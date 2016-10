Maanantaina aurinkoisinta on Länsi-Suomessa – Itä- ja Etelä-Suomea peittävät pilvet

Maanantaina sää on koko maassa poutainen, mutta pilvisyys vaihtelee. Pääkaupunkiseudulla päivä on enimmäkseen pilvinen, mutta ajoittain pilvipeite rakoilee. Lämpötila jää 10 asteen alapuolelle.

Aurinkoisinta on Länsi-Suomessa, idässä puolestaan on pilvisempää. Päivälämpötila on Etelä-Suomessa 5 ja 8 asteen välillä.

Keski- ja Pohjois-Suomessa kuura liukastaa aamulla tienpintoja. Lapissa sää selkenee päivän mittaan.

Tiistaiaamua kohden sää muuttuu vähitellen pilvisemmäksi. Pakkasta, myös kuuraa, esiintyy yöllä etenkin selkeillä alueilla. Tiistaina sää on poutainen ja melko pilvinen.