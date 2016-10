Tampereen ratikasta tulee koko Suomen hanke – vertaile Helsingin ja Tampereen vaunuja

Tampere

Tampereella on takanaan kiivain ratikkaviikko aikoihin. Hanke nytkähti monta pysäkinväliä kerralla, kun kaupunginhallitus asettui murskaluvuin (7–2–1) sen taakse. Kilpailutuksen voitti Transtech.

Nyt tarvitaan enää kaupunginvaltuuston viimeinen nuijankopautus maanantaina 24. lokakuuta, mikä vaikuttaa todennäköiseltä.

Samalla hankkeesta tuli omalla tavallaan koko Suomen hanke, sillä ensinnäkin vaunut tilataan Kainuusta, Otanmäestä Transtechin tehtaalta. Toiseksi tilaus on Transtechille tärkeä siksi, että vaunutehdas aikoo tehdä Tampereelle tulevasta mallista vientituotteen koko Eurooppaan.

”Se on meille huomattavan iso tilaus. Valoa Kainuuseen”, sanoo varatoimitusjohtaja Matti Haapakangas Transtechiltä.

Helsinkiin tehdyt mallit eivät olleet vielä varsinaisesti vientituotteita, koska siellä käytössä on hevoskärryajoista muistuttava, huomattavasti kapeampi raideväli. Ahtaat kadut tekevät myös vaunuista pienempiä.

Tampere haluaa nykyaikaiset, normaalia eurooppalaista raideleveyttä (1 435 milliä) käyttävät isot vaunut, joten tehtaalla olisi sen vuoksi pian valmis referenssi vientimarkkinoita varten. Katseet kääntyvät tässä vaiheessa Osloon, jossa aletaan noin vuoden päästä uusia ratikoita isolla kädellä, lähes 90 vaunun verran.

”Odottelemme parhaillaan tarjouspyyntöä Oslosta. Se olisi päämitoiltaan hyvin samanlainen kuin Tampereen keissi”, sanoo Haapakangas.

Tästä grafiikasta voit vertailla Tampereen ja Helsingin ratikoiden eroja, juttu jatkuu grafiikan jälkeen.

Aamulehden kyselyssä valtuutetut olivat myönteisiä ratikalle, mutta eivät ylivoimaisissa määrin, lisäksi moni ei ole sanonut vielä kantaansa. Ryhmäkuria puolueilla ei ole, joten jokainen voi äänestää mielensä mukaan.

Ratikan vastustus on perustunut ennen kaikkea sen kalleuteen. Hintalappu koko hankkeelle on nyt 380 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 75 miljoonaa. Vaunujen hinta olisi tästä kokonaisuudesta vajaat sata miljoonaa euroa. Moni pelkää, että hinta nousee entisestään, jos tai kun rakentaminen törmää odottamattomiin tai odotettuihin ongelmiin.

Tamperelaisia on harmittanut se, että kun aiemmin on päässyt vaikkapa keskustaan koko matkan bussilla, jatkossa moni voi joutua vaihtamaan bussista matkan varrella ratikkaan. On myös arveltu, että tulevaisuuden sähköbussit hoitaisivat koko homman paljon halvemmalla. Samoin on löydetty tärkeämpääkin käyttöä näille sadoille miljoonille euroille.

Voi veikata, että jos tilaus olisikin mennyt esimerkiksi mukanaolleelle espanjalaisvalmistajalle, sitä olisi helpompi vastustaa. Nyt täkynä tamperelaisille on myös Transtechin mahdolliset alihankintatyöt Tampereella.

Ennen kaikkea päätös loisi töitä kaupunkiin, jossa työttömyysprosentti on parikymmentä. Kaupunki on laskenut, että sen rakentaminen toisi ainakin 2 400 henkilötyövuotta.

Vertailukohtana voi pitää Rantaväylän tunnelia, joka pian avautuu liikenteelle. Se tehtiin 95-prosenttisesti suomalaisin ja 60-prosenttisesti pirkanmaalaisin voimin. Työpaikkojen määrällä voi olla merkitystä niihin valtuutettuihin, jotka vielä pohtivat kantaansa. Muille tienkäyttäjille ratikan rakentaminen tosin tarkoittaa myös monen vuoden yhtämittaista tietyömaata.

Liikenneasiat tuntuvat olevan tamperelaisille muutenkin tärkeitä. Kun Rantaväylän tunnelissa viikko sitten sunnuntaina oli avointen ovien päivät, siellä kävi noin 50 000 ihmistä katsomassa tyhjää tunnelia. Se on lähes joka neljäs kaupungin asukkaista.