Jaakko Heinimäki on valittu Kirkko ja kaupunki -lehden päätoimittajaksi

Kirjailija Jaakko Heinimäki aloittaa uudistuvan Kirkko ja kaupunki -lehden päätoimittajana vuoden 2017 alussa. Päätoimittajan valinnasta kerrottiin lehden Valomerkki-verkkosivuilla maanantaina.

”Kirkollista kärkeä ei tarvitse yhtään häpeillä, vaan sen kanssa mennään innolla eteenpäin. Samalla median pitää olla myös häpeämättömän kaupunkilainen”, Heinimäki sanoo Valomerkin haastattelussa.

Kirkko ja kaupunki on Helsingin seurakuntien jäsenlehti. Vuoden vaihteessa siihen yhdistyvät myös Espoon ja Vantaan seurakuntien lehdet. Uudistuneen lehden levikki on noin 350 000.

Vuoden vaihteessa Valomerkki-sivustokin alkaa toimia Kirkko ja kaupunki -brändillä.

Päätoimittajan uudistuvalle lehdelle valitsi Helsingin, Espoon ja Vantaan kirkkovaltuustojen nimittämä johtokunta. Johtokunnan puheenjohtaja Kaisa Raittila perustelee valintaa Heinimäen tunnettuudella ja nykyaikaisuudella.

”Etenkin pääkaupunkiseudulla on tärkeää, että meillä on selkeä, hyvä ja kuuluva kirkon ääni, jota arvostetaan. Hänen vahvuuksiaan on myös laaja kirkollinen, yhteiskunnallinen ja kulttuurinen verkostoituminen”, Raittila sanoo Valomerkille.

Heinimäki aloittaa uudessa työssään vuoden 2017 alussa. Hän on tehnyt pitkän tietokirjailijan uran. Heinimäki on aiemmin toiminut myös viestintäpäällikkönä, toimittajana ja pappina.

Valomerkin haastattelussa Heinimäki kuvailee Kirkkoa ja kaupunki -lehteä kirkon ”Yleksi”, ei pr-osastoksi.