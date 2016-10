Ministeri Rehn: Rajusti kritisoitu raskaan teollisuuden päästökauppatuki voi muuttua

Kuka? Olli Rehn, 54 Syntynyt vuonna 1962 Mikkelissä. Elinkeinoministerinä toukokuusta 2015. Kansanedustaja vuosina 1991–1995 sekä vuodesta 2015 eteenpäin, europarlamentaarikko vuosina 1995–1996 ja 2014–2015. EU-komissaari vuosina 2004–2014. Olli Rehn on hakenut Suomen Pankin johtajaksi. Eduskunnan pankkivaltuusto päättää keskuspankin uudet johtajat ensi viikon perjantaina.

Elinkeinoministeri Olli Rehnin (kesk) mukaan osa raskaan teollisuuden päästökauppakulujen korvaamiseen varatuista rahoista saatetaan käyttää toisin.

Asiasta on neuvoteltu hallituspuolueiden kesken.

”Näitä varoja voitaisiin käyttää myös energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian kehittämiseen tarkoitettuun innovaatiotukeen”, Rehn sanoo.

Tämä olisi melkoinen suunnanmuutos. Hallitus on jo antanut eduskunnalle esityksen laista, joka koskee ”päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensaatiota”.

Lain myötä raskas teollisuus saisi ensi vuonna enintään 43 miljoonan euron tuen korvaamaan kustannuksia, joita sille aiheutuu päästökaupasta. Vuosina 2017–2021 tukea olisi jaossa jopa 232 miljoonaan euroa.

Rehnin mukaan hallituksessa ja eduskunnassa on keskusteltu siitä, että osa teollisuuden tukeen tarkoitetusta rahasta kohdennettaisiin innovaatiotukiin.

”Jos päästöoikeuksien hinta pysyy alhaalla, niin päästökaupan vaikutus näiden yritysten toimintaan ei ole kovin merkittävä – silloin voisi ajatella, että näitä varoja voitaisiin käyttää selkeämmin teollisuuden uudistamiseen”, Rehn sanoo.

Sinänsä päästökaupan kustannusten korvaaminen on Rehnin mukaan perusteltua. Sillä torjutaan hiilivuotoriskiä. Hiilivuoto tarkoittaa sitä, että yritys siirtää tuotantoa halvempien päästökustannusten maihin EU:n päästökaupan takia.

”Hiilivuoto johtaa työpaikkavuotoon”, Rehn sanoo.

Hän muistuttaa, että Kiinan markkinaosuus esimerkiksi ruostumattomassa teräksessä on noussut nopeasti.

”Euroopassa energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukyky heikkenee, koska se joutuu kantamaan muuta maailmaa rankempia kustannuksia. Se johtaa siihen, että tuotantoa siirtyy niihin maihin, joissa teollisuus tuottaa paljon Eurooppaa enemmän kasvihuonepäästöjä. Tästä ei hyödy maailman ilmasto eikä suomalainen duunari”, Rehn sanoo.

Juhani Niiranen / HS

Hallituksen esityksen mukaan raskaalle teollisuudelle maksettavan tuen suuruus riippuisi päästöoikeuden hinnasta, tuen saajan sähkönkulutuksesta ja tuotannon määrästä. Päästöoikeuksien hinnat ovat nyt hyvin alhaalla, joten tuen määrä jää senkin puolesta selvästi alle 43 miljoonan.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Vatt kritisoi kovasanaisesti hallituksen esitystä päästökaupan kustannusten korvaamisesta. Sen lausunnon mukaan hiilivuotoriski on uskomus, ei tosiasia.

”Taloustieteellinen tutkimustieto ei siis tue ajatusta, että hiilivuodon riski olisi tosiasiallinen uhka suomalaiselle teollisuudelle”, Vattin lausunnossa todetaan.

Rehn on toista mieltä.

”Ekonomistien keskuudessa on erilaisia näkemyksiä. Esimerkiksi Maailmanpankki on todennut, että hiilivuotoriski on todellinen, ja siihen löytyy perusteet talousteoriasta”, Rehn sanoo.

Vatt on kritisoinut laajemminkin yritystukia. Iso osa niistä – kuten energiaveron palautus – on Vattin mukaan valtiolle pelkkä menoerä, eikä tuo rahoille vastinetta yritysten parempana kilpailukykynä.

”Pidän Vattin kritiikkiä liioiteltuna”, Rehn sanoo. ”Kaikki muutkin maat tukevat omia yrityksiään.”

Hallitus pohtii yritysverotuksen uudistamista ensi keväänä puolivälinriihessään. Samalla se Rehnin mukaan perkaa kaikki yritysten verotuet perusteellisesti.

”Arvioidaan millä yritystuilla on positiivista merkitystä talouden kehityksen ja yritysten uudistumisen kannalta.”

Rehnin mukaan mielekkäimpiä ovat innovaatio- ja tutkimusrahoituksen tuet.

”Uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen liittyvät tuet ovat tarpeen senkin vuoksi, että voimme saavuttaa kansainvälisten sopimusten ja EU:n ilmasto- ja energialinjausten vaatimukset”, Rehn sanoo.

”Emme tule koskaan saavuttamaan näitä päästö- ja uusiutuvan energian tavoitteita ilman, että harjoitetaan taloudellista ohjausta.”

Juhani Niiranen / HS

Viisi kysymystä Olli Rehnille

1. Mistä asiasta voisit puhua koko yön?

Pyrin nukkumaan yöllä hyvin. Mutta jos pitäisi puhua jostain, niin poliittisesti korrekti vastaus on: kestävästä energiapolitiikasta. Rehellinen vastaus lienee silti jalkapallo.

2. Kuka on ammatillinen esikuvasi?

Annan kaksarin. Presidentti K. J. Ståhlberg. Hän puolusti oikeusvaltiota. Ja Rudolf Holsti, joka vastusti natsismia pienessä tuiterissakin.

3. Miten kotitaustasi on vaikuttanut poliittiseen ajatteluusi?

Isäni oli pienyrittäjä ja liberaali. Äitini englannin opettaja. Sieltä tulee se, että pyrin korostamaan vapauden ja vastuun yhdistelmää sekä oikeudenmukaisuutta.

4. Mikä on maailmassa suurin ongelma, jonka haluaisit ratkaista?

Köyhyys. Sen poistamiseen auttaa se, että pidämme maailmantalouden avoimena sekä harjoitamme vapaakauppa reilun pelin hengessä.

5. Millainen viikonloppu on edessä?

Edessä on futisvapaa romanttinen viikonloppu vaimon kanssa kesämökillä. Tiedossa on saunan lämmitystä ja veneen kääntö. Ai niin, ja sunnuntaina tulee Suomi–Kroatia-peli.