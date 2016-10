Kela kouluttaa työntekijöitään toimeentulotukeen – tukea voi kohta hakea verkossa

Fakta Toimeentulotuki on viimeisin tuki Toimeentulotuki on yhteiskunnan viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotukea voi saada vasta sitten, jos kaikki tulot ja sosiaalietuudet kuten asumistuki, työttömyysturva ja eläkkeet, eivät riitä toimeentuloon ja elämiseen. Nyt perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan. Kuntien sosiaalitoimen käsiteltäväksi jää yhä täydentävä ja ehkäisevä tuki. Sitä voidaan myöntää harkinnan mukaan esimerkiksi harrastemenoon syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Kuopio

Kelassa valmistaudutaan kuumeisesti vuodenvaihteeseen, jolloin toimeentulotuen käsittely kunnilta Kelaan. Kela kouluttaa parhaillaan työntekijöitään toimeentukiasioihin.

Mitä toimeentulotuen siirtyminen Kelan hoidettavaksi tarkoittaa asiakkaalle?

Tällä hetkellä toimeentulotukea myöntävät kuntien sosiaalitoimistot. Valtaosa asiakkaista on toimittanut hakemuksensa perinteisellä paperihakemuksella, sillä sähköistä asiointia on ollut tarjolla harvassa kunnassa ja sitä on käytetty vain vähän.

Kelassa sen sijaan sähköiset palvelut on viety pitkälle. Jatkossa myös toimeentulotukea voi hakea verkossa.

”Kannustamme ja aktivoimme verkkoasiointiin myös toimeentulotuessa”, sanoo hankepäällikkö Heli Kauhanen Kelasta.

Muitakin vaihtoehtoja on. Kelassakin asiakas voi täyttää yhä paperihakemuksen ja postittaa sen tai toimittaa Kelan palvelupisteeseen. Kelalla on ympäri maata 182 toimistoa ja viisi asiakaspalvelupistettä. Lisäksi on 139 yhteispalvelupistettä muiden viranomaisten kanssa.

Kelassa on eri etuuksille omat puhelinpalvelunsa, ja joulukuussa myös toimeentulotuelle avautuu oma puhelinpalvelu. Toimistolla ja puhelimitse voi asioida myös ajanvarauksella.

Vuodenvaihteen siirtymän aikaan luvassa on ruuhkaa. Ruuhkaa on yritetty lieventää sillä, että Kelan verkkopalvelut ja puhelinpalvelu avautuvat jo joulukuun 12. päivänä. Lakiin kirjattu siirtymäaika antaa kunnille myös mahdollisuuden tehdä päätöksiä, jotka ulottuvat maaliskuuhun saakka.

”Kyllä kunnat ovatkin tehneet jonkin verran sellaisia päätöksiä ihmisille, joiden elämäntilanteet ovat vakiintuneita. Kuten eläkkeensaajat, joilla ei tapahdu tuloissa isoja muutoksia”, Kauhanen sanoo.

Toimeentulotuki aiheuttaa ison mullistuksen Kelassa, jonka työntekijät saavat käsiteltäväkseen kokonaan uuden tuen ja sen mukana 300 000 toimeentulotukeen oikeutettua asiakasta.

Tosin iso osa asiakkaista on Kelalle entuudestaan tuttuja, sillä he ovat jo aiemmin saaneet jotain Kelan maksamaa etuutta.

Kela kouluttaa toimeentulotukeen kaikkiaan 1 500 työntekijää. Heistä noin 400 on uusia työntekijöitä, jotka on rekrytoitu toimeentulotukea varten tai siirtyvät Kelaan tuen mukana kunnista.

Työntekijöitä on koulutettu elokuusta saakka. Valtaosa koulutuksista toteutetaan Skype-yhteyden kautta, jolloin työntekijät voivat saada koulutusta omalla työpisteellään.

Torstaina Kuopiossa etuuskäsittelijä Tiina Tuppurainen istui luurit korvilla koneen ääressä saamassa toimeentulotukikoulutusta. Tuppurainen käsittelee pääasiassa sairaanhoitokorvauksia, mutta jatkossa myös toimeentulotukea.

”Tämä on kaikille iso ponnistus. Se osuu vielä vuodenvaihteeseen, jolloin on muissakin etuuksissa kiireisintä aikaa”, Kelan itäisen vakuutuspiirin suunnittelija Maija Liisa Miettinen sanoo ja neuvoo.

”Hakemus kannattaa mielellään jättää mahdollisimman aikaisin ja etsiä kaikki paperit valmiiksi, etenkin viimeisin kunnan toimeentulotukipäätös.”