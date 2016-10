Aluehallintovirasto drinkkibaaria koskevasta kohusta: ”Emme puutu cocktail-sanan käyttöön”

Aluehallintoviraston (avi) ylitarkastajan Kalle Tervon mukaan jyväskyläläistä drinkkibaaria Shakeria ei vaadita poistamaan cocktail-sanaa nettisivuiltaan tai muusta mainosmateriaalistaan. Tervon mukaan kyse on väärinkäsityksestä.

”Meidän näkökulmamme on se, että jos liiketoimintaidea on tämän kaltainen kuin Shakerilla, niin ei avi puutu cocktail-sanan käyttöön. On ihan selvä, ettei yksittäisten cocktail- tai viski-termien etsiminen ravintoloiden nettisivuilta ole valvonnan prioriteetti.”

Keskisuomalainen kertoi sunnuntaina, että drinkkibaarina itseään mainostavan Shakerin ravintoloitsijan mukaan Länsi- ja Sisä-Suomen avi on kieltänyt ravintolalta cocktail-sanan käytön. Ravintoloitsijan mukaan avi on kertonut hänelle, että cocktail-sana liittyy väkeviin alkoholijuomiin, joiden epäsuorakin mainostaminen on Suomessa lain mukaan kielletty.

Shakerin tapauksessa kyse on ollut väkevien alkoholijuomien mainonnasta, Tervo sanoo.

”Tarkastaja oli viime viikolla yhteydessä Shakeriin pääasiassa siksi, että ravintolan nettisivulla mainittiin useita väkevien alkoholijuomien markkinointinimikkeitä. Siellä myös kerrottiin mitä cocktailit ja muut väkevät alkoholijuomat sisältävät”, Tervo sanoo.

”Suomen alkoholilainsäädäntö on hyvin tiukka: väkevien alkoholijuomien markkinointi on kielletty. Tarkastaja sanoi, että Shakerin mainonta on ongelmallista, ja tässä yhteydessä oli puhuttu myös cocktail-sanan käytöstä.”

Tervon mukaan Shakerin ravintoloitsijalle oli jäänyt epäselväksi, saako sanaa käyttää vai ei. Ravintoloitsija oli myöhemmin tiedustellut asiaa tarkastajalta, joka oli vastannut linkittämällä Valviran alkoholivalvontaa koskevan ohjelman ja kertomalla, ettei ota kantaa yksittäisiin sanoihin.

Avi on nyt keskustellut ravintoloitsijan kanssa ja asia on selvä, Tervo sanoo. Shakerilla on hänen mukaansa tiedossa, että väkevien alkoholijuomien markkinointi on kielletty. Avi saattaa puuttua esimerkiksi kuviin, joissa näkyy cocktail ja takana on esimerkiksi vodkapulloja.