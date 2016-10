Laskettelukausi alkaa jo – Lappi uskoo ennätyskauteen

Fakta Uusia suoria reittejä Alkavana talvena Lappiin lentävät ainakin nämä yhtiöt. Norwegian lentää Rovaniemeltä Lontooseen kahdesti viikossa joulukuusta alkaen. Lentoyhtiö Monarch lentää Kittilään Manchesterista ja Lontoosta. Lufthansa lentää Frankfurtista Ivaloon ja Münchenista Kittilään. Germania avaa kolme lentoa Saksasta ja Sveitsistä Lappiin.

Lapin alkavasta talvimatkailukaudesta povataan ennätyksellistä. Lappi vetää nyt turisteja varsinkin ulkomailta.

”Viime vuosi meillä oli ennätyksellinen ja nyt jo voi sanoa, että tulevasta vuodesta tulee parempi”, sanoo toimitusjohtaja Jouni Palosaari Leviltä.

Ennen joulua aukeaa joukko uusia suoria lentoja Lappiin ja lista on pitkä: Esimerkiksi Norwegian alkaa lentää Rovaniemeltä Lontooseen kahdesti viikossa ja lentoja tulee paljon myös Keski-Euroopasta.

Finavian mukaan uudet reitit luovat jo ennätyksellisen tilanteen Lappiin. Se odottaa, että varsinkin aasialaisten turistien määrä kasvaa, koska Helsinki-Vantaalla on niin runsaat Aasian yhteydet.

”Myös charter-koneiden varaustilanne on nyt parempi kuin viime vuonna, kun puhutaan joulusesongista”, sanoo johtaja Joni Sundelin Finaviasta.

Reittikoneet tuovat kerralla 150–200 matkustajaa Britanniasta tai Keski-Euroopasta.

”Siitä voi laskea, että noilla reiteillä ja frekvensseillä viikkokävijämäärä on tuhansia”, Sundelin sanoo.

Miksi Lappi kiinnostaa nyt?

”Sen eteen on tehty eri puolilla paljon töitä ja viesti on mennyt läpi. On positiivista virettä. Toinen syy on se, että kansainvälisellä turvallisuustilanteella on jonkin verran vaikutusta, Lappi on imagoltaan huomattavasti parempi kuin moni muu”, Sundelin sanoo.

Finavia on investoinut paljon viime vuosina Lapin kenttiin. Se sanoo investoineensa Lapin lentoasemiin 35 miljoonaa euroa vuosina 2014–16.

Eräänlainen ennätys on tekeillä myös Rukalla, joka avaa ensimmäisen rinteensä maanantaiaamuna kymmeneltä. Harvinaisen aikaisen aloituksen taustalla on tammikuun pakkasissa tehty tykkilumi, joka vietti kesän kasoissa rinteessä. Päällä oli uudenlainen kangaspeitto, jota Rukalla pidetään toistaiseksi ”liikesalaisuutena”.

”Kun kausi alkoi vapun jälkeen hiljentyä, lumi kerättiin rinteessä kolmeen kasaan. Sitten se peitettiin tietynlaisella materiaalilla. Viikon alussa ne avattiin ja alettiin pukata rinteeseen matoksi. Lumesta säilyi noin puolet ja se riittää meillä rinteiden avaamiseen”, sanoo paikallisjohtaja Matti Parviainen Rukakeskuksesta.

Jussi Väätäinen

Lumesta syntyi 650-metrinen rinne, joka on 30 metriä leveä ja metrinpaksuinen. Ensi kertaa käytössä olleen menetelmän tavoite on aikaistaa jatkossa kauden alkua vielä entisestään. Tulevaisuudessa Ruka aikoo avata useita rinteitä kerralla ja varhain säilötyn lumen avulla.

”Kangas on meillä nyt kokeilussa. Vuosi tai pari kun tehdään tämän kanssa töitä, niin uskon, että meillä on järkevä ratkaisu ongelmaan olemassa”, Parviainen sanoo.

Myös Rukalla kaudesta povataan hyvää.

”Varsinkin Briteistä tulevat charterit ovat myyneet paljon paremmin kuin viime vuonna. Tunnettavuus alkaa lisääntyä. Samoin Keski-Euroopasta on kysyntää enemmän kuin viime vuonna. Venäläisten kanssa tosin ei päästä huippuvuosien tasolle, koska ruplan kurssi on niin huono.”

Levin Palosaari näkee buumissa jo pientä ongelmaakin.

”Ennakkomyynti käy hyvin, mutta ongelma on se, että kun tulee uusia toimijoita Euroopasta ja Aasiasta, niin meillä tulee jo pulaa hotellikapasiteetista. Matkanjärjestäjät haluavat kiintiöitä ja meillä ei ole välttämättä antaa niin paljon kuin he haluavat. Tällainen positiivinen ongelma.”

Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen puheenjohtaja ja Ylläksen rinnejohtaja Tuomo Poukkanen sanoo hänkin, että kauden ennusmerkit ovat hyvin positiiviset.

”Ulkomaalaisten asiakkaiden osalta on tulossa hyvää kasvua, kauppa on käynyt mukavasti”, hän sanoo.