Jyväskylä investoi miljardi euroa urheiluun ja terveyspalveluihin

Jyväskylässä investoidaan miljardi euroa urheiluun ja liikuntaan sekä terveyspalveluihin, muun muassa uuteen sairaalaan. Kaupungissa puhutaan Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymästä.

Jyväskylän Hippoksella investoidaan liikuntaan ja tutkimukseen noin 300 miljoona euroa. Uuteen Keski-Suomen keskussairaalaan ja sen ympärille rakennettaviin hyvinvoinnin ja terveyden palveluihin ja yritystoimintaan investoidaan noin 700 miljoonaa euroa.

”Se on huikean iso investointi varsinkin kun se kohdistuu sektoriin, jossa olemme jo erityisen hyviä. Se on mahtavaa”, hehkuttaa Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Suurten investointien toteuttamiseksi 16 toimijaa allekirjoittivat viime viikolla yhteisen aiesopimuksen, vaikka kyseessä oikeastaan on kaksi eri hanketta. Yhteisellä aiesopimuksella viitataan mahdollisiin synergiaetuihin. Yhteistä hankkeilla on niiden läheisyys ja se, että Jyväskylän kaupunki on molemmissa mukana.

Hippoksen liikuntapuiston alueella on liikuntatutkimuksen ja mittaamisen osaamista, joka on synnyttänyt kansainvälisesti menestynyttä liiketoimintaa. Kasvuyrityksiä alueelle toivotaan lisää. Samalla Hippoksesta tulee Koiviston sanoin ”aidosti Pohjoismaiden monipuolisin sisäurheilukeskus”. Kokonaisuuteen kuuluu uusi 7 000 katsojapaikan monitoimihalli, liikuntalaboratorio ja hotelli.

Kaupungin satsaus Hippokseen on vain 30 miljoonaa peruskorjausrahaa. Yksityisiltä tahoilta toivotaan noin 300 miljoonan investointeja. Koivisto sanoo, että kilpailutuksella haetaan koko komeuden toteuttajaa ja kiinteistöomistajaa. Kaupunki jää vähemmistöomistajaksi.

Uuden Hippoksen rakentaminen käynnistyy vuonna 2017 ja toiminta alueella alkaa 2020. Hippoksen rakentamisajan työllisyysvaikutus on 2 000 henkilötyövuotta. Alueelle syntyy investointien myötä noin 300 uutta pysyvää työpaikkaa.

Toinen osa miljardi-investointia on Hippoksen naapurissa oleva Kukkulan alue, jonne rakennetaan täysin uusi sairaala asuntoineen ja palveluineen. Veronmaksajien rahoja menee sairaalaan 450 miljoonaa euroa.

Vanhan sairaalan tiloihin houkutellaan terveysteknologian ja hoiva-alan yrityksiä. Juha Sipilän (kesk) hallituksen kärkihankkeisiin kuuluu digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentaminen. Terveydenhuolto ja terveysteknologia ovat osa sitä. Osaamiskeskittymän ytimeen perustetaan Terveys- ja sosiaalialan innovaatiolaboratorio.

Yksityisiltä tahoilta odotetaan noin 200–300 miljoonan investointeja, mutta kaupunginjohtaja Koiviston mukaan rahoitus on vielä epävarmalla pohjalla.

Uuden sairaalan rakentaminen on alkanut ja se valmistuu vuonna 2020.