuivat ostamaan uuden kameran. Varas kun oli huomannut kameran ja varastanut sen”, Brofelt kertoo.

Valvontakäyttöön kannattaa ostaa mustalla infrapunasalamalla varustettu kamera. Mustan suodinlevyn ansiosta välähdys on ihmissilmälle näkymätön.

Poliisin mukaan ennaltaehkäisyn lisäksi riistakamerat ovat olleet hyödyksi useiden murtojen ratkaisemisessa.

Vesa-Matti Väärä

”Niistä on saatu käyttökelpoisia kuvia ajoneuvoista, sillä kuvasta näkyy parhaimmillaan rekisterinumero. Sen lisäksi tekijöistäkin on saatu tunnistettavia kuvia”, Särkiniemi kertoo.

Toinen mökkimurtojen määrän laskuun vaikuttava tekijä liittyy murtovarkaisiin. Poliisi on saanut parin viime vuoden aikana useita mökkimurtoja tehtailleita murtovarkaita kiinni. Esimerkiksi viime vuonna poliisi selvitti mökkimurtojen sarjan Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa.

”Mökkimurtojen taustalla on usein taparikollisia, ja kun he ovat vankilassa, murtojen määrä tietenkin vähenee”, Teijo Ristola selvittää.

Varsinais-Suomessa sijaitseva Salo on jo neljättä vuotta kärjessä mökkimurtotilastossa. Poliisin mukaan Salon kärkipaikan syinä ovat kunnan suuri koko sekä sijainti. Salo on alle sadan kilometrin päässä Helsingistä, mutta toisaalta se on kaukana Turun pääpoliisiasemalta. Näin ollen Salossa on vähemmän poliisipartioita kuin Turussa.

Taulukko näyttää, millä paikkakunnilla tehtaillaan eniten mökkimurtoja. Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.

Salolainen mökkitalonmies kertoo, että yhä useammat Salossa mökkeilevät ovat hankkineet riistakameran. Moni on suojautunut murtoja vastaan asentamalla mökkitien poikki puomin. Puomi on murron ennalta ehkäisyssä kameraa tehokkaampi.

”Murto jää usein tekemättä, jos pakettiautoa ei saa ajettua pihaan”, Mikko Hietanen Mökkipalvelu Salotaivaasta sanoo.

Mitä varkaat sitten saavat mökeiltä mukaansa? Heidän tähtäimessään ovat esimerkiksi elektroniikka, arvoesineet ja vaikkapa alkoholi. Teijo Ristola kertoo, että varkaiden mukaan lähtee usein myös halpaa tavaraa.

”Me selvitimme muutama vuosi sitten laajan murtosarjan, jonka aikana varkaat murtautuivat useisiin omakotitaloihin ja mökkeihin. Mökeiltä varastettujen tavaroiden arvo oli niin vähäinen, että varkaat myivät niitä kirpputoreilla”, Ristola sanoo.