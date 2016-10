Yrittäjäjärjestö päästäisi henkilöstön edustajan yritysten hallituksiin

Suomen Yrittäjien liittokokous on asettunut selkeästi kannattamaan malleja, jossa henkilöstön edustaja on mukana yrityksen hallinnossa, jos sen avulla voidaan edistää paikallista sopimista.

Edustaja hallinnossa voisi olla esimerkiksi henkilöstön valitsema luottamusmies, luottamusvaltuutettu tai muu edustaja. Järjestö kertoi kannastaan viikonloppuna liittokokouksessaan Vaasassa.

”Osallistumisen malli sovittaisiin yrityksessä paikallisesti henkilöstön edustajan kanssa. Mallista sopiminen pitää olla mahdollista myös koko henkilöstön kanssa”, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen kertoo järjestön perjantaina julkaisemassa tiedotteessa.

”Näin edesautettaisiin sitä, että työntekijöillä on varmasti riittävästi tietoa yrityksen tilanteesta, mikä on edellytys onnistuneelle paikalliselle sopimiselle”, Mäkynen sanoo.

Pieniä ja keskisuuria yrityksiä edustava Suomen Yrittäjät on aikaisemminkin ollut suopea henkilöstön osallistumisessa hallintoon, mutta julkilausumaa asiasta ei ole aikaisemmin tehty.

Suomen Yrittäjien linja eroaa suuryrityksiä edustavan Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n näkemyksestä. Vuosi sitten selvitysmies Harri Hietala ehdotti, että henkilöstön edustusta pitäisi laajentaa yritysten hallinnossa, jotta paikallinen sopiminen laajenisi.

EK ilmoitti tuolloin, että sen on ”mahdotonta ymmärtää ja hyväksyä, miksi selvitysmies esittää työntekijöiden hallintoedustusta ja alistaa paikallisen sopimisen osin tuon edustuksen toteutumiseen”.

Järjestön mukaan tehokkain keino vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja luoda uusia työpaikkoja on laajentaa paikallisen sopimisen mahdollisuuksia olennaisesti. Järjestön mielestä laajennus jumittui kilpailukykysopimuksessa.

Järjestön mielestä sopimiselle on Suomessa erinomaiset mahdollisuudet, koska kansainvälisten selvitysten mukaan ihmisten välinen luottamus on Suomessa Euroopan korkein ja jännitteitä johdon ja työntekijöiden välillä on erittäin vähän. Pienissä yrityksissä luottamus on tutkitusti kaikkein vahvinta ja tieto kulkee työpaikalla avoimesti, järjestö ilmoittaa.

”Vahvan luottamuksen hyödyntäminen on Suomessa vajaakäytöllä, koska meillä on poikkeuksellisen jäykkä, ylhäältä annettu työehtojen määräytymisjärjestelmä. Jos työpaikkoja halutaan lisää yrityksiin ja Suomen talous kasvuun, työmarkkinoiden dynamiikkaa on lisättävä. Sääntelyä voidaan keventää ja joustavoittaa ilman, että työntekijän asema heikkenee”, liittokokous toteaa kannanotossaan.